Battle.net üzerinde yeni üyelere Destiny 2 hediye ediliyor (güncelleme)

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Bungie’nin bir yılı geride bırakan başarılı yapımı Destiny 2 sürpriz bir kampanyaya başlıyor. Yıl dönümü şerefine Battle.net üzerinde yeni üyelere Destiny 2 ana oyunu hediye olarak gönderilecek.
Ücretsiz Destiny 2 hakkı
Kampanya kapsamında 2 Kasım ülkemiz saatine göre 21.00’dan itibaren Battle.net üzerinde açılan yeni hesaplar Destiny 2 PC oyununu ücretsiz olarak talep edebilecekler. Kampanya 18 Kasım tarihine kadar devam edecek.
Ayrıca Bkz. "Apple artık satış rakamları paylaşmayacak"
Yeni hesap açan kullanıcıların hediye oyun talebini yapmadan önce SMS korumasını aktif etmesi gerekiyor. Sonrasında Battle.net hediye sayfasına giderek oyununu alabilecek. Oyunu satın almış kullanıcılar için ise özel bir hediye hazırlandı. Aralık ayında oyunu satın almış tüm kullanıcılara yıl dönümünü niteleyen bir rozet hediye edilecek.
Ek olarak Destiny 2: Forsaken eklenti paketi ile gelen Gambit oyun modu tüm oyunculara deneme amaçlı sunuluyor. 9-11 Kasım tarihleri arasında Gambit Ücretsiz Haftasonu etkinliği düzenlenecek ve oyuncular bu modu deneyebilecekler.
Güncelleme : SMS aktivasyonu yapan eski üyeler de oyunu alabiliyor
https://blizzcon.com/en-us/news/22649418/destiny-2-pc-free-on-battle-net-through-november-18 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ücretsiz Destiny 2 hakkı
Kampanya kapsamında 2 Kasım ülkemiz saatine göre 21.00’dan itibaren Battle.net üzerinde açılan yeni hesaplar Destiny 2 PC oyununu ücretsiz olarak talep edebilecekler. Kampanya 18 Kasım tarihine kadar devam edecek.
Ayrıca Bkz. "Apple artık satış rakamları paylaşmayacak"
Yeni hesap açan kullanıcıların hediye oyun talebini yapmadan önce SMS korumasını aktif etmesi gerekiyor. Sonrasında Battle.net hediye sayfasına giderek oyununu alabilecek. Oyunu satın almış kullanıcılar için ise özel bir hediye hazırlandı. Aralık ayında oyunu satın almış tüm kullanıcılara yıl dönümünü niteleyen bir rozet hediye edilecek.
Ek olarak Destiny 2: Forsaken eklenti paketi ile gelen Gambit oyun modu tüm oyunculara deneme amaçlı sunuluyor. 9-11 Kasım tarihleri arasında Gambit Ücretsiz Haftasonu etkinliği düzenlenecek ve oyuncular bu modu deneyebilecekler.
Güncelleme : SMS aktivasyonu yapan eski üyeler de oyunu alabiliyor
https://blizzcon.com/en-us/news/22649418/destiny-2-pc-free-on-battle-net-through-november-18 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ileride bütün elektronik oyunlar ücretsiz olacak
oyunun içinde ya reklam tabelaları olacak
veya oyunun ana konusunu gösteren eski tabirle demo kısmı üzerine
ücretli ek bölümlerle senaryo bölümler satın alınılacak,
şu an online oyun pazarında o kadar çok firma var ki
her biri kendi ürününün oynanabilirliği kapsamında
piyasada müşteri kapma sevdasında,
bu arada yeni bir öngörü anlamıyla arka planda bitcoin çalıştırma karşılığında da ücretsiz oyunların ileride çıkacağı bu gün kadar net bir ön görü !
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