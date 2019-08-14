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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Batarya problemli Macbook modellerine uçuş yasağı

Apple tarafından batarya problemleri dolayısıyla geri çağrılan 15 inç Macbook Pro modellerine uçuş yasağı konuldu. Geri çağrılan cihazlar Eylül 2015 ve Şubat 2017 arasında satılmıştı.
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Batarya problemli Macbook modellerine uçuş yasağı
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Bildiğiniz üzere Haziran ayında 15 inç Macbook Pro modelleri için batarya değişim programı başlatılmıştı. Apple tarafından Eylül 2015 ve Şubat 2017 arasında satıldığı belirtilen batarya problemli Macbook modelleri, aşırı ısınarak tehlike yaratıyorlardı. ABD Federal Havacılık Kurumu da bu modeller için uçuş yasağı koydu.

Bilgisayarınız pilini değiştirmeniz önemli

Haziran ayında başlayan 15 inç MacBook Pro Pil Değiştirme Programı’na kullandığınız Macbook modelinin dahil olup olmadığını bu bağlantı üzerinden kontrol edebilirsiniz. Aşırı ısınma sebebiyle cihazların oluşturduğu yangın tehlikesi Federal Havacılık Kurumu’nun temel endişesi.

Büyük havayolu şirketlerinin zaten durum hakkında uyarıldığı biliniyordu. Ancak FAA tarafından alınan kararla hem yolcuların yanında hem de bagajda bu modellerin taşınması yasaklanmış oldu. Tabii ki uçağa binmeden önce bataryanızı değiştirmişseniz sorun olmayacaktır.

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Tahminlere göre ABD’de 432 binin üzerinde Macbook Pro modeli pil değiştirme programına dahil durumda. Avrupa ile ilgili ise herhangi bir rakam bulunmuyor. Batarya problemli farklı cihazlara da benzeri yasakların geldiğini daha önce gördük. İlk akla gelen örnek Samsung’un Note 7 modeli oluyor.



https://www.engadget.com/2019/08/13/faa-flight-ban-2015-macbook-pro/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doblosman 4 dk.
Kamyonla para ver sonra uçağa sokmasınlar.Zenginlikte zor :D
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mvn_ 1 sa.
Gülme komşuna gelir başına
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