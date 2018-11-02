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Battle.net üzerinde yeni üyelere Destiny 2 hediye ediliyor (güncelleme)

Bungie’nin başarılı Destiny 2 oyunu özel bir etkinlik kapsamında hediye ediliyor. Battle.net üzerinde ilk kez hesap açacak olanlar bu kampanyadan yararlanabiliyor. Detaylar haberimizde.
6 ay
6,2b
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21
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bungie’nin bir yılı geride bırakan başarılı yapımı Destiny 2 sürpriz bir kampanyaya başlıyor. Yıl dönümü şerefine Battle.net üzerinde yeni üyelere Destiny 2 ana oyunu hediye olarak gönderilecek.

Ücretsiz Destiny 2 hakkı
Kampanya kapsamında 2 Kasım ülkemiz saatine göre 21.00’dan itibaren Battle.net üzerinde açılan yeni hesaplar Destiny 2 PC oyununu ücretsiz olarak talep edebilecekler. Kampanya 18 Kasım tarihine kadar devam edecek.


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Yeni hesap açan kullanıcıların hediye oyun talebini yapmadan önce SMS korumasını aktif etmesi gerekiyor. Sonrasında Battle.net hediye sayfasına giderek oyununu alabilecek. Oyunu satın almış kullanıcılar için ise özel bir hediye hazırlandı. Aralık ayında oyunu satın almış tüm kullanıcılara yıl dönümünü niteleyen bir rozet hediye edilecek.

Ek olarak Destiny 2: Forsaken eklenti paketi ile gelen Gambit oyun modu tüm oyunculara deneme amaçlı sunuluyor. 9-11 Kasım tarihleri arasında Gambit Ücretsiz Haftasonu etkinliği düzenlenecek ve oyuncular bu modu deneyebilecekler.

Güncelleme : SMS aktivasyonu yapan eski üyeler de oyunu alabiliyor
https://blizzcon.com/en-us/news/22649418/destiny-2-pc-free-on-battle-net-through-november-18 Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 6 ay en beğenilen
Sadece yeni üyelere değil eski üyelere de hediye ediliyor. Sms korumasını aktif hale getiren yeni-eski tüm üyelere oyun ücretsiz olarak hediye edildi. Haberi düzenlerseniz sevinirim.
Sadece yeni üyelere değil eski üyelere de hediye ediliyor. Sms korumasını aktif hale getiren yeni-eski tüm üyelere oyun ücretsiz olarak hediye edildi. Haberi dü...
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DH Misafiri 6 ay
ben de üye oldum ama bana arkadaşlarından biri hediye yollaması gerekir diyor.dthasanmeral@gmail.com üyelime gönderecek bir arkadaş arıyorum..
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DH Misafiri 6 ay
Ben de aldım. Eski üyeyim.
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DH Misafiri 6 ay
Aynı şekilde benimde 3 yıllık hesabıma gift olarak geldi.
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TheNewAtilla 6 ay
Yeni üyeye, smse falan gerek yok. Hesap açın battle.net e girin my gifte girin claim yapın sonra uygulamadan aynı şeyi yapın tamamdır.
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TearsForFears 6 ay TheNewAtilla
Sms için telefon numarası girmezsen claim desende vermiyor.
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TheNewAtilla 6 ay TheNewAtilla
Telefon numarasını girmiş olabilirim hatırlamoyorum ama smsle işim olmadı
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fallofahero 6 ay
benimde eski hesabım var direk hediye olarak geldi
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huseyincarnege 6 ay
10 senelik üyeyim banada geldi :)
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bulenttalay 6 ay
Ben de eski üyeyim bana da hediye etti.
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SEO-Uzmanı 6 ay
bundan 10 yıl önce forumun birinden şunu yazmıştım !
ileride bütün elektronik oyunlar ücretsiz olacak
oyunun içinde ya reklam tabelaları olacak
veya oyunun ana konusunu gösteren eski tabirle demo kısmı üzerine
ücretli ek bölümlerle senaryo bölümler satın alınılacak,
şu an online oyun pazarında o kadar çok firma var ki
her biri kendi ürününün oynanabilirliği kapsamında
piyasada müşteri kapma sevdasında,
bu arada yeni bir öngörü anlamıyla arka planda bitcoin çalıştırma karşılığında da ücretsiz oyunların ileride çıkacağı bu gün kadar net bir ön görü !
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a_y_k_u_t 6 ay en beğenilen
Sadece yeni üyelere değil eski üyelere de hediye ediliyor. Sms korumasını aktif hale getiren yeni-eski tüm üyelere oyun ücretsiz olarak hediye edildi. Haberi düzenlerseniz sevinirim.
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ssbrutality 6 ay
bende hata veriyor
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