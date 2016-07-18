Battlefield 1'in yepyeni ekran görüntüleri yayınlandı

Tanıtım videolarının paylaşıldığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Battlefield 1 bildiğiniz gibi -beklentilerin tam aksine- günümüz ya da gelecek zamanda değil, tarihin en önemli dönemlerinden 1. Dünya Savaşı yıllarında geçiyor. Daha önce haberimize de konu olan görsellerle baştan aşağı yenilen arayüzü ortaya çıkan Battlefield 1'in bu kez resmi ekran görüntüleri yayınlandı.

Seriye yepyeni bir soluk getirmesi beklenen oyunun paylaşılan görüntülerinde dönemin silahları, gemileri, uçakları ve özel savaş ekipmanları en dikkat çeken noktaların başında geliyor. Genel yapı itibariyle hayranlık uyandıran grafik kalitesine sahip olacağı düşünülen Battlefield 1 iddialı çevre detaylandırmaları, ses efektleri ve konusuyla savaş atmosferini iliklerimize kadar hissettirecek gibi duruyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun da oynanabilir şekilde yer almasından ötürü ülkemiz oyuncuları tarafından çok daha fazla merak edilen yapım yaklaşık 3 ay sonra, 21 Ekim tarihinde Türkçe metin desteği ile PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak.