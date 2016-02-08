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Bataryası bir hafta giden telefonlar iki yıl uzağımızda

Akıllı telefonunuzun tek şarj ile sizi en az bir hafta idare etmesi gibi bir ütopyanız mı var? Bu belki ütopyadan gerçeğe dönüşebilir ancak bunun için iki yıl beklememiz gerekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bataryası bir hafta giden telefonlar iki yıl uzağımızda


Akıllı telefonların bataryaları konusunda henüz somut iyileştirmeler sağlanabilmiş değil. Daha uzun kullanım süreleri için üreticiler ya batarya kapasitesini artırıyor ya da bileşenlerin üretim geometrilerinde gelişmeler sağlayarak daha az enerji tüketmesi için çabalıyor. Şarja takmadan kullanabileceğimiz akıllı telefonlar için en az iki sene beklememiz gerekiyor. 

Yakıt hücreleri konusunda uzman İngiliz firması Intelligent Energy Holdings, önemli bir akıllı telefon üreticisinden 7.6 milyon dolar yatırım aldı. Üretici IEH'den tek bir şey istiyor: Bir hafta kullanım süresi sunabilen yakıt hücreli bataryalar. Batarya sudan, sistem içerisindeki dönüştürücü yardımıyla hidrojen elde ederek ardından elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu esnada fark edilemeyecek kadar az bir buhar dışarı veriliyor.


IEH, ülkesinde önemli projelere imza atmış bir firma. Örneğin, Londra'da Black Cabs adındaki taksilerde, yakıt hücreleri kullanarak karbon salınımının azaltılması için çalışıyor. Firma, yakıt hücrelerini temel alan bir prototip geliştirecek ve müşterisinin beğenisine sunacak. Sonrasında ise seri üretime geçilecek. Elbette bunun gerçekleşebilmesi için en az iki yıllık bir süreç gerekiyor. 

Yakıt hücreleri, akıllı telefon pazarında yeni bir konu değil. Hali hazırda Jaq adında yakıt hücreleri ile çalışan harici bir şarj istasyonu bulunuyor. Jaq, küçük yakıt kartuşları ile kullanıcıya 1800mAh kapasiteli bataryalar sunuyor ancak tek dezavantajı, adaptörüne taktığınız andan itibaren çok hızlı boşalmaya başlaması. Yani standart Li-Ion bataryalar gibi belirli bir oranda ve sürekli enerji çıkışı yeteneği mevcut değil. IEH muhtemelen bu tür dezavantajların üstesinden gelmeye çalışıyor. Yine de bir hafta giden bir akıllı telefon için iki yıl beklemeye değer.  

http://www.phonearena.com/news/Smartphone-manufacturer-gives-millions-to-fuel-cell-company-to-develop-a-battery-that-lasts-a-week_id78129 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oray 3 yıl en beğenilen
bence 2 yildan daha uzakta... 2 yil sonra bu konuya donup bakariz...
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Pi 3 yıl
Surekli boyle haberler standart olarak yapilir. Ancak ortaya birsey cikmaz. Genelde degismez bu kural.
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azman çavuş 3 yıl
Htc 816 g
Neti ve diğer uygulamaları açmaz ve telefonu sadece telefon amaçlı kullanirsam 10 günü bile gorebliyordum sonradan geri zekalı guncellemeler nedeniyle bu süre dustu
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gael 3 yıl
aslında çok yakında ama ellerindeki bataryaları tüketmeye çalışıyorlar
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ankaland 3 yıl
2 yıla kadar telefon almayalım o halde.. belkide arabalar elektrikle telefonlarda fosil yakıtla çalışır.. ben DİZEL telefon alacağım :)))))
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DH Misafiri 3 yıl
hidrojen yakıt pilleri için en iyi uygulama alanları tırlar kamyonlar uçaklar minibus otobüsler gibi büyük güç gerektiren mobil cihazlar.küçük boyutlu mobil ürünlerde piller daha uygun gözüküyor. küçük otomobillerin üstündeki boyutlarda mobil cihazlar için yakıt pili daha uygun. bataryalar ağır ve pahalı kalıyor.
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Lauren Cohan 3 yıl
Rez 2 yıl sonra editlicem
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Sharparrow 3 yıl
ben iki yıla razıyım ama bu tip haberleri on yıl önce bile bulmak mümkün.. hep böyledir. 2 sene sonra 5 sene sonra o olcak bu olcak ama hiçbirşey olmaz.. sırf internette sayfa tık alır adam parayı cebe koyar sen beklersin birşeyler olcak diye. olmuştur aslında adam amacına ulaşmıştır ama sen farkında değilsindir.. beklersin :))
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mehmet4428 3 yıl
Patlarsa nasıl bir sonuç verecek ?
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meego 3 yıl
Bence 2 yıl sonrada 16k ekran 22 çekirdekli işlemci 16gb ram derken yine 1 günü geçemeyen şarjlarla uğraşırız.
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balcis 3 yıl
"Jaq, küçük yakıt kartuşları ile kullanıcıya 1800mAh kapasiteli bataryalar sunuyor ancak tek dezavantajı, adaptörüne taktığınız andan itibaren boşalmaya başlaması. Yani standart Li-Ion bataryalar gibi belirli bir oranda ve sürekli enerji çıkışı yeteneği mevcut değil."

şu kısmı anlayarak mı yazdınız merak ediyorum? bir batarya adaptörüne takılınca neden boşalsın? adaptr denen nedir? hadi diyelim ki doğru, sürekli boşalıyor diyorsunuz, sonra li-ion gibi sürekli enerji çıkış veremiyor diyorsunuz.

ya ben anlamadım, ya yanlış ifade ettiniz, ya da siz de anlamadan yazdınız.

1 Yanıt Yanıtla
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Pi 3 yıl
Surekli boyle haberler standart olarak yapilir. Ancak ortaya birsey cikmaz. Genelde degismez bu kural.
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N. Chomsky 3 yıl

En az beş senesi var. Öyle durduk yere bu kadar geliştirmezler. Azar azar vererek yeni telefonların satışını garanti altına alırlar.
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interwap 3 yıl
5-10 sene toshiba dizüstü PC lerinde yakıt hücresi prototiplerini deniyordu. Ne oldu?
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