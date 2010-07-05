Batı Avrupa'da Nokia liderliğini Samsung'a kaptırabilir

Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, eğer ilk çeyrekte yaşadığı düşüşe engel olamazsa, Batı Avrupa'da koltuğunu Samsung'a kaptırabilir. Endüstrinin bağımsız araştırma şirketlerinin başında gelen IDC'nin raporuna göre iki firma arasındaki fark %12.2'den %3,5'e geriledi.

IDC'nin raporuna göre, Batı Avrupa cep telefonu pazarında 2010 yılının ilk çeyrekte 14 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştiren Nokia, %32.8'lik pazar payına sahipken; 12.5 milyon telefon sevkiyatı Kore'li Samsung %29.3'lük pazar payı ile nefesini rakibinin ensesinde hissettiriyor. Samsung'u bir diğer Kore'li üretici LG %9.6'lık payıyla takip ederken, onu %8.7 ile Sony Ericsson, %7 ile Apple ve %5.6 ile RIM takip ediyor. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslamadaysa, Apple, %233'lük artışla pazar payını en çok arttıran firma olurken, onu %118 ile RIM ve %18 ile Samsung takip ediyor.

Araştırmayı akıllı telefon alt pazarıyla sınırladığımızdaysa, %40.8'lik payla Nokia lider durumdayken, ikinci sırada %25 ile Apple, üçüncü sıradaysa %20 ile RIM yer alıyor. Son dönemde Android'li telefonlarıyla isminden bahsettiren HTC ise %7.5'lik pazar payına sahipken; onu telefon pazarında en büyük ikinci üretici olan Samsung ise ancak %2,5'lik pazar payıyla takip edebiliyor.

Üstte; Bütün telefon pazarı değerlendirildiğinde, Altta; Sadece Akıllı Telefonlar göz önüne alındığında (Soldan Sağa doğru sütunlar; Üretici- 2010 1.Çeyrekte gerçekleşen Sevkiyat Sayısı- 2010 1.Çeyrek Pazar Payı- 2009 1.Çeyrekte gerçekleşen Sevkiyat Sayısı- 2009 1.Çeyrek Pazar Payı- 2010/2009 1.Çeyrek karşılaştırması)