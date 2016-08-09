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Battlefield 1'in savaş ruhunu yansıtan silahları görücüye çıktı

Bu yılın en çok merak edilen yapımlarının başında gelen Battlefield 1'e dair yeni bir video paylaşan EA, oyunda yer alan 1. Dünya Savaşı yıllarına ait bazı silahları görücüye çıkardı.
2 yıl
5,7b
1
10
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Şimdiden 2016'ya damga vuracak oyunlar listesine girmeyi başaran Battlefield 1'in yayınlanmasına kısa bir süre kala YouTube’da yeni bir video serisine başlayan Electronic Arts, son paylaşımında bu kez Battlefiel 1'deki silahları mercek altına aldı.
1. Dünya Savaşı yıllarının konu alındığı oyunda dönemin silahlarının gerçeğe en yakın şekilde tasarlanması için kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdiklerini ifade eden geliştiriciler, her silahın kendine özgü karakter ve kişiliğinin olduğunu belirtiyorlar. Oyunseverlere daha gerçekçi ve keyifli bir deneyimin aktarılmasında çevre düzenlemelerinin yanı sıra silahların da büyük öneme sahip olduğunu söyleyen EA, bu yüzden ulaşabildikleri bazı silahları daha yakından tanıyabilmek ve anlamak için bizzat denediklerini dile getiriyor.
Görüntülerden anlaşılacağı üzere gerçekçi sesleri ve atış tepkileriyle büyük beğeni toplayan silahlar aynı zamanda dönemin ruhunu da başarılı bir şekilde yansıtmayı başarıyor. Kimi savaş aletleri yakın temas gerektirdiği gibi bazıları ise oldukça yıkıcı bir güce sahip olabiliyorlar. 21 Ekim tarihinde Türkçe metin desteği ile PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak Battlefield 1'in son videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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JavaSpecialist 2 yıl en beğenilen
Gelsede oynasak artık
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canguler917 2 yıl
gerçek savaşa hiç ama hiç benzememiş.birinci dünya savaşı olmasada savaş atmosferini en iyi yansıtan oyun brothers in arms serisidir. oynamamış olsam bunu beğenebilirdim ama oynadığım için şuan bf1 gözüme call of duty gibi geliyor
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GreyParrot 2 yıl
Görüntüler gelişiyor ama şu fizik hiç gelişmiyor nedense, bu yönde bir atlım olsa oyun dünyası için güzel olur, bir yerde okumuştum böyle olmasının sebebi xone ve ps4'ün işlemcisi bu hesaplamalar için yetersiz olduğundan çoğu oyun yapay zeka ve fizik motoru yönünden geri kaldığı anlatılıyordu gerçek sebebi bu mu bilemem tabi.
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TheCapedCrusader 2 yıl
leş oyun
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napolyon94 2 yıl
Bumu la savas? Herkes husein bolt, tum araclar V8 grand prix. 120 dolarada sizi main game+premium diye sağarlar temizinden.
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Das Boot 2 yıl
Zevkli bir oyun olmuştur elbet fakat hiç gerçekçi oyun dinamiklerine sahip değil. Kabul etmek gerek.
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Dansedenkirpi 2 yıl napolyon94
Üslubunuzu bozmayın lütfen.
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TheLastNinja 2 yıl
Çok güzele benziyor fakat yine oyunun içine edecek oyuncular olacaktır, hile script vs.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
dijital sayaç göstergeleri tamamen oyunun dokusunu bozmuş !
geçmişe değilde daha gerçekçi bir geleceğe gidilse daha yerinde olur
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ssbrutality 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

dijital sayaç göstergeleri tamamen oyunun dokusunu bozmuş !

geçmişe değilde daha gerçekçi bir geleceğe gidilse daha yerinde olur

Tutan yok sen gidebilirsin.Biz 1.Dünya Harbini Oynamak İstiyoruz.
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JavaSpecialist 2 yıl en beğenilen
Gelsede oynasak artık
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oyun, ea ve
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