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Ubisoft'un popüler oyunu The Divison film oluyor

Ubisoft, satış rekorları kıran yeni oyunu The Division'ı beyaz perdeye uyarlamak için çalışmalara başladı. Filmin başrolünü üstlenmesi için ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal ile anlaşıldı.
2 yıl
5,7b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Ubisoft'un 2013 yılından ber merakla beklenen yeni oyunu Tom Clancy's The Division, geçtiğimiz aylarda oyunseverler ile buluştu. 8 Mart'ta satışa sunulan The Divison, tüm dünyada oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve kısa sürede Ubisoft'un en çok satan oyunu haline geldi. Oyunun yakaladığı bu başarıdan oldukça memnun olan Ubisoft, popüler oyununu sinemaya uyarlamak için çalışmalara başladı.
The Divison filmi için hazırlıklara başlayan Ubisoft, Hollywood'un önemli yıldızlarından Jake Gyllenhaal ile anlaştı. Son yıllarda çıkan Nightcrawler, Southpaw ve Prisoners gibi filmlerdeki etkileyici performansı ile Hollywood'un en gözde aktörleri arasına giren Gyllenhaal, başrolünde yer alacağı The Division filminde yapımcı olarak da görev alacak. Film için başrolünü bulan Ubisoft, filmin senaryosunu kaleme alacak senaristler için arayışını sürdürüyor.
Açık dünyada geçen online bir TPS (third-person shooter) olan Tom Clancy's The Division, New York'un ölümcül bir salgın ile boğuştuğu distopik bir gelecekte geçiyor. Karantina altına alınan Manhattan'da düzeni sağlama ve salgına neye sebep olduğunu bulma görevi The Division ajanlarına düşüyor.
Bugüne kadar oyunlardan uyarlanan filmler pek başarılı olamadı, ancak Ubisoft bu durumu değiştirmeye kararlı görünüyor. Aralarında Splinter Cell ve Watch Dogs'un da bulunduğu birçok oyun uyarlaması için hazırlıklarını sürdüren stüdyonun merakla beklenen Assassin's Creed filmi, 23 Aralık'ta sinemaseverler ile buluşacak. Filmin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanı, bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun filmlerinden birinin bizi beklediğini gösteriyor.

http://variety.com/2016/film/news/jake-gyllenhaal-the-division-movie-1201742202/ Yorum Yaz
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JiggySaw 2 yıl en beğenilen
Çok hikayesi var ya oyunun, filmini yapıyorlar... Plants vs Zombies de bile daha derin bi hikaye var.
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Farwynd 2 yıl
Prince of Persia'nın film adaptasyonunda da bu adam oynamıştı.
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Kaiserslautern34 2 yıl
Yahu arkadaşlar şimdi steam den bi baktım da 170 küsür lira paraymış oyun. Yuh hakkındaki yorumlara bak, fiyata bak. Ne ayak ?
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Kaiserslautern34 2 yıl
The Division'un hikayesini spoiler vermeden oynayan biri anlatabilir mi oyun çok iyi duruyor ya. Fps herhalde. Mp mi Sp mi daha iyi oyunda ?
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Umutcan 2 yıl Kaiserslautern34
Kaiserslautern34

The Division'un hikayesini spoiler vermeden oynayan biri anlatabilir mi oyun çok iyi duruyor ya. Fps herhalde. Mp mi Sp mi daha iyi oyunda ?

O oyun çıktıktan 1 ay sonra öldü, ben de almıştım zamanında. Hile ve glitchler kol geziyordu ve RNG tabanlıydı.
Öldüden kastım, arkadaş listemdeki onlarca kişinin hepsi 1 ay içinde bıraktı(ben de dahil), küçük bir kitle dışında oyuncusu kalmadı.
Oyunda bildiğimiz anlamda SP yok MP harita üzerinde görev yapma tabanlı.

Hikayesinin özetine gelirsek, kötü niyetli kişiler yılbaşı öncesi ünlü alışveriş günü black friday'de banknotlara tedavisi olmayan virüs damlatıyor ve bu banknotları piyasaya sürüyor.
Alışverişler sonucu elden ele geçen banknotlar ile virüs çok hızlı şekilde yayılıyor ve tedavisi yok, yakalanan ölüyor. O yüzden her yere dark zone denilen karantina bölgeleri yapılıyor ve virüslü insanların
bölgelerin dışına çıkmasına izin verilmiyor, insanlar buralarda can veriyor. Bu kaos ortamında suç çeteleri etrafı yağmalıyor, virüslü olmadığı halde herkesi yakarak öldürmeye başlıyorlar vs.
Division birlikleri olarak bu kaos ortamında şehirde güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Polis asker itfaiye gibi güvenlik birimleri ise virüsle mücadelede yetersiz kalıyor ve jtf adı altında birleşiyorlar.

Aslında hikaye mantığı olarak güzeldi(derin olmasa da), ama ubisoftun beceriksizliği oyunun ölü doğmasına yol açtı. Sebepleri
1. hileler ve glitchler, ban yerine geçici cezalar verilmesi, anti-hile olmaması. konsolda bile herkes glitchlerle görev yaptı.
2. adam akıllı pvp imkanı olmaması, sürekli nedensiz bir item kasma döngüsü. "item kasabilmek için item kasmak."
3. rng yüzünden silahların özelliklerinin random gelmesi ve 3 tane özelliği denk getirmeye çalışmak.(sayısal lotoda 6lı tutturmak gibi)

Şu an belki patch ve dlcler ile bu problemlerin kısmen önüne geçilmiştir, oyuna girmedim. Ama başta bu sorunları görünce çoğu kişi sıkıldı.
Atmosferine ise kesinlikle eleştiri yok, gördüğüm en iyi atmosfere sahip oyunlardan biri. Haritada dolanmak insana üşüme hissi veriyordu resmen.
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senjido 2 yıl
off şimdiden ne kadar klişe olacağını görebiliyorum. filmin ilk 5 dakikasında finalde neler yaşanacağını tahmin edebileceğiz. pcde bile izlemeye değmez.
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Ohol Oula 2 yıl
Haydaaa.
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-Bane 2 yıl
Division'un nesi popüler maks. 2 aylık ömrü var ondan sonra kimse hatırlamaz bile.
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canguler917 2 yıl
oyun filmleri başarısız denmiş,assasins creed fragmanı umut veriyor denmiş.WARCRAFT dün vizyona bile girdi ve muhteşem bir film olmuş.yani assassins creed gölge yapmasın kenara çekilsin.kadro olarakta warcraft çok daha iyi.michael fassbender gibi itici birisini neden başrol yaparsın ki?
the divison'ın filmine gelecek olursak jake gyllenhaal tam isabet başrol olmuş.çok kaliteli oyuncu.fiziğide southpaw sayesinde çok iyi durumda.ama senaryodan şüpheliyim
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Barni Moloztaş 2 yıl
Nasıl bir hikaye olacak acaba
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2K 2 yıl
Jake Gyllenhaal için izlenebilir onun dışında The Division konusuna benzer 10000 film varken ve o kadar oyun dururken neden The Division anlam veremedim.
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cansev07 2 yıl
Önce bi oyunu adam etsinler. Her tarafı hata dolu. Adamı aldığına alacağına pişman ediyor bazen.
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JusticeLeague 2 yıl
Oo Jake reyis varsa bi düşünürüz aga
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ounomaus 2 yıl
ubisofttan cacık olmaz adamların hiçbir oyununu çıktıklarında vaat edileni vermiyor atıyorum kim yerse mantığı ile iş yapıyorlar güvenilir bir firma değil
bu akıl küplerinin filminde mi cacık olucaktır illa bir yerde batırırlar ve sonra toplayamazlar
başrol oyuncusuna yazık adamın kariyerini etkilemesin
artık youtube ta ubishit fails diye kaynıyor üstelik biz sadece küfür etmiyoruz adamlar da aynı şeyleri söylüyor
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Farwynd 2 yıl
Prince of Persia'nın film adaptasyonunda da bu adam oynamıştı.
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Kartal Göz 2 yıl Farwynd
Farwynd
Prince of Persia'nın film adaptasyonunda da bu adam oynamıştı.

Aynen ve üstelik daha iyi seçenekler varken.
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the divison, tom clancy's the divison ve
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