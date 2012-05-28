Batman logolu Lumia 900 modeli sınırlı sayıda satışa sunulacak

Aralık ayında The Dark Knight Rises filmi için özel üretim Batman logolu Lumia 800 modelini piyasaya süren Nokia, bu kez Lumia 900 için de aynı yolu izliyor.





Pocket-lint tarafından doğrulatılan bilgilere göre siyah renkli ve arka kapağında Batman logosu işlenmiş olduğu tahmin edilen Lumia 900 modeli kısa süre sonra piyasaya sürülecek.





Lumia 800 modelinin sadece 40 adet piyasaya sürüldüğü hatırlandığında kolleksiyoncuların elini çabuk tutması gerekiyor. Model İngiltere, Almanya, Fransa ve birkaç Avrupa ülkesinde piyasaya sürülecek. Fiyat hakkında henüz bir bilgi yok.