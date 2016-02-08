Bataryası bir hafta giden telefonlar iki yıl uzağımızda





Akıllı telefonların bataryaları konusunda henüz somut iyileştirmeler sağlanabilmiş değil. Daha uzun kullanım süreleri için üreticiler ya batarya kapasitesini artırıyor ya da bileşenlerin üretim geometrilerinde gelişmeler sağlayarak daha az enerji tüketmesi için çabalıyor. Şarja takmadan kullanabileceğimiz akıllı telefonlar için en az iki sene beklememiz gerekiyor.





Yakıt hücreleri konusunda uzman İngiliz firması Intelligent Energy Holdings, önemli bir akıllı telefon üreticisinden 7.6 milyon dolar yatırım aldı. Üretici IEH'den tek bir şey istiyor: Bir hafta kullanım süresi sunabilen yakıt hücreli bataryalar. Batarya sudan, sistem içerisindeki dönüştürücü yardımıyla hidrojen elde ederek ardından elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu esnada fark edilemeyecek kadar az bir buhar dışarı veriliyor.









IEH, ülkesinde önemli projelere imza atmış bir firma. Örneğin, Londra'da Black Cabs adındaki taksilerde, yakıt hücreleri kullanarak karbon salınımının azaltılması için çalışıyor. Firma, yakıt hücrelerini temel alan bir prototip geliştirecek ve müşterisinin beğenisine sunacak. Sonrasında ise seri üretime geçilecek. Elbette bunun gerçekleşebilmesi için en az iki yıllık bir süreç gerekiyor.





Yakıt hücreleri, akıllı telefon pazarında yeni bir konu değil. Hali hazırda Jaq adında yakıt hücreleri ile çalışan harici bir şarj istasyonu bulunuyor. Jaq, küçük yakıt kartuşları ile kullanıcıya 1800mAh kapasiteli bataryalar sunuyor ancak tek dezavantajı, adaptörüne taktığınız andan itibaren çok hızlı boşalmaya başlaması. Yani standart Li-Ion bataryalar gibi belirli bir oranda ve sürekli enerji çıkışı yeteneği mevcut değil. IEH muhtemelen bu tür dezavantajların üstesinden gelmeye çalışıyor. Yine de bir hafta giden bir akıllı telefon için iki yıl beklemeye değer.

http://www.phonearena.com/news/Smartphone-manufacturer-gives-millions-to-fuel-cell-company-to-develop-a-battery-that-lasts-a-week_id78129