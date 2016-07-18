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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Battlefield 1'in yepyeni ekran görüntüleri yayınlandı

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Battlefield 1'e dair üç yeni ekran görüntüsü yayınlandı. Oldukça iddialı şekilde gelen yapım grafikleriyle büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.
2 yıl
5,9b
1
10
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tanıtım videolarının paylaşıldığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Battlefield 1 bildiğiniz gibi -beklentilerin tam aksine- günümüz ya da gelecek zamanda değil, tarihin en önemli dönemlerinden 1. Dünya Savaşı yıllarında geçiyor. Daha önce haberimize de konu olan görsellerle baştan aşağı yenilen arayüzü ortaya çıkan Battlefield 1'in bu kez resmi ekran görüntüleri yayınlandı.
Seriye yepyeni bir soluk getirmesi beklenen oyunun paylaşılan görüntülerinde dönemin silahları, gemileri, uçakları ve özel savaş ekipmanları en dikkat çeken noktaların başında geliyor. Genel yapı itibariyle hayranlık uyandıran grafik kalitesine sahip olacağı düşünülen Battlefield 1 iddialı çevre detaylandırmaları, ses efektleri ve konusuyla savaş atmosferini iliklerimize kadar hissettirecek gibi duruyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun da oynanabilir şekilde yer almasından ötürü ülkemiz oyuncuları tarafından çok daha fazla merak edilen yapım yaklaşık 3 ay sonra, 21 Ekim tarihinde Türkçe metin desteği ile PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak.

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BekirTemel 2 yıl
harika görünüyor.
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AppleFans 2 yıl
Umarım Atatürk de olur single modda. Ayrıca Osmanlı askeri olarak multiplayer oynamak insana güzel duygular yaşatır.
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DH Misafiri 2 yıl
Battlefield 4 ü ilk oynadığında kafayı yiyen (ciddi diyorum durmadan battlefiled diyorsun kafayı yiyorsun)arkadaşlar bu oyunu oynarken duygusallıktan ağlayacak hele hele oyunda türk bayragı al bayragımızın olusu ayrı bir güzellik inşallah ulu önder ATATÜRK single playerde yer verirler ve ekran kartları GETREKT diyen millete low 1020x720 de oyna olmadı resolotionu düşür oyna ama pc'n ne olursa olsun yine oyna
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stackman 2 yıl
sendemail
Arkadaşlar bilen var mı ? 1-Bu oyunun single player (senaryo modu,tek kişilik) kısmı olacak mı ?2-Bu oyun çıkana kadar aynı tarzda bir oyun önerir misiniz ? (En son Call of duty ,black ops 1 oynamıştım...)(Stress atmak için eğlenmek değil.)

crysis 3 öneririm hocam
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sendemail 2 yıl
Arkadaşlar bilen var mı ?
1-Bu oyunun single player (senaryo modu,tek kişilik) kısmı olacak mı ?
2-Bu oyun çıkana kadar aynı tarzda bir oyun önerir misiniz ?
(En son Call of duty ,black ops 1 oynamıştım...)
(Stress atmak için eğlenmek değil.)
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Master_Evil 2 yıl
ekran kartları yine cayır cayır yanacak
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ShadowofDeath06 2 yıl
murdocklawless
oyunlar çıkmadan önce hep enfes görünürler. sonra alır bakarsın ki leş.

Battlefront'un grafikleri leş mi çıktı mesela?
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murdocklawless 2 yıl
oyunlar çıkmadan önce hep enfes görünürler. sonra alır bakarsın ki leş.
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cengizhan72 2 yıl
Ormanda geçen oyunlar benim için hep heyecan veriyor.
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ydagli42 2 yıl
Vay anam vay grafiklere bak.Sanki gerçek.Helal olsun.Sabırsızlıkla bekliyorum ekimi.
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