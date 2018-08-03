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Battlefield 1'in "Apocalypse" DLC paketi kısa bir süreliğine ücretsiz

Battlefield 1'in son genişleme paketi Apocalypse, 6 Ağustos'a kadar ücretsiz oldu. Battlefield 1 sahipleri şimdi indirip ücretsiz bir şekilde paketin keyfini çıkarabilecekler.
9 ay
1,4b
1
3
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Battlefield V'in resmen yayınlanmasına artık sadece birkaç haftanın kalmasıyla beraber EA, artık destek sürecinin sonlarına yaklaşan Battlefield 1 için ücretsiz içerik sunmaya devam ediyor. Battlefield 1'in geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan DLC paketi Apocalypse, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

Daha önce Battlefield 1'i satın alan ancak Apocalypse genişleme paketine sahip olmayan oyuncular, kullandıkları platformlara göre Origin, Playstation Store veya Microsoft Mağaza üzerinden DLC paketini ücretsiz bir şekilde edinebilirler. Normalde 15 dolara satılan paket, 6 tarihine kadar ücretsiz olacak. Bu tarihe kadar paketi alan oyuncular sonrasında da Apocalypse paketine sahip olacaklar.

Battlefield 1'in son genişleme paketi olan Apocalypse DLC'si; Caporetto, Passchendaele, Somme Nehri, London Calling, ve Razor’s Edge olmak üzere beş farklı yeni harita içeriyor. Ayrıca Hava Taarruzu modunu da oyunu ekleyen DLC paketi, iki farklı uçak ve her bir sınıf için yeni silahlar ve ekipmanları da beraberinde getiriyor.

Electronic Arts, Battlefield 1 ile beraber ayrıca iki farklı Battlefield 4 DLC paketini de 6 Ağustos'a kadar ücretsiz sunacak. Bunlar BF4'ün ilk genişleme paketi China Rising ve deniz savaşlarına odaklanan Naval Strike olarak belirlenmiş. China Rising ve Naval Strike DLC paketlerine hala sahip değilseniz bu fırsatı hemen değerlendirmenizi öneriyoruz.

  

https://www.gamespot.com/articles/grab-some-free-battlefield-dlc-on-ps4-xbox-one-and/1100-6460887/ Yorum Yaz
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Shafter 9 ay
illa kredi karti bilgileri istiyor.farkli bir alim yontemi yok mu ?
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DH Misafiri 9 ay
Cod ww2 oynadığımda steamdeki dünya savaşı temalı indie oyunların mekanikleri gibiydi nesi sattı bunun bu kadar anlamadım ama battlefield 1 oynarken yağ gibi akıyor.Ww2 tek iyi yanı zombi modu heralde.
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rtsbora 9 ay
BF1'e sahip olmasanız da kütüphaneye ekleyebiliyorsunuz.
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