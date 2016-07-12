Battlefield oyun serisi televizyon dizisi oluyor

EA Dice stüdyosu tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en popüler FPS serileri arasında yer alan Battlefield, televizyona uyarlanıyor. Serinin uyarlama haklarını Electronic Arts'tan alan Paramount TV ve Anonymous Content stüdyoları, Battlefield oyunlarından uyarlanan bir televizyon dizisi çekmek için hazırlıklara başladılar.

2002 yılında çıkan ilk oyunundan bu yana 60 milyondan fazla oyunsevere ulaşan Battlefield serisi, oyun tutkunlarına; karada, suda ve havada düşman ile çarpıştıkları gerçekçi bir savaş deneyimi sunuyor. Halihazırda geniş bir hayran kitlesi bulunan Battlefield'ın televizyon dizisi için son derece uygun bir kaynak olduğunu belirten Paramount TV başkanı Amy Powell; Anonymous Content ve Electronic Arts ile çalışacakları için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Battlefield dizisinin hangi kanal tarafından çekileceği veya konusu şimdilik bilinmiyor olsa da, projenin arkasında Anonymous Content'in yer alması oyunseverleri heyecanlandırmak için yeterli olmalı. Son yıllarda Hollywood'un en gözde yapım şirketleri arasında yer alan Anonymous Content; The Revenant ve Spotlight gibi müthiş filmlerin yanı sıra True Detective ve The Knick gibi başarılı dizilere de imza atarak kısa sürede adını duyurdu.

http://deadline.com/2016/07/battlefield-video-game-tv-series-paramount-tv-michael-sugar-1201784860/