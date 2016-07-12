Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Battlefield oyun serisi televizyon dizisi oluyor

Oyun dünyasının en popüler FPS serileri arasında yer alan Battlefield, Paramount TV ve Anonymous Content stüdyoları tarafından televizyon dizisi haline getirilecek.
2 yıl
3,3b
1
33
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 EA Dice stüdyosu tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en popüler FPS serileri arasında yer alan Battlefield, televizyona uyarlanıyor. Serinin uyarlama haklarını Electronic Arts'tan alan Paramount TV ve Anonymous Content stüdyoları, Battlefield oyunlarından uyarlanan bir televizyon dizisi çekmek için hazırlıklara başladılar.
2002 yılında çıkan ilk oyunundan bu yana 60 milyondan fazla oyunsevere ulaşan Battlefield serisi, oyun tutkunlarına; karada, suda ve havada düşman ile çarpıştıkları gerçekçi bir savaş deneyimi sunuyor. Halihazırda geniş bir hayran kitlesi bulunan Battlefield'ın televizyon dizisi için son derece uygun bir kaynak olduğunu belirten Paramount TV başkanı Amy Powell; Anonymous Content ve Electronic Arts ile çalışacakları için heyecanlı olduklarını ifade etti.
Battlefield dizisinin hangi kanal tarafından çekileceği veya konusu şimdilik bilinmiyor olsa da, projenin arkasında Anonymous Content'in yer alması oyunseverleri heyecanlandırmak için yeterli olmalı. Son yıllarda Hollywood'un en gözde yapım şirketleri arasında yer alan Anonymous Content; The Revenant ve Spotlight gibi müthiş filmlerin yanı sıra True Detective ve The Knick gibi başarılı dizilere de imza atarak kısa sürede adını duyurdu.

http://deadline.com/2016/07/battlefield-video-game-tv-series-paramount-tv-michael-sugar-1201784860/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virgil van Dijk 2 yıl en beğenilen DUBLO
DUBLO

cod serisini yapsalar ya :(

Kimse parasını çöpe atmak istemez
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John Sheppard 2 yıl 2K
2K

Battlefield'in ne özel bir konusu var ne de özel karakterleri, Battlefield adı ile dizi olması sadece oyuncuları çekmek için yapılmış olabilir.

Kesinlikle katılıyorum.

Kendim de bir Battlefield hayranı ve oyuncusu olarak nedense bu haberi gördükten sonra kesin izlemeliyim hissine kapılmadım çünkü öyle bir senaryosu yok.

Oysa Call of Duty'nin Modern Warfare serisiyle ilgili çok güzel bir dizi çekilebilir. MacTavish, McMillan, Price gibi sevilen ve fenomen olmuş karakterlere sahip ve Warfare serisinin hikayesi de çok güzeldi.
2KBattlefield'in ne özel bir konusu var ne de özel karakterleri, Battlefield adı ile dizi olması sadece oyuncuları çekmek için yapılmış ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Major König 2 yıl
Cod mw serisi ve bo 1 ve 2 film serisi olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 2 yıl
Bf dizi çekiyorsa codta film çeksin. Bütün oscarlari toplar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AH.C 2 yıl
Battlefield Bad Company 2 tarzı bir film olabilir. Şahsen ben beğenmiştim BFBC2'nin senaryo modunu oldukça komik ve aksiyon doluydu. Eğer o dörtlü arasındaki bağı güzel kurabilirseler iş görebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 2 yıl
Band of brothers var zaten. Onu yaysınlar piyasaya. Kaç kişinin izlediği meçhul.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Euhios 2 yıl
Bf yerine cod'un mw serisini yaparlarmış çok daha iyi olurdu bence
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kk king 2 yıl
Türkiye de yayınlanır mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
personalcomputer 2 yıl
CoD:World at War serisi bir oyundan çok bir tarih belgeseli gibiydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthyrr1976fy 2 yıl
Battlefield 4 geriye doğru mu gidicek peki

artık hep karışık olsun diye en başta sonu gösterme işi moda oldu ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artizt 2 yıl
BF'nin SP'sini oynayan mı var ki? MW'nin dizisini çekseler aslında harika olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DUBLO 2 yıl
cod serisini yapsalar ya :(
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virgil van Dijk 2 yıl DUBLO
DUBLO

cod serisini yapsalar ya :(

Kimse parasını çöpe atmak istemez
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl DUBLO
DUBLO

cod serisini yapsalar ya :(

Grafiker arıyoruz demedi dizi yapıyoruz dedi.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 2 yıl
rust reyiz geldi aklıma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3286 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, sinema ve
7 etiket daha diziler battlefield battlefield dizi anonymous content Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy On 5 ve On7 Pro duyuruldu 2 yıl İlk grafen tabanlı batarya Çin’de üretildi 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin lansman tarihi resmiyet kazandı 2 yıl İnsanoğlunu Ay'a taşıyan Apollo 11'in yazılım kodları paylaşıldı 2 yıl Asus ZenPad 3S 10 resmiyete kavuştu 2 yıl Lenovo’dan giriş seviyesine Vibe C2 2 yıl The BFG filmi vizyonda, oyunu mobilde 2 yıl Samsung hem UFS hem de microSD kartları destekleyen bir slot tasarladı 2 yıl AMD RX 480 ile DOOM Vulkan testi "%28'e varan performans artışı" 2 yıl Hacker'lar, fidyeden kazandığı paranın bir kısmını ARGE'ye ayırıyor 2 yıl Angry Birds, Windows Phone platformuna elveda dedi 2 yıl Megaupload efsanesi ücretsiz 100 GB alanla geri dönüyor 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1060 test değerleri AMD Radeon RX 480’in önünde 2 yıl Radeon RX 470, 8GB GDDR5 bellek seçeneğine sahip 2 yıl Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor 2 yıl Twitter maksimum GIF boyutunu arttırdı 2 yıl Braun’dan ödül kazanan kullanıcılar belli oldu 2 yıl Gigabyte X99 Designare-EX: Bu anakartta "yok" yok 2 yıl Karşınızda iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar 2 yıl Twitter'a göre Euro 2016′nın en popüler golü belli oldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Battlefield oyun serisi televizyon dizisi oluyor Sonraki Superbook ile telefonunuz bilgisayara dönüşsün 2 yıl UFC organizasyonu satılıyor 2 yıl LeapDroid en hızlı Android emülatörü olduğu iddiasında 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin ilk fotoğrafı sızdı 2 yıl Mr. Robot'un yeni bölümü sosyal medya üzerinden yayınlandı 2 yıl CSR Racing heyecanı devam ediyor 2 yıl Çift kameralı Huawei Honor 8 duyuruldu 2 yıl Spigen'in S7 Edge'e özel aksesuarlarını inceliyoruz 2 yıl Corsair’in manyetik rulmanlı fanları satışa çıkıyor 2 yıl Silahlı soyguncuların yeni hedefi Pokemon Go oyuncuları 2 yıl Yeni bir Xiaomi Redmi modeli internete sızdırıldı 2 yıl HTC orta segmentte Desire 10 modeliyle rekabet edecek 2 yıl Pokemon Go patladı, Nintendo hisseleri 7.5 Milyar Dolar değer kazandı 2 yıl TÜBİTAK’ın geliştirdiği afet hasarlarını tespit eden yazılım kullanıma hazır 2 yıl Mercedes-Benz'in elektrikli sedan araç konsepti Eylül ayında tanıtılacak 2 yıl Müjde! Pokemon Go'ya takas özelliği geliyor 2 yıl TP-LINK’ten yeni alan adları açıklaması 2 yıl Twitter, tweet’leri arşivleyen siteleri kapatmaya başladı 2 yıl Zotac 3GB GeForce GTX 1060 Mini geliyor 2 yıl Pokemon Go'da Pikachu yakalamanın en kolay yolu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim