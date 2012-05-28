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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Batman logolu Lumia 900 modeli sınırlı sayıda satışa sunulacak

6 yıl
3b
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Aralık ayında The Dark Knight Rises filmi için özel üretim Batman logolu Lumia 800 modelini piyasaya süren Nokia, bu kez Lumia 900 için de aynı yolu izliyor.

Pocket-lint tarafından doğrulatılan bilgilere göre siyah renkli ve arka kapağında Batman logosu işlenmiş olduğu tahmin edilen Lumia 900 modeli kısa süre sonra piyasaya sürülecek. 

Lumia 800 modelinin sadece 40 adet piyasaya sürüldüğü hatırlandığında kolleksiyoncuların elini çabuk tutması gerekiyor. Model İngiltere, Almanya, Fransa ve birkaç Avrupa ülkesinde piyasaya sürülecek. Fiyat hakkında henüz bir bilgi yok.

http://www.pocket-lint.com/news/45809/batman-nokia-lumia-900-limited-edition-phone Yorum Yaz
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Ironist 6 yıl en beğenilen
Ne var o logoyu yapmaya kalemle çizerim şekli sonra matkapla üstünden geçerim
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raptor2009 6 yıl
Arkadaş Nokia telefon satmak için tüm saçma yolları deniyor nasıl bir firma oldu koca Nokia yazık ya.
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hacı.basat 6 yıl
Dünya paraya Nokia alıp kullanmayıp Turşu kuruyorlar öyle mi? İlginç gerçekten Nokia için kötü reklamdan tanıtım olmuş, kendi adima turşu alırken Nokia tercih etmem.
Dünya paraya Nokia alıp kullanmayıp Turşu kuruyorlar öyle mi? İlginç gerçekten Nokia için kötü reklamdan tanıtım olmuş, kendi adima turşu alırken Nokia tercih e...
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E_Aydin35 6 yıl
Bu tür tasarımda çeşitlilik eklemeler vb. telefona bir estetiklik ve albeni katıyor bence buda satış için gayet fazlasıyla iyi bir strateji :) Ama fiyat konusundan farklılık yapmazlar inşallah sırf bunun için..
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1963bursa 6 yıl
designerercap
apple itiraf ettiği için olabilir bak :) urunincelemeleri.net/...

urunincelemeleri.net/...

Siri anket tarzı çalışıyor, Türkiye'de ne zaman en iyi kaleci kimdir anketi yapsanız Hakan Şükür açık ara birinci oluyor, anketler böyledir, yapacak bir şey yok.
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suluuguru 6 yıl
Batmanlı telefon alanlar,
Kendilerini adaletin sağlanmasından ve
şehrin kötülerden korunmasından sorumlu hissedebilirler.
Kolay gaza gelen arkadaşların uzak durmasını tavsiye ederim.
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besequ868 6 yıl
haberler Nokia'ya zarar verir. Kalite, f/p, yeni teknoloji, ilkler haberlerinde Nokia artık kendisini göstermek zorunda.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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designerercap 6 yıl
Nokia Lumia 900 hakkında böyle bi bilgi yok ama inceleme sitelerinde, olsa bile batmanlaa falan olmaz ancak apple itiraf ettiği için olabilir bak :)



urunincelemeleri.net/...






urunincelemeleri.net/...
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esqhia 6 yıl
kemalsaygin
Bu haberi gören çinliler 1 milyon batman logolu arka kapak üretmişlerdir bile. :)

Gece gece iyi güldüm :) Doğru söze ne denir..
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oguzhant 6 yıl
Nokia yazik sana cidden...
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floydrose 6 yıl
Nokianın lumia 900 ve 920 tasarımına hayranım, keşke donanım kısmıda tasarım kısmı kadar kaliteli olsa direk satın alırdım.
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dreamblue35 6 yıl
bir logo için deli gibi para bayılmaya gerek yok
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Orijinalden alıntı: ardanınki
Editörlere sesleniyorum :) Haber yapacak başka bir şey bulamadınızmı ? :)

Nokia sarı sayfalarda vs bir yerlerde bu haberi girmiştir, haliyle tüm siteler çevirisini yayınlamışlardır, bu işler böyle.
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pijama61 6 yıl

Bu haberi gören çinliler 1 milyon batman logolu arka kapak üretmişlerdir bile. :)
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