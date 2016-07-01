Battlefield 1′in arayüzü böyle olacak

1. Dünya Savaşı yıllarının konu alındığı Battlefield 1'in kullanıcı arayüzü ortaya çıktı. "tr1ggermortis" isimli Reddit üyesi tarafından Tahminlerin aksine günümüz ya da gelecek zamanın değil, tarihin tozlu sayfalarındanyıllarının konu alındığı'in kullanıcı arayüzü ortaya çıktı. "tr1ggermortis" isimli Reddit üyesi tarafından paylaşılan ekran görüntülerinin , oyunun şu sıralar belirli bir grup ile kapalı şekilde gerçekleştirilen alfa testlerine ait olduğu anlaşılıyor.

Oldukça sade ve hoş bir tasarıma sahip arayüz ana sayfa, çoklu oyuncu, hikaye modu ve asker olmak üzere dört ana menüden ibaret. Tek ekranda tüm bilgi ve ayarların yapılabildiği Battlefield 1'in güncel tuş kombinasyonlarını ve server sayfasını da görebilmek mümkün.

"Conquest" ve "Domination" modlarının yer alacağı yapımda ayrıca karakterinizi kazandığınız parayla ya da oyun içi satın alma seçeneğiyle silah ve kıyafet gibi ekipmanlarla dilediğiniz şekilde özelleştirebileceksiniz. 21 Ekim tarihinde PC, PS4 ve XBOX ONE için raflarda yer alacak Battlefield 1 hakkında bilmeniz gereken tüm bilgilere vemodlarının yer alacağı yapımda ayrıca karakterinizi kazandığınız parayla ya da oyun içi satın alma seçeneğiyle silah ve kıyafet gibi ekipmanlarla dilediğiniz şekilde özelleştirebileceksiniz.tarihinde PC, PS4 ve XBOX ONE için raflarda yer alacak Battlefield 1 hakkında bilmeniz gereken tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.