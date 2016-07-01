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Battlefield 1′in arayüzü böyle olacak

Tanıtım videolarının yayınlanmasıyla gündeme adeta bomba gibi düşen ve şimdiden en merak edilen yapımlar arasına girmeyi başaran Battlefield 1'in kullanıcı arayüzü sızdırıldı.
2 yıl
4,7b
1
18
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tahminlerin aksine günümüz ya da gelecek zamanın değil, tarihin tozlu sayfalarından 1. Dünya Savaşı yıllarının konu alındığı Battlefield 1'in kullanıcı arayüzü ortaya çıktı. "tr1ggermortis" isimli Reddit üyesi tarafından paylaşılan ekran görüntülerinin, oyunun şu sıralar belirli bir grup ile kapalı şekilde gerçekleştirilen alfa testlerine ait olduğu anlaşılıyor.
Oldukça sade ve hoş bir tasarıma sahip arayüz ana sayfa, çoklu oyuncu, hikaye modu ve asker olmak üzere dört ana menüden ibaret. Tek ekranda tüm bilgi ve ayarların yapılabildiği Battlefield 1'in güncel tuş kombinasyonlarını ve server sayfasını da görebilmek mümkün. 
"Conquest" ve "Domination" modlarının yer alacağı yapımda ayrıca karakterinizi kazandığınız parayla ya da oyun içi satın alma seçeneğiyle silah ve kıyafet gibi ekipmanlarla dilediğiniz şekilde özelleştirebileceksiniz. 21 Ekim tarihinde PC, PS4 ve XBOX ONE için raflarda yer alacak Battlefield 1 hakkında bilmeniz gereken tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

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TheRECRUIT 2 yıl en beğenilen
İyi olmuş öbürü neydi öyle browser oyunu oynuyormuş gibi...
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metamm 2 yıl
Hiç oyunla ilgilenmiyorlar satıp desteği çekip kayboluyorlar. Hilelere bir çare bulsunlar. BF3 ve BF4 için 500 çeşit hile dolaşıyor.
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kadirirdem 2 yıl
iyi olmuş bu sefer...
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Umutcan 2 yıl
Oynuyoruz şu an pc'de kapalı alphadayız. Arayüz gayet güzel, ssd'ye yüklemediğim halde yüklemeler çok hızlı, battlelog işkenceydi. Ayarlarda Directx 12 açılıp kapatılabiliyor yani oyun dx12. Bf4'e göre savaş hissini çok daha iyi yaşattığını söyleyebilirim genel olarak, sadece uçaklar çok hantal uçmamak için direniyor. Tanklar yavaş olsa da çok işlevsel.
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tobepeople 2 yıl
Ben beğenmedim bu oyunu kusura bakmasınlar ama grafikler git gide düşüyor kimse fark etmedi mi onu geçtim birinci dünya savaşı ile alakası yok silahlar fazla hızlı?
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Barni Moloztaş 2 yıl
Güzel Battlefront gibi
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TaymekHoldem 2 yıl
çok güzelmiş
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
Rootz.
Punkbuster mı Punkmaster mı ne haltsa ondan kurtulduk sanırım. Serverlar oyun içerisine alınmış. Neydi öyle Travian oynar gibi multi giriyoduk

Konsolda eski nesilden beri böyleydi. Konsoldaki olayı PC'ye taşımışlar Battlelog tarih oldu anlaşılan.
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Umutcan 2 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob
Rootz.
Punkbuster mı Punkmaster mı ne haltsa ondan kurtulduk sanırım. Serverlar oyun içerisine alınmış. Neydi öyle Travian oynar gibi multi giriyoduk

Konsolda eski nesilden beri böyleydi. Konsoldaki olayı PC'ye taşımışlar Battlelog tarih oldu anlaşılan.

Bf3'e kadar pc'de de böyleydi aslında. Battlelog problemlerinden sonra tekrar pes edip geri döndüler.
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FreeRun 2 yıl
oyun değil sanki işletim sistemi
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Portraitclub 2 yıl
Kapalı Alpha oynadım oyunun atmosfer çevre detayları güzel ayarlanmış silah tepmelerin de iyileşme var. Yıkımlar yine aynı belli yerler yıkılıyor oyunda bir dengesizlik var gibi ne oluyor ben neredeyim hissine kapıldım. Silah tutuşları estetik değil örnek tabanca tank kullanmak kısmen üstünlük sağlıyor ama çok çabuk hasar alıyor. El bombası ile tanka hasar vermek mümkün ve aracın içindeyken sınıf fark etmiyor araçları tamir etmek için buda oyunda adaletsiz bir rekabete yol açıyor. Zeplini düşürmek hiç kolay değil zeplinin üstündeki silahları kullanan kişiler size yine çok kolay hasar verebiliyor. Spiner dürbünü yerinizi belli etmeyecek denmişti malesef kabak gibi aynı yıldız şeklini alıyor ve yeriniz belli oluyor. Maske taktığınız da nişan alamıyorsunuz. Uzaklardaki koşanları zar zor görünüyorsunuz, oyun ayrıca dx12 destekli geliyor. 6gb ram kullanıyor. 1080p de HD7850 2GB oc ekran kartında medium ve high ayarda 20 30 fps alabildim. Genel olarak oyunu beğenmedim çıkınca tekrar bakmak lazım. Ön sipariş vermek hata olur.
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Rootz. 2 yıl
Punkbuster mı Punkmaster mı ne haltsa ondan kurtulduk sanırım. Serverlar oyun içerisine alınmış. Neydi öyle Travian oynar gibi multi giriyoduk
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