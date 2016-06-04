Ubisoft'un popüler oyunu The Divison film oluyor

Ubisoft'un 2013 yılından ber merakla beklenen yeni oyunu Tom Clancy's The Division, geçtiğimiz aylarda oyunseverler ile buluştu. 8 Mart'ta satışa sunulan The Divison, tüm dünyada oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve kısa sürede Ubisoft'un en çok satan oyunu haline geldi. Oyunun yakaladığı bu başarıdan oldukça memnun olan Ubisoft, popüler oyununu sinemaya uyarlamak için çalışmalara başladı.

The Divison filmi için hazırlıklara başlayan Ubisoft, Hollywood'un önemli yıldızlarından Jake Gyllenhaal ile anlaştı. Son yıllarda çıkan Nightcrawler, Southpaw ve Prisoners gibi filmlerdeki etkileyici performansı ile Hollywood'un en gözde aktörleri arasına giren Gyllenhaal, başrolünde yer alacağı The Division filminde yapımcı olarak da görev alacak. Film için başrolünü bulan Ubisoft, filmin senaryosunu kaleme alacak senaristler için arayışını sürdürüyor.

Açık dünyada geçen online bir TPS (third-person shooter) olan Tom Clancy's The Division, New York'un ölümcül bir salgın ile boğuştuğu distopik bir gelecekte geçiyor. Karantina altına alınan Manhattan'da düzeni sağlama ve salgına neye sebep olduğunu bulma görevi The Division ajanlarına düşüyor.

Bugüne kadar oyunlardan uyarlanan filmler pek başarılı olamadı, ancak Ubisoft bu durumu değiştirmeye kararlı görünüyor. Aralarında Splinter Cell ve Watch Dogs'un da bulunduğu birçok oyun uyarlaması için hazırlıklarını sürdüren stüdyonun merakla beklenen Assassin's Creed filmi, 23 Aralık'ta sinemaseverler ile buluşacak. Filmin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanı, bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun filmlerinden birinin bizi beklediğini gösteriyor.

http://variety.com/2016/film/news/jake-gyllenhaal-the-division-movie-1201742202/