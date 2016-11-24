Steam’in popüler oyunları da kapsayan sonbahar indirimleri başladı

Her sene düzenlenen yılbaşı indirimlerinden önce -daha ufak çaplı- sonbahar kampanyası başlatan Steam, büyük beğeni kazanan popüler birçok oyunda fiyatları ciddi anlamda düşürdü. Yüzde 75'e varan indirimlerde Grand Theft Auto V, Far Cry Primal ve Euro Truck Simulator 2 gibi yapımlar da yer alıyor.

23 - 29 Kasım tarihleri arasında geçerli fırsatlarda yeni oyunlarda ise yüzde 10 ila yüzde 35 arasındaki indirimler dikkat çekiyor. Eğer satın almak istediğiniz ancak fiyatını pahalı bulduğunuz oyunlar varsa kampanya güzel bir imkan sunuyor.

Steam’de indirime giren bazı oyunlar:

GTA 5 - 89,50 TL (yüzde 50 indirim)

Euro Truck Simulator 2 - 9,75 TL (yüzde 75 indirim)

DOOM - 72.27 TL (yüzde 67 indirim)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience - 64.99 TL (yüzde 35 indirim)

The Witcher 3: Wild Hunt GOTYE - 44.99 TL (yüzde 40 indirim)

ARMA 3 - 50 TL (yüzde 50 indirim)

Batman Arkham Knight Premium Edition - 56.60 TL (yüzde 60 indirim)

Just Cause 3 - 22,25 TL (yüzde 75 indirim)

The Elder Scrolls V: Skyrim + Eklentiler - 28.19 TL (yüzde 73 indirim)

Fallout 4 - 59.07 TL (yüzde 67 indirim)

Rise of the Tomb Raider - 44.50 TL (yüzde 50 indirim)

Far Cry Primal - 65 TL (yüzde 50 indirim)

Sid Meier’s Civilization 5 - 12,25 TL (yüzde 75 indirim)

PES 2017 - 103,35 TL (yüzde 35 indirim)

Counter Strike: GO - 16,08 TL (yüzde 33 indirim)

http://store.steampowered.com/