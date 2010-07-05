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Batı Avrupa'da Nokia liderliğini Samsung'a kaptırabilir

8 yıl
12,3b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia, eğer ilk çeyrekte yaşadığı düşüşe engel olamazsa, Batı Avrupa'da koltuğunu Samsung'a kaptırabilir. Endüstrinin bağımsız araştırma şirketlerinin başında gelen IDC'nin raporuna göre iki firma arasındaki fark %12.2'den %3,5'e geriledi.

IDC'nin raporuna göre, Batı Avrupa cep telefonu pazarında 2010 yılının ilk çeyrekte 14 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştiren Nokia, %32.8'lik pazar payına sahipken; 12.5 milyon telefon sevkiyatı Kore'li Samsung %29.3'lük pazar payı ile nefesini rakibinin ensesinde hissettiriyor. Samsung'u bir diğer Kore'li üretici LG %9.6'lık payıyla takip ederken, onu %8.7 ile Sony Ericsson, %7 ile Apple ve %5.6 ile RIM takip ediyor. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslamadaysa, Apple, %233'lük artışla pazar payını en çok arttıran firma olurken, onu %118 ile RIM ve %18 ile Samsung takip ediyor.

Araştırmayı akıllı telefon alt pazarıyla sınırladığımızdaysa, %40.8'lik payla Nokia lider durumdayken, ikinci sırada %25 ile Apple, üçüncü sıradaysa %20 ile RIM yer alıyor. Son dönemde Android'li telefonlarıyla isminden bahsettiren HTC ise %7.5'lik pazar payına sahipken; onu telefon pazarında en büyük ikinci üretici olan Samsung ise ancak %2,5'lik pazar payıyla takip edebiliyor.

Üstte; Bütün telefon pazarı değerlendirildiğinde, Altta; Sadece Akıllı Telefonlar göz önüne alındığında (Soldan Sağa doğru sütunlar; Üretici- 2010 1.Çeyrekte gerçekleşen Sevkiyat Sayısı- 2010 1.Çeyrek Pazar Payı- 2009 1.Çeyrekte gerçekleşen Sevkiyat Sayısı- 2009 1.Çeyrek Pazar Payı- 2010/2009 1.Çeyrek karşılaştırması)


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sdtdmn 8 yıl
yıllar once motorolayı unutmustuk pıyasada onemlı bır pazara sahıp ıken bırden hayatımızdan cekılmişlerdı ama sımdı androhıt ıle yenıden hatırladık.... bu gıdışlede nokıa yı unutabılırızde yenı telefon pazarına fazla uyduramadı kendısını:):)
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bodollu 8 yıl
nokianın hıcbır modelı tutmuyor sadece alıskanlıklarımızdan vazgecmek zor. cevremdekı cogu tlf kullanıcının ılk tercıhı nokia . sebebı nokia saglam yapar arıza yapmaz kavramı.. yavas yavas nokiadan vazgecenlerın turkıyedekı tercıhı samsung oldu.. hem urun yelpazesı genıs hemde butceye uygun modellerı var. nokia tıtanık gıbı batar gıder.. bır zamanlar panasonıc vardı bu sektorde kamera teknolojısı cıkana kadar etkılıydı ama kameralı tlf cıkınca anlamsız bır sekılde pıyasadan sılındı.
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Nokia son zamanlarda cok bozdu, bence su anda en iyi telefonlar firmalari apple ve rim.
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mertgraph1979 8 yıl
NOKIA çıkardığı her model telefonla zavallı bir marka olma yolunda ilerliyor.

Ülkemizde satılan N97 Gold Edition ve X6 gibi çakma telefonlara hayran kaldım zaten. Biri 1300 lira, diğeri 950 lira.

Adamlar sanki çok matah bir telefon yapmış gibi de N97'yi allayıp pullayıp piyasaya tekrar sürüyorlarya neremle gülim şaşırdım valla bu duruma.

N97 Gold Edition, N97 mini falan diye. İkiside birbirinden tepinmatik telefonlar zaten. O değilde adamlar X6'da kapasitif ekranla yine tepinmatik telefon yapmayı becermişlerya helal olsun demek lazım.

Bırak iPhone'u, adamlar daha HD2, Samsung Wave yada Galaxy i9000'nin yanına yaklaşabilecek bir telefon çıkaramadılar piyasaya.

Symbian deseniz içler acısı zaten. Durmak yok, kazmalık yolunda devam NOKIA.
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.WondercrafteR. 8 yıl

mertgraph1979
NOKIA çıkardığı her model telefonla zavallı bir marka olma yolunda ilerliyor.

Ülkemizde satılan N97 Gold Edition ve X6 gibi çakma telefonlara hayran kaldım zaten. Biri 1300 lira, diğeri 950 lira.

Adamlar sanki çok matah bir telefon yapmış gibi de N97'yi allayıp pullayıp piyasaya tekrar sürüyorlarya neremle gülim şaşırdım valla bu duruma.

N97 Gold Edition, N97 mini falan diye. İkiside birbirinden tepinmatik telefonlar zaten. O değilde adamlar X6'da kapasitif ekranla yine tepinmatik telefon yapmayı becermişlerya helal olsun demek lazım.

Bırak iPhone'u, adamlar daha HD2, Samsung Wave yada Galaxy i9000'nin yanına yaklaşabilecek bir telefon çıkaramadılar piyasaya.

Symbian deseniz içler acısı zaten. Durmak yok, kazmalık yolunda devam NOKIA.

+10.000 :)
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