Battlefield 1'in savaş ruhunu yansıtan silahları görücüye çıktı

Şimdiden 2016'ya damga vuracak oyunlar listesine girmeyi başaran Battlefield 1'in yayınlanmasına kısa bir süre kala YouTube’da yeni bir video serisine başlayan Electronic Arts, son paylaşımında bu kez Battlefiel 1'deki silahları mercek altına aldı.

1. Dünya Savaşı yıllarının konu alındığı oyunda dönemin silahlarının gerçeğe en yakın şekilde tasarlanması için kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdiklerini ifade eden geliştiriciler, her silahın kendine özgü karakter ve kişiliğinin olduğunu belirtiyorlar. Oyunseverlere daha gerçekçi ve keyifli bir deneyimin aktarılmasında çevre düzenlemelerinin yanı sıra silahların da büyük öneme sahip olduğunu söyleyen EA, bu yüzden ulaşabildikleri bazı silahları daha yakından tanıyabilmek ve anlamak için bizzat denediklerini dile getiriyor.

Görüntülerden anlaşılacağı üzere gerçekçi sesleri ve atış tepkileriyle büyük beğeni toplayan silahlar aynı zamanda dönemin ruhunu da başarılı bir şekilde yansıtmayı başarıyor. Kimi savaş aletleri yakın temas gerektirdiği gibi bazıları ise oldukça yıkıcı bir güce sahip olabiliyorlar. 21 Ekim tarihinde Türkçe metin desteği ile PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak Battlefield 1'in son videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.