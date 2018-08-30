Battlefield 5 çıkış tarihi 20 Kasım'a ertelendi

Electronic Arts, Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield V'in çıkış tarihini erteledi. Yapımcı stüdyo DICE'ın son ayarları yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu belirten EA, çıkış tarihinin 19 Ekim'den 20 Kasım'a alındığını açıkladı.Battlefield hayranlarına harika bir deneyim sunmak istediklerini söyleyen DICE genel müdürü Oskar Gabrielson,"Kapalı alfa, E3 ve Gamescom'da Battlefield V'i binlerce oyuncu deneme fırsatı buldu. Buralardan çok değerli ve olumlu geri bildirimler aldık. Oyundaki son ayarlamaları yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Hayranlarımıza kusursuz bir deneyim sunacağımızdan emin olmak istiyoruz." sözlerini kullanıyor.Oyuncular ise erteleme kararını biraz daha farklı yorumladı. Bildiğiniz gibi Battlefield V,ile hemen hemen aynı tarihlerde çıkacaktı. EA'nın bu nedenle bu kalabalık takvimden uzaklaşmak istediği düşünülüyor. Ayrıcave ön siparişlerin serinin önceki yapımlarına göre çok düşük seviyede kaldığı da söylenenler arasında.Battlefield V'in açık beta tarihi için ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Açık beta 6 Eylül'de başlayacak ve beta PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oynanabilecek. EA Access, Origin Access veya Origin Access Premier aboneliğiniz varsa ya da oyunu ön siparişle satın aldıysanız betaya iki gün önceden, yani 4 Eylül itibarıyla erkenden erişebileceksiniz.