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Bankalardan gelen SMS onay mesajını etkisiz hale getiren malware tespit edildi

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki bankaların mobil uygulamalarını hedef alan ve bankaların SMS onay mesajlarını etkisiz hale getiren, böylelikle kart bilgilerini ele geçiren malware tespit edildi.
2 yıl
3,7b
1
18
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Siber güvenlik çözümleri sunan Fortinet tarafından yayınlanan açıklamaya göre Android işletim sisteminde bankaların SMS onay mesajlarını etkisiz hale getiren, kredi kartı bilgilerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarının giriş bilgilerini de ele geçiren zararlı yazılım keşfedildi.
"Android.Banker" isimli malware kendini "Flash Player" şeklinde gizleyerek büyük bankaların ve sosyal medya sayfaların uygulamalarını hedef alıyor. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Fransa, Almanya, Avusturya ve Polonya’daki 94 bankada faaliyet gösteriyor. Çift faktörlü SMS kimlik doğrulama adımını geçen yazılım, güvenlik önlemleri kolaylıkla atlatmayı başarıyor.
Bankaların yanında Google Play mağazası, Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Snapchat, Twitter, Viber, Instagram ve Snapchat üzerinde de çalışan zararlı uygulama, kişisel verileri saniyeler içerisinde çalıyor.

Malware nasıl çalışıyor?

Malware telefona yüklendiğinde "Flash Player" uygulamasının ikonu şeklinde görünüyor. Bu ikona tıklandığında açılan sayfada "İptal" ve "Aktive Et" seçenekleri yer alıyor fakat "İptal" seçeneği tıklandığında, kullanıcı "Aktive Et" seçeneğini seçinceye kadar her seferinde kendisini tekrar açıyor. Bir kez "Aktive Et" tıklandığında ise yazılıma cihazın tam kontrolü için yetki verilmiş oluyor. 
Hemen ardından cihazla ilgili tüm bilgileri C&C (komuta kontrol) sunucusuna gönderiyor ve oradan gelecek komutları uygulamak için beklemeye geçiyor. Yazılımın gönderdiği bilgiler arasında cihazın IMEI numarası, ISO ülke kodu, Android versiyonu, cihazın modeli, telefon numarası ve yüklü uygulamalar gibi birçok önemli bilgi yer alıyor.
Banka ve sosyal medya uygulamalarını açan kullanıcı karşısında aslında gerçek sayfa yerine gerçeği ile neredeyse ayırt edilemeyecek bir sahte sayfa görüyor. Bu sayfaya girilen bilgiler ise saldırganın eline geçmiş oluyor.

Nasıl silebilirsiniz?

Android cihazlara bulaşan zararlı yazılımı iki şekilde temizleyebilirsiniz. İlk olarak "Ayarlar > Güvenlik > Cihaz Yönetimi > Google Play Servisi > Devre Dışı Bırak" yolunu takip ederek yazılıma verilen yetkileri iptal edin. Ardından sahte "Flash Player" uygulamasının silinmesi için "Ayarlar > Uygulamalar > Flash-Player-Güncelleme > Kaldır" demeniz yeterli. 
Eğer yazılım  "Aktive Et" seçeneği ile yetkilendirilmemişse ADB (Android Debug Bridge) üzerinden "adb uninstall [packagename]" komutu ile yazılım telefonunuzdan silebilirsiniz.

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interwap 2 yıl en beğenilen
Pc dahil hiç bir platformda flash yüklemiyorum. Mecbur kalmadıkça javayıda.
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H.B.V 2 yıl
Bu zamana kadar SMS onayına güvenirdim hep demek onu da iç ettiler
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***Leopard*** 2 yıl
Kisacasi yine herseye ok deyip gecen,google playde kadinin icini gosteren uygulama gibi abidik gubidik seyleri indirip 1 yildiz verip,calismiyor bu diye aglayan,Whatsapp i guncelleyin diye Chrome da cikan uyariya kafa atan tayfanin basina gelecek bir olay.

Biraz bilincli olana birsey olmaz
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V4LKyR 2 yıl
Android iyidir. Bilinçli kullanın.
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kadirirdem 2 yıl
Dikkat ederseniz hiçbir platform'da sorun olmaz.
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eric13 2 yıl
Flash sacmaligindan kurtulmak icin bir neden daha
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Guest-F5DFA3868 2 yıl
Android her zaman güvensiz geldi bana. Güvenli bir işletim sistemi olmadıktan sonra, istediği kadar özgür bir işletim sistemi olsun benim umrumda olmaz.
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LORDTEK 2 yıl
Sadece android telefonlarda var dikkatinizi çekti mi? :)
Kaç kere dedik android güvenli değil diye ama nafile dinletemedik...
android yerine ios
chrome yerine firefox
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keremec 2 yıl LORDTEK
LORDTEK
Sadece android telefonlarda var dikkatinizi çekti mi? :)
Kaç kere dedik android güvenli değil diye ama nafile dinletemedik...
android yerine ios
chrome yerine firefox

Anlamadığım, burda işletim sisteminin ne suçu var? Uygulama bunlara erişebilir kabul ediyormusun diye soruyor. Birde üstüne flash player ı cihaz yöneticisi olarak kullanıcıya seçtiriyor. Bunu uygulama kendi değil kullanıcı eliyle yapıyor. Apk yükleme varsayılan olarak kapalı geliyor. Onuda geç her ekranda o kadar uyarıya rağmen genede yüklüyorsa bu kullanıcının suçudur. Yükledin, silmenin yolu da çok basit, üstüne tıkla kaldır ve bitti.
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interwap 2 yıl en beğenilen
Pc dahil hiç bir platformda flash yüklemiyorum. Mecbur kalmadıkça javayıda.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Ama android ozgr bi pltfrm bi kre tmm mı .s .s
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kenancet 2 yıl Guest-F8946C419
Aramizda elmasindan bir isirik alinmis arkadaslar var
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efyavas 2 yıl
Sonu "-bet" ile biten bahis smslerinden kurtulmanın bir yolu var mı?
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ozkn_s 2 yıl efyavas
Var kardeşim.

1-mesajlar menüsüne gir.
2-ayarlar kısmından
3- Sözü spam olarak kaydet kısmına geç.
4 - bets,bahis, bonus, oran, kelimelerini tek tek ekle.
5- bitti gitti.

Ya da android marketten sms engelleyeci programlar var. Yalnız bunlardan bazıları numaranı başka şirketlere satıyor.Abuk subuk yerlerden, akla hayale gelmeyecek yerlerden mesaj alabilirsiniz.


Düzgün çalışanı var mı bilmiyorum.
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CWaRRioR 2 yıl efyavas
ercnyvs

Sonu "-bet" ile biten bahis smslerinden kurtulmanın bir yolu var mı?

İzinsiz gönderimse buradan şikayet edebilirsin:

tiss.gtb.gov.tr/...
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