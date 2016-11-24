Bankalardan gelen SMS onay mesajını etkisiz hale getiren malware tespit edildi

Haber Editörü
Siber güvenlik çözümleri sunan Fortinet tarafından yayınlanan açıklamaya göre Android işletim sisteminde bankaların SMS onay mesajlarını etkisiz hale getiren, kredi kartı bilgilerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarının giriş bilgilerini de ele geçiren zararlı yazılım keşfedildi.
"Android.Banker" isimli malware kendini "Flash Player" şeklinde gizleyerek büyük bankaların ve sosyal medya sayfaların uygulamalarını hedef alıyor. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Fransa, Almanya, Avusturya ve Polonya’daki 94 bankada faaliyet gösteriyor. Çift faktörlü SMS kimlik doğrulama adımını geçen yazılım, güvenlik önlemleri kolaylıkla atlatmayı başarıyor.
Bankaların yanında Google Play mağazası, Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Snapchat, Twitter, Viber, Instagram ve Snapchat üzerinde de çalışan zararlı uygulama, kişisel verileri saniyeler içerisinde çalıyor.
Malware nasıl çalışıyor?
Malware telefona yüklendiğinde "Flash Player" uygulamasının ikonu şeklinde görünüyor. Bu ikona tıklandığında açılan sayfada "İptal" ve "Aktive Et" seçenekleri yer alıyor fakat "İptal" seçeneği tıklandığında, kullanıcı "Aktive Et" seçeneğini seçinceye kadar her seferinde kendisini tekrar açıyor. Bir kez "Aktive Et" tıklandığında ise yazılıma cihazın tam kontrolü için yetki verilmiş oluyor.
Hemen ardından cihazla ilgili tüm bilgileri C&C (komuta kontrol) sunucusuna gönderiyor ve oradan gelecek komutları uygulamak için beklemeye geçiyor. Yazılımın gönderdiği bilgiler arasında cihazın IMEI numarası, ISO ülke kodu, Android versiyonu, cihazın modeli, telefon numarası ve yüklü uygulamalar gibi birçok önemli bilgi yer alıyor.
Banka ve sosyal medya uygulamalarını açan kullanıcı karşısında aslında gerçek sayfa yerine gerçeği ile neredeyse ayırt edilemeyecek bir sahte sayfa görüyor. Bu sayfaya girilen bilgiler ise saldırganın eline geçmiş oluyor.
Nasıl silebilirsiniz?
Android cihazlara bulaşan zararlı yazılımı iki şekilde temizleyebilirsiniz. İlk olarak "Ayarlar > Güvenlik > Cihaz Yönetimi > Google Play Servisi > Devre Dışı Bırak" yolunu takip ederek yazılıma verilen yetkileri iptal edin. Ardından sahte "Flash Player" uygulamasının silinmesi için "Ayarlar > Uygulamalar > Flash-Player-Güncelleme > Kaldır" demeniz yeterli.
Eğer yazılım "Aktive Et" seçeneği ile yetkilendirilmemişse ADB (Android Debug Bridge) üzerinden "adb uninstall [packagename]" komutu ile yazılım telefonunuzdan silebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biraz bilincli olana birsey olmaz
Kaç kere dedik android güvenli değil diye ama nafile dinletemedik...
android yerine ios
chrome yerine firefox
Anlamadığım, burda işletim sisteminin ne suçu var? Uygulama bunlara erişebilir kabul ediyormusun diye soruyor. Birde üstüne flash player ı cihaz yöneticisi olarak kullanıcıya seçtiriyor. Bunu uygulama kendi değil kullanıcı eliyle yapıyor. Apk yükleme varsayılan olarak kapalı geliyor. Onuda geç her ekranda o kadar uyarıya rağmen genede yüklüyorsa bu kullanıcının suçudur. Yükledin, silmenin yolu da çok basit, üstüne tıkla kaldır ve bitti.
1-mesajlar menüsüne gir.
2-ayarlar kısmından
3- Sözü spam olarak kaydet kısmına geç.
4 - bets,bahis, bonus, oran, kelimelerini tek tek ekle.
5- bitti gitti.
Ya da android marketten sms engelleyeci programlar var. Yalnız bunlardan bazıları numaranı başka şirketlere satıyor.Abuk subuk yerlerden, akla hayale gelmeyecek yerlerden mesaj alabilirsiniz.
Düzgün çalışanı var mı bilmiyorum.
İzinsiz gönderimse buradan şikayet edebilirsin:
tiss.gtb.gov.tr/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3683 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
sosyal ağ, sms ve