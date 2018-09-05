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Battlefield 1 Premium Pass kısa süreliğine ücretsiz oluyor

Electronic Arts, Battlefield 1'in normalde 50 dolara satılan Premium Pass'ını ücretsiz sunmaya hazırlanıyor. Premium Pass, Battlefield V'in açık betasından hemen sonra bir haftalığına ücretsiz olacak.
8 ay
9,8b
1
7
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Battlefield V'in resmen yayınlanmasına artık sadece birkaç ay kalmasıyla beraber EA, artık destek sürecinin sonlarına yaklaşan Battlefield 1 için ücretsiz içerik sunmaya devam ediyor. Battlefield 1'in şimdi de tam 4 DLC paketi içeren Premium Pass'ı ücretsiz oluyor.

Daha önce Battlefield 1'i satın alan ancak Premium Pass'a sahip olmayan oyuncular, kullandıkları platformlara göre Origin, Playstation Store veya Microsoft Mağaza üzerinden Premium Pass'ı ücretsiz bir şekilde edinebilecekler. Normalde 50 dolara satılan paket, 11-18 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olacak. Bu tarihlerde Premium Pass'ı kütüphanelerine ekleyen oyuncular sonrasında da pakete sahip olacaklar.

Premium Pass, Battlefield 1'in çıkışının ardından yayınlanan tüm içerikleri kapsıyor. Bunların arasında They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides ve Apocalypse DLC paketleri yer alıyor. Premium Pass ile birlikte yepyeni haritalar, silahlar, operasyonlar ve yeni oyun modları sizleri bekliyor olacak.

Electronic Arts ayrıca bu hafta Battlefield V'in açık betasını da düzenliyor. Şu sıralar erken erişimde bulunan beta 6 Eylül TSİ 11.00 itibarıyla herkese açılacak. Betayı şu anda PC, PS4 ve Xbox One platformlarında ön yükleyebilir başlama saatini bekleyebilirsiniz.

https://www.gamespot.com/articles/battlefield-1-premium-pass-free-for-limited-time/1100-6461539/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 ay
nerede bedava olacak
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Panamalı Hasta 8 ay
kütüphaneden nasıl alacağız originde gözükmüyor?
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SakuraiTomoki 8 ay
Battlefield serisinden bir oyun alacaksan standart versiyon alacaksın. Biraz bekledinmi adamlar dlcleri ücretsiz veriyor zaten. Olan diğer versiyonlara para verene oluyor.
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qoqoCAN 8 ay
Para din iman dinlemez kardeş.
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TheShadow 8 ay
Oyuna önceden para veren herkes enayi durumuna düşüyor böylece. EA bunu sürekli yapıyor. Misal şimdi bu paketi bu haberin duyrulmasından 1 hafta önce almış insanın ne günahı vardı?
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Mephisto_TR 8 ay
Adamların amacı bf 1'i oynanmaz hale getirip millete bf5 satmak sanırım.
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Guhong01 8 ay Mephisto_TR
Mephisto_TR
Adamların amacı bf 1'i oynanmaz hale getirip millete bf5 satmak sanırım.

Ne alakası var? Ne zaman böyle bir şey oldu? Zamanında premium pass değil bf3 bile kaç defa bedava oldu, hiç de oynanmaz hale filan gelmedi.
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