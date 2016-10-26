Battlefield 1 ülkemizde yasaklanabilir

Battlefield serisinin uzun zamandır merakla beklenen, 1. Dünya Savaşı yıllarının konu alındığı yeni oyunu Battlefield 1 satış rekorları kırmaya devam ederken yapıma dair sürpriz bir tartışmanın fitili ateşlendi.

DICE ve Electronic Arts ortaklığıyla yayınlanan, grafikleri ve savaş atmosferiyle büyük beğeni toplayan oyunda -Seddülbahir, Haberci ve Kendine Dikkat Et bölümleriyle- yer alan Çanakkale Savaşı oyunseverleri adeta ikiye böldü. Zira çoklu oyuncu (multiplayer) modunda Osmanlı askeri olarak düşmana saldırabiliyorsunuz ancak hikaye modunda -İngiliz ve Anzak askeri rolünde- siperlere girerek Osmanlı askerlerini vurmanız, köylerini bombalamanız gerekiyor.

Kullanıcıların büyük çoğunluğu Osmanlı askerlerini vurmanın doğru olmadığını düşünürken, bazıları ise sadece oyun olduğu için herhangi bir çekince görmüyorlar. Diğer taraftan "Arabistanlı Lawrance" bölümünde Osmanlı’ya karşı başlatılan ayaklanmada imparatorluğa karşı bazı ağır ithamların bulunması tepkilerin daha fazla artmasına neden oldu.

Çanakkale'deki kahramanlık doğru anlatılmıyor

Battlefield 1'deki senaryonun Çanakkale Savaşı’nda yazılan kahramanlığı doğru olarak yansıtmadığı, fazlasıyla taraflı olarak gösterildiği ve Türklerin aşağılandığı gerekçesiyle oyunun ülkemizde yasaklanabileceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama olmamasına rağmen durumun bu aşamalara kadar gelebileceği ifade ediliyor. Hatırlayanlar olacaktır: Benzer bir şekilde Battlefield 4'ün Şangay'da geçen bölümünde senaryoya göre şehir işgal edildiği gerekçesiyle oyun Çin’de yasaklanmıştı.

Çanakkale Savaşı'nın son bölümünde ekranlara şu ifadeler geliyor:

"Vahşi çatışma 9 ay sürdü ve sonunda Osmanlılar uğruna çok şey feda ettikleri zafere ulaştılar. Gelibolu'yu vermediler. Yüz bine yakın Osmanlı askeri vatanlarını savunurken can verdi. Onların arasından sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak deneyimli liderler çıktı. Bu savaşta Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar ilk kez ülkeleri için savaştılar. Kahramanlık ve kardeşlik öyküleri bu ülkelerin ulusal kimliklerinin oluşmasında büyük rol oynadı."