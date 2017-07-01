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Bayram arefesinde kartlı alışverilerde rekor

BKM'nin 2017 Ramazan Bayramı verilerine göre Arife Gününde yapılan bankalar arası kartlı işlem trafiğinde rekor kırıldı. Geçen yıla göre yurtdışı harcamaları azalırken yurtiçi harcamaları arttı.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre 24-27 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ve Arife Gününde kartlarla 4,1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin yaklaşık yarısı (2 milyar TL) market, akaryakıt ve giyim harcamaları için gerçekleşti.

Ödemeler yükseldi

En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 21'ini oluştururken, akaryakıt istasyonları ve giyim sektörü ise yüzde 14'ünü oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu üç sektörde gerçekleşirken yemek ve çeşitli gıda sektörleri kartlı ödemelerin yüzde 8'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler geçen yıla göre kıyaslandığında en fazla artışın yüzde 31 ile yemek sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Yemek sektörünü yüzde 24 artış ile giyim ve yüzde 21 artış ile çeşitli gıda sektörleri takip ederken, yüzde 18 artışla market sektörü ve yüzde 16 artışla akaryakıt sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer alıyor.

 

Bayram arefesinde kartlı alışverilerde rekor
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Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce “Anneler Günü” haftasında ulaşılan işlem rekoru Ramazan Bayramı Arife Günü'nde yenilendi. Cumartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 18.12 oldu.

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Arife Gününde yaklaşık 1,8 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken bu tutar Ramazan Bayramında toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 4,1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurtiçi ve yurtdışı dağılımı incelendiğinde bu tutarın 162 milyon TL'sinin yurtdışında, 3 milyar 933 milyon TL'sinin ise yurtiçinde yapıldığı görülüyor. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerin ise 179 milyon TL'si yurtdışında 3 milyar 457 milyon TL'si ise yurtiçinde gerçekleşmişti. Geçen yıl Ramazan Bayramı döneminde yüzde 5 olan yurtdışı kartlı ödeme payının bu yıl yüzde 4'e gerilemesi ve yurtdışı kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre azalması, tatil döneminde yurtiçinin tercih edilmesinin en büyük göstergesi olarak göze çarpıyor.

 

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Arapkahvesi 1 yıl en beğenilen
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berkayjan 1 yıl
Ülke kredilerle ve kredi kartlarıyla yürüyor zaten. Borcu olmayan yoktur heralde.
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ardaq 1 yıl
yav bakıyorum da bankalar zorla kullandırıyormuş gibi bir ortam oluşuyor hep. eşek olana semeri vuran banka çok işte :d
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suslu76 1 yıl
iyi de senelerdir millet olmayan parayi kart ile harciyor diyorlar, bu kartin limiti, son odeme tarihi yok mu? demek ki odeyebiliyorlar. kredi kartini kolaylik icin kullanan kesim de cok, hatta toplam harcamaya bakilirsa muhtemelen daha coktur. adamin kartinda limit yok, arabasini kartla aliyor. belki bankamatik kartinin alisveriste kullanimi cok yaygin degil diye bizde sanki kredi karti ile olmayan parayi harciyorlar gibi geliyor
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nokta_28 1 yıl
Sonra Cari açığı nasıl kapatırız diye bir soru çıkıyor. Cevabı çok basit. Ben anlamıyorum zaten bu kredi kartı işlemini. İnsanlar sahibi olmadığı paraya ile alış veriş yapıyor. Ay son ekstre geldiğinde ise Anam Anam türküsü çağırıyor.
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berkayjan 1 yıl
Ülke kredilerle ve kredi kartlarıyla yürüyor zaten. Borcu olmayan yoktur heralde.
1 Yanıt Yanıtla +13
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damn2u 1 yıl berkayjan
Zaten olay orada bitiyor. Eskiden evi, iş yeri olanlara bile kredi verilmezken şimdi herkese kredi ve kredi kartı yağdırıyorlar, niye sizce? Borç harç bile olsa yaşasınlar yoksa ayaklanma olur diye bankalarla danışıklı dövüş halindeler.
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Arapkahvesi 1 yıl en beğenilen
Allah kazancımızdaki bereketi yok eden faiz belasından bizleri korusun
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