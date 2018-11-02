Battle.net üzerinde yeni üyelere Destiny 2 hediye ediliyor (güncelleme)

Ayrıca Bkz.

"Apple artık satış rakamları paylaşmayacak"

https://blizzcon.com/en-us/news/22649418/destiny-2-pc-free-on-battle-net-through-november-18

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bungie’nin bir yılı geride bırakan başarılı yapımı Destiny 2 sürpriz bir kampanyaya başlıyor. Yıl dönümü şerefine Battle.net üzerinde yeni üyelere Destiny 2 ana oyunu hediye olarak gönderilecek.Ücretsiz Destiny 2 hakkıKampanya kapsamında 2 Kasım ülkemiz saatine göre 21.00’dan itibaren Battle.net üzerinde açılan yeni hesaplar Destiny 2 PC oyununu ücretsiz olarak talep edebilecekler. Kampanya 18 Kasım tarihine kadar devam edecek.Yeni hesap açan kullanıcıların hediye oyun talebini yapmadan önce SMS korumasını aktif etmesi gerekiyor. Sonrasında Battle.net hediye sayfasına giderek oyununu alabilecek. Oyunu satın almış kullanıcılar için ise özel bir hediye hazırlandı. Aralık ayında oyunu satın almış tüm kullanıcılara yıl dönümünü niteleyen bir rozet hediye edilecek.Ek olarak Destiny 2: Forsaken eklenti paketi ile gelen Gambit oyun modu tüm oyunculara deneme amaçlı sunuluyor. 9-11 Kasım tarihleri arasında Gambit Ücretsiz Haftasonu etkinliği düzenlenecek ve oyuncular bu modu deneyebilecekler.Güncelleme : SMS aktivasyonu yapan eski üyeler de oyunu alabiliyor