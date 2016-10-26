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Battlefield 1 ülkemizde yasaklanabilir

Kısa süre önce yayınlanan Battlefield 1'in hikaye modunda Osmanlı askerlerinin vurulması ve köylerin bombalanmasından dolayı oyunun Türkiye’de yasaklanabileceği gündeme geldi.
2 yıl
10,2b
1
73
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Battlefield serisinin uzun zamandır merakla beklenen, 1. Dünya Savaşı yıllarının konu alındığı yeni oyunu Battlefield 1 satış rekorları kırmaya devam ederken yapıma dair sürpriz bir tartışmanın fitili ateşlendi.
DICE ve Electronic Arts ortaklığıyla yayınlanan, grafikleri ve savaş atmosferiyle büyük beğeni toplayan oyunda -Seddülbahir, Haberci ve Kendine Dikkat Et bölümleriyle- yer alan Çanakkale Savaşı oyunseverleri adeta ikiye böldü. Zira çoklu oyuncu (multiplayer) modunda Osmanlı askeri olarak düşmana saldırabiliyorsunuz ancak hikaye modunda -İngiliz ve Anzak askeri rolünde- siperlere girerek Osmanlı askerlerini vurmanız, köylerini bombalamanız gerekiyor.
Kullanıcıların büyük çoğunluğu Osmanlı askerlerini vurmanın doğru olmadığını düşünürken, bazıları ise sadece oyun olduğu için herhangi bir çekince görmüyorlar. Diğer taraftan "Arabistanlı Lawrance" bölümünde Osmanlı’ya karşı başlatılan ayaklanmada imparatorluğa karşı bazı ağır ithamların bulunması tepkilerin daha fazla artmasına neden oldu.

Çanakkale'deki kahramanlık doğru anlatılmıyor

Battlefield 1'deki senaryonun Çanakkale Savaşı’nda yazılan kahramanlığı doğru olarak yansıtmadığı, fazlasıyla taraflı olarak gösterildiği ve Türklerin aşağılandığı gerekçesiyle oyunun ülkemizde yasaklanabileceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama olmamasına rağmen durumun bu aşamalara kadar gelebileceği ifade ediliyor. Hatırlayanlar olacaktır: Benzer bir şekilde Battlefield 4'ün Şangay'da geçen bölümünde senaryoya göre şehir işgal edildiği gerekçesiyle oyun Çin’de yasaklanmıştı.

Çanakkale Savaşı'nın son bölümünde ekranlara şu ifadeler geliyor:

"Vahşi çatışma 9 ay sürdü ve sonunda Osmanlılar uğruna çok şey feda ettikleri zafere ulaştılar. Gelibolu'yu vermediler. Yüz bine yakın Osmanlı askeri vatanlarını savunurken can verdi. Onların arasından sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak deneyimli liderler çıktı. Bu savaşta Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar ilk kez ülkeleri için savaştılar. Kahramanlık ve kardeşlik öyküleri bu ülkelerin ulusal kimliklerinin oluşmasında büyük rol oynadı."

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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Ülkemizin başbakanı Çanakkale'de yapılacak köprü için "Çanakkele geçilmez deniyordu.
Şimdi havadan da karadan da geçiliyor." şeklinde bir "espri" yaptı.
Asıl bunun yadırganması ve sorgulanması gerek değil mi?
Ülkemizin başbakanı Çanakkale'de yapılacak köprü için "Çanakkele geçilmez deniyordu.Şimdi havadan da karadan da geçiliyor." şeklinde bir "espri" yaptı.
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3 Yanıt Yanıtla +146
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alito 2 yıl
Bir zamanlar şehidimize "kelle" diyenler mi yasaklayacakmış?
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tahir40 2 yıl
Türkiye'de yasaklansa ne olacak ki? Kutulu oyun alan mı kaldı... Origin sitesini mi engelleyecekler? Engellesinler, zaten ülkemizde internet kota ve hız ve kalite olarak yok, internetiniz olsa yasaklı site sayısında iran ve çinle yarışıyoruz. DNS VPN yine bi şekil bağlanır oynar isteyen...
Türkiye'de yasaklansa ne olacak ki? Kutulu oyun alan mı kaldı... Origin sitesini mi engelleyecekler? Engellesinler, zaten ülkemizde internet kota ve hız ve kali...
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DH Misafiri 2 yıl
Kesinlikle yasaklanmali.
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GeneralGranger 2 yıl
Daha önce yazdığım yazıyı buraya da yazıyorum.Generals oyununda bir çeviri hatası yüzünden oyun Çin de yasaklandı.Aynı şekilde oyunun alman versiyonuda tüm ünitelerin sesleri siborg sesine benzediği için Almanyada yasaklandı.Battlefield 3 İranda yasaklandı.Onun da yasaklanma sebebi:Tahran'da ki hayali terörist gruplara askeri baskın yapılması.Ve EN İYİ ÖRNEK: Call of Duty: Modern Warfare 2.Bu oyunda rus askerlerini vurduğumuz için Rusya da Putinin emriyle yasaklandı.Daha doğrusu rusların rusları vurmasını istemediği için!
Başka ülkeler tavrını ortaya nasıl koyuyorsa bizim de koymamız gerekir.
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berke_17 2 yıl
amann boşwer yasaklar çiğnenmek içindir
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AdiqeCaLe 2 yıl
Niye yasaklansınki? Hangi kurumun dikkatini çekmiş, kim rahatsız olmuş da böyle haber niteliği taşıyor? Senelerdir Almanlar'ı öldürüyoruz oyunlarda da ne oldu? Saçma sapan olaylar.
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Guest-C302EA147 2 yıl
Su yasaklanmamali diyenler eger bu oyunda Mustafa kemali oldurselerdi ne yaparlardi ?
Ben soyleyeyim simdi yasaklama haberlerine bile boyle tepki gosteriyorlarsa eger Mustafa kemal oyunda oldurulseydi niye oyunu yasaklamiyor diye bu sefer yine hukumeti elestireceklerdi.
Hatta yeni bir gezi bile duzenleyebilirlerdi.
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HEKTOR-NG 2 yıl
ilgili yapımcının ilahaki belden aşağı vuracağı belli. tabi bunu seyreltilmiş olarak algılar üzerinden yapacaktır.
ayrıca osmanlının işgalci yani fetih. olduğunu söyleyen aramızda sığ insanlar olduğunu görüyorum. onlara önce emperyal ile emperyalistin ne olduğunu araştırıp öğrenmeye davet ediyorum. belki o zaman asil atalarımızın kalitesini anlayabilirler.
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Eeltorm 2 yıl
''Çanakkale havadanda karadanda geçilecek'' diyen kişiliksiz mi yasaklayacakmış?.
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scorpion1916 2 yıl
500 tl ye oyun alcam bide yasakliyacaksiniz heeeeeee yakarim bu gezegeni yakariim
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bence abartılmış, bu kadar hassas olanlar başbakanın yaptığı konuşmayı eleştirsin. klavyeyle adam öldürecek halimiz yok,Klavye silaha dönüşüp adam vurmuyoruz sonuçta.
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LivingDeads69 2 yıl
esas mal, amerikaya posta koydugunu ya da konuldugunu sananlar!
Turk dusmanliginin dik alasi 1.Dunya Savasi'ndan beri yapiliyor bu topraklarda. Bugun arapca ve arap diye cildiranlar, her halti arapca ogrenmeye ya da ezberlemeye calisanlar, amerikanin yillardir arabistan ile hatta israil ile el ele verip
ortadoguyu duman ettigini gormuyor mu? Buna Turkiye'yi de dahil ettiler.
Zamaninda CoD gibi konularda cok soyledim kimse tinlamadi. O gun irakli dusman bugun Turk. Yoo aslinda Turklere hep dusmandilar! Cunku Ataturk hepsinin eline vermisti. Ne zaman Ataturk oldu ya da olduruldu onlar tarafindan, ulkede yobazlar palazlandirildi.Din istismar edilerek sozde osmanlicilar buyutuldu.Turkluk irkcilik sayildi. pkk gibi unsurlar guclendirildi Orduya yapilan operasyonlarla.
Bati aptal mi sana osmanliyi kurdurtsun yeniden?



arap yarimadasinda osmanli askerlerini kilictan gecirten araplara benzemek icin cildiran bu ulkeden bir cacik olmaz![8\|][8\|][8\|][8\|] Ordumuzu din dusmani gosterip operasyonlarla darmadagin ettiler cunku direkt olarak yenmeleri mumkun degildi. Tipki Sevr'deki gibi isletiliyor her sey.
Yeni osmanli falan kuruldugu yok. Egitim bitmis, saglik bitmis, ekonomi patates, tacizler tecavuzler trafikte can almalar, din istismari, artik hicbir tarim urunu bile uretemiyoruz. Tipki diger boka batmis sozde islam ulkeleri gibi curuk yoz bir arap ulkesi oluyoruz hepsi bu.




Cunku abd boyle istedi, isbirlikcileri de uyguladi.
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single_factor 2 yıl
Amma da gereksiz bir başlık ve konu , Öncelikle "yasaklanabilir" in dayanağı/ kaynağı nedir? Nereden uydurduğunuzu ben biliyorum da; bize ıspat etmek için göstermenize gerek yok



Şunu idrak etmen gerekir ki; tarihteki hiçbir savaşın haklı gerekçesi olmadığı gibi savaşlarda da iyi "taraf" diye birşey yoktur.

Bana sorarsanız savaşların en korkuncu olan 1. dünya savaşının atmosferini yansıtmaya, savaşların aslında ne kadar kötü birşey olduğunu göstermeye çalışmışlar, İntroda da hikayelerde de bunu görebiliyorsunuz. Eminim birçok insan bu oyundan etkilenecek ve tarihi araştırmaya başlamasına vesile olacak. Belki de sen bile 1. dünya savaşını araştırmaya, kitaplardan okumaya başlayacaksın


Osmanlı kötü gösterilmiş? yıllarca savaştığı milletlerin ( adı "Fetih" oluyordu pardon
) senden iyi bahsetmesini mi bekliyorsun? bu hiç bir zaman olmadı ki, neden olsun ? olması da mümkün değil.
Bunların önyargı olduğunu ve aslında Osmanlı nın bunları iyi niyetlerle yaptığını onlara açıklayabiliyorsan sana her türlü desteği atarım.


Bir de kendimize bakalım; Bu ülkede yapılan-izlediğin hangi tarihi filmde Bizans, ya da farklı milletler aşağılanmıyor, küçültülmüyor, hakaret edilmiyor ? O milletlerin de onuru-inaçları yokmuydu ? Biz yapınca sorun olmuyor başkası giydirince neden gururumuza dokunuyor?

gelelim oyun objektifliğine;
Ben yeni oynamaya başladım. Oynadığım bölümlerden birinde ; " Bir İngiliz ajanı olan Lawrance, küçük kabileleri ayaklandırarak ve organize ederek Arapların Osmanlıdan özgürlüklerini geri almalarını sağladı deniyor " yalan mı? doru.
ilaveten şunu da söylemişler, "ancak İngiltere ve Fransa araplara verdikleri bağımsızlık sözünü tutmamışlardır, Lawrance bugün bile tartışmalı bir kişiliktir." nooldu? hani Osmanlı küçük gösteriliyordu ? İşte bu da sana Kapak

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Sezginx 2 yıl
çoluk çocuk işleri ile niye uğraşırlar hiç anlamam
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