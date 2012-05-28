Batman logolu Lumia 900 modeli sınırlı sayıda satışa sunulacak

Haber Editörü
Aralık ayında The Dark Knight Rises filmi için özel üretim Batman logolu Lumia 800 modelini piyasaya süren Nokia, bu kez Lumia 900 için de aynı yolu izliyor.
Pocket-lint tarafından doğrulatılan bilgilere göre siyah renkli ve arka kapağında Batman logosu işlenmiş olduğu tahmin edilen Lumia 900 modeli kısa süre sonra piyasaya sürülecek.
Lumia 800 modelinin sadece 40 adet piyasaya sürüldüğü hatırlandığında kolleksiyoncuların elini çabuk tutması gerekiyor. Model İngiltere, Almanya, Fransa ve birkaç Avrupa ülkesinde piyasaya sürülecek. Fiyat hakkında henüz bir bilgi yok.
http://www.pocket-lint.com/news/45809/batman-nokia-lumia-900-limited-edition-phone Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siri anket tarzı çalışıyor, Türkiye'de ne zaman en iyi kaleci kimdir anketi yapsanız Hakan Şükür açık ara birinci oluyor, anketler böyledir, yapacak bir şey yok.
Kendilerini adaletin sağlanmasından ve
şehrin kötülerden korunmasından sorumlu hissedebilirler.
Kolay gaza gelen arkadaşların uzak durmasını tavsiye ederim.
urunincelemeleri.net/...
urunincelemeleri.net/...
Gece gece iyi güldüm :) Doğru söze ne denir..
Nokia sarı sayfalarda vs bir yerlerde bu haberi girmiştir, haliyle tüm siteler çevirisini yayınlamışlardır, bu işler böyle.
Bu haberi gören çinliler 1 milyon batman logolu arka kapak üretmişlerdir bile. :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3028 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia