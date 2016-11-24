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Steam’in popüler oyunları da kapsayan sonbahar indirimleri başladı

Tüm dünyada devam eden Black Friday indirimlerine ayak uyduran Steam, 1 hafta sürecek sonbahar kampanyasıyla GTA V, PES 2017 ve CS:GO gibi popüler birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler uyguluyor.
2 yıl
3,2b
1
14
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her sene düzenlenen yılbaşı indirimlerinden önce -daha ufak çaplı- sonbahar kampanyası başlatan Steam, büyük beğeni kazanan popüler birçok oyunda fiyatları ciddi anlamda düşürdü. Yüzde 75'e varan indirimlerde Grand Theft Auto V, Far Cry Primal ve Euro Truck Simulator 2 gibi yapımlar da yer alıyor.
23 - 29 Kasım tarihleri arasında geçerli fırsatlarda yeni oyunlarda ise yüzde 10 ila yüzde 35 arasındaki indirimler dikkat çekiyor. Eğer satın almak istediğiniz ancak fiyatını pahalı bulduğunuz oyunlar varsa kampanya güzel bir imkan sunuyor.
Steam’de indirime giren bazı oyunlar:
  • GTA 5 - 89,50 TL (yüzde 50 indirim)
  • Euro Truck Simulator 2 - 9,75 TL (yüzde 75 indirim)
  • DOOM - 72.27 TL (yüzde 67 indirim) 
  • Metal Gear Solid V: The Definitive Experience - 64.99 TL (yüzde 35 indirim) 
  • The Witcher 3: Wild Hunt GOTYE - 44.99 TL (yüzde 40 indirim) 
  • ARMA 3 - 50 TL (yüzde 50 indirim)
  • Batman Arkham Knight Premium Edition - 56.60 TL (yüzde 60 indirim) 
  • Just Cause 3 - 22,25 TL (yüzde 75 indirim)
  • The Elder Scrolls V: Skyrim + Eklentiler - 28.19 TL (yüzde 73 indirim)
  • Fallout 4 - 59.07 TL (yüzde 67 indirim) 
  • Rise of the Tomb Raider - 44.50 TL (yüzde 50 indirim) 
  • Far Cry Primal - 65 TL (yüzde 50 indirim)
  • Sid Meier’s Civilization 5 - 12,25 TL (yüzde 75 indirim)
  • PES 2017 - 103,35 TL (yüzde 35 indirim)
  • Counter Strike: GO - 16,08 TL (yüzde 33 indirim)

http://store.steampowered.com/ Yorum Yaz
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KhaZiggs 2 yıl
Biri eğlenceli oyun önersin
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ozbey08 2 yıl
fifa 2016 %75 indirimle 44tl playstore.com/...
total vae :Atilla %75 indirimle 32tl playstore.com/...
battlefield 4 %75 indirimle 16tl playstore.com/...
fifa2017 %37 indirimle 120tl playstore.com/...
battlefield 1 : 129tl playstore.com/...
gta5 : 90tl playstore.com/...
%75 indirimli olan oyunlar parayla alınabilir. torrent demek viris demektir kimse babasının hayrına bedava oyun oynamanızı sağlamaz. hacker grupları size oyunları bedava indirttiriyor ama ne karşılığında? sizin bilgisayarınızı zombi bilgisayara dönüştürüp hacker saldırılarını sizin bilgisayarınız üzerinden yapıyorlar. yani suça ortak ediyorlar sizi.
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TheNewAtilla 2 yıl
Yılbaşı indirimlerinde gta 5in fiyatı ne olur?
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kadirirdem 2 yıl
Torrent sağ olsun.
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keskin53 2 yıl
Euro Truck Simulator 2 aldım gitti dh zararsınız beni gibi işsiz adama oyun aldırdınız son paramla
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XPerience 2 yıl
Dolar bu kadar yükselmişken fiyatlar gayet iyi.
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sendemail 2 yıl
just cause 3 , "iş dönüşü kafa dağıtayım ,stress atayım "gibi ihtiyaçlar için iş görür arkadaşlar ?
Teşekkürler.
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N. Chomsky 2 yıl sendemail
sendemail
just cause 3 , "iş dönüşü kafa dağıtayım ,stress atayım "gibi ihtiyaçlar için iş görür arkadaşlar ?
Teşekkürler.


Tam olarak oyunun amacı o zaten.
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Aeris 2 yıl
The Witcher 3: Wild Hunt GOTYE - 44.99 TL (yüzde 40 indirim)
ile
The Elder Scrolls V: Skyrim + Eklentiler - 28.19 TL (yüzde 73 indirim)
kaptım :)
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BekirTemel 2 yıl
gta 5i kaçırmayın.
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TheCapedCrusader 2 yıl
ay sonuna indirim yapıyorlar. sonra niye korsan kullanıyorsunuz
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indirim, steam ve
6 etiket daha gta 5 Valve cs:go Oyunlar Yazılım Cihan Pehlivan
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