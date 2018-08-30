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Battlefield 5 çıkış tarihi 20 Kasım'a ertelendi

Electroni Arts, Battlefield V'in çıkış tarihini yaklaşık bir ay erteledi. Buna göre merakla beklenen oyun 19 Ekim yerine 20 Kasım'da serinin hayranlarıyla buluşacak.
8 ay
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts, Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield V'in çıkış tarihini erteledi. Yapımcı stüdyo DICE'ın son ayarları yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu belirten EA, çıkış tarihinin 19 Ekim'den 20 Kasım'a alındığını açıkladı.

Battlefield hayranlarına harika bir deneyim sunmak istediklerini söyleyen DICE genel müdürü Oskar Gabrielson,"Kapalı alfa, E3 ve Gamescom'da Battlefield V'i binlerce oyuncu deneme fırsatı buldu. Buralardan çok değerli ve olumlu geri bildirimler aldık. Oyundaki son ayarlamaları yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Hayranlarımıza kusursuz bir deneyim sunacağımızdan emin olmak istiyoruz." sözlerini kullanıyor.

Oyuncular ise erteleme kararını biraz daha farklı yorumladı. Bildiğiniz gibi Battlefield V, Red Dead Redemption 2 ve CoD: Black Ops 4 ile hemen hemen aynı tarihlerde çıkacaktı. EA'nın bu nedenle bu kalabalık takvimden uzaklaşmak istediği düşünülüyor. Ayrıca Battlefield V'in oyuncularda yeterince ilgi uyandıramadığı ve ön siparişlerin serinin önceki yapımlarına göre çok düşük seviyede kaldığı da söylenenler arasında.

Battlefield V'in açık beta tarihi için ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Açık beta 6 Eylül'de başlayacak ve beta PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oynanabilecek. EA Access, Origin Access veya Origin Access Premier aboneliğiniz varsa ya da oyunu ön siparişle satın aldıysanız betaya iki gün önceden, yani 4 Eylül itibarıyla erkenden erişebileceksiniz.


https://www.pcgamer.com/battlefield-5-release-date-delayed-to-november/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 ay
BETA sürecini şuan ps 4 ümle geçiriyorum fakat 5 para etmez eğer sistem bu olacaksa sıkıntıları yazayım
1 yeniden doğma anında verilen mermi toplam 2 şarjör kadar ki en ufak bir çatışmanın ''Ç'' si bile etmez mermi ihtiyacı daha fazla olur artı olarak silah tepme verileni nerden aldılar bilmiyorum silah upgrade etmeden önce ( silah sseviye atladıkça bir özellik açılıyor örnek tepmeyi azaltmak yani o seviyeye getirene kadar mahvoluyorsunuz.
2 şimdi ben battlefield ı ps4'te BTF 4 ten beri oynuyorum artık alıştım diyebilirim ki BTF 1 de bende mevcut (p.pass) bakın karşıdan düşmanı gördünüz aynı kavga mantığı gibi ilk yumruğu atan kazanırdır ya bu mantık aynı bu şekilde işliyor ilk mermiyi yediyseniz öldünüz o kadar hızlı ölüyorsunuz ki refleks verme imkanınız yok ya dur bi eğileyim bile diyemiyorsunuz ilk mermi gelir ve tık öldünüz normalde btf 1 de 30 a 10 oynayan adamım 5 e 15 lerden kurtulamadım kapalı beta süreçlerinde de bu şikayetleri almışlar ama devam tabii bu bir beta ama ana oyundada bu olursa vay verdiğimiz paraya
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Umutcan 8 ay
Problemleri gidereceklerse ertelesinler, EA'in baskıları yüzünden çabucak belli tarihte çıkarmak zorunda kalıyorlar sonra buglarla dolu bir oyun karşımıza geliyor.
Geç çıksın, sağlam çıksın.
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IFollowYou 8 ay
Ertelenmesi mantıklı çünkü DICE bitmemiş oyunu erkenden çıkardığı icin(ya da çıkarmak zorunda kaldığı icin) çok büyük potansiyeli olan bir oyunu ilk izlenimlerin kötü olmasından dolayı harcamış bulundu. Gerçi bu sefer de kemik kitle oyundaki kadın askerlerin gerçeği yansıtmadığını eleştirdiğinde DICE bizzat oyunu satın almayın dedi ve sanki bir boykot ile karşılaşacaklar gibi.
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Chagotta 8 ay
World War 3 oyunun kapalı betasını görmeden bf5 i çıkartmayacaklar benden söylemesi.
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Tommy Shelby 8 ay
Rdr2 yüzünden büyük ihtimal. Millet 1 ayda hikayeyi oynayıp biraz online takılır sonra bf5'e geçer
. Rdr2 multisinin single kadar iyi olacağını sanmıyorum.
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swat882 8 ay Tommy Shelby
Milletin gerçekten Rdr2 multiplayer dan başını kaldıracağını zannetmiyorsundur herhalde.
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