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Basemark ve Crytek sanal gerçeklik benchmark yazılımı geliştiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Basemark ve Crytek sanal gerçeklik benchmark yazılımı geliştiriyor

Sanal gerçeklik ekipmanlarının hem masaüstü hem de mobil tarafta giderek artmaya başlaması, içerik sağlayıcılarının da uygun içerikler geliştirmesine sebep oluyor. Giderek büyüyen bu sektöre bir benchmark yazılımı gerekli olduğunu düşünen Basemark ve Crytek önemli bir adım atıyor. 

Basemark ve CryTek bir araya gelerek sanal gerçeklik oyunlarına yönelik bir benchmark yazılımı geliştirmeye karar verdi. CryTek, popüler CryEngine motorunun arkasındaki teknolojiyi benchmark yazılımına entegre ederken, DirectX 12 programlama arayüzlerine de yer verilecek. 

Full HD ve üzeri çözünürlükleri destekleyecek olan benchmark yazılımının cihaz listesinde ise Oculus Rift, HTC Vive, Razer OSVR, Sulon Cortex ve Sony Morpheus sanal gerçeklik gözlükleri yer alıyor. 

Benchmark yazılımında 5 farklı parametre dikkate alınıyor ve şu şekilde sıralanıyor :

- Takip eden ve kontrol eden sinyallerin oyuna ne kadar zamanda ulaştığını ölçen girdi gecikmesi, 

- Oyunun ekrana ne kadar zamanda yansıdığını gösteren ekran gecikmesi,

- Oyunun farklı efektler ve içerik katmanları altında nasıl performans gösterdiğini anlatan kare oranları,

- Birden fazla kaynaktan gelen çevresel seslerin nasıl işlendiğini gösteren 3D ses,

- Pik bellek kullanımını ölçebilmek adına oyunun bellek tüketimi.

Bunlara ek olarak görüntü kalitesinin ve HDR özelliğinin de yazılım ile test edilmesi planlanıyor. Ortaklık ücretsiz, profesyonel ve kurumsal olmak üzere benchmark yazılımını üç farklı versiyon ile kullanıma sunacak. 

Kurumsal seviyede özellikle geliştiricilerin yapımlarını test edebilmesi adına tüm özelliklerin açık olacağı belirtiliyor. Profesyonel sürümde ise son kullanıcıya yönelik gelişmiş özellikler olacak. Ücretsiz sürüm ise sınırlı özellikler sunacak. 

Ortaklık ayrıca firmaları geliştirme sürecine katılmaya davet ediyor. Böylece benchmark yazılımında eksik bulunan kısımlar ve geliştirilmesi istenen bölümler konusunda firmalar da yardım etmiş olacak. Benchmark yazılımının ne zaman yayımlanacağı bilinmiyor ancak gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor. 

http://www.tomshardware.com/news/basemark-crytek-collaborate-vr-benchmarking,29765.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Okisht 4 yıl
Geleceğe yönelik önemli bi adım bence. İleride bu tarz yazılımlar sıkça kullanılabilir
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wustti 4 yıl
crytek de adam gibi bi oyun çıkaramadı. şöyle oynanabilir hikayesi olan türkçe bi oyın gelse ne iyi olurdu...
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kadirirdem 4 yıl
gelsin güzel program olacak gibi....
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NoNickMan 4 yıl
Dx12 oyunlar gelsin artık !!!
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