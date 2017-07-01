Google Play yaz indirimleri başladı

Belirli aralıklarla mağaza kategorilerinde indirimlere giden Google, yazın ortasına doğru ilerlediğimiz bugünlerde bu kez tüm kategorilerde indirim sunmaya başladı. İndirimler hem mağazada hem de uygulama içi satın almalarda geçerli olacak.

13 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecek olan indirimlerde iki farklı süreç mevcut. Oyun, uygulama, kitap ve müzik indirimleri 6 Temmuz tarihinde sona erecek. Filmler ve diziler için ise indirimler 13 Temmuz tarihinde sona eriyor. İlk kez Google’ın tüm kategorilerde indirim yaptığı ifade ediliyor.

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Uygulama tarafında daha çok abonelik indirimleri mevcut. New York Times, Runtastic, Memrise, TuneIn gibi pek çok uygulamada 1 yıllık abonelikler yüzde 50 indirimle sunuluyor.

Oyun tarafında hem indirmelerde hem de oyun içi satın alımlarda yüzde 80’e varan indirimler var. Kitap tarafında yüzde 50-80 arasında indirim, Google Play Music aboneliklerinde ise 4 aya kadar hediye üyelik sunuluyor. Film tarafında ise içerik başına 0.99$ fiyat etiketi mevcut. Yeni dizilerde de yüzde 50 indirim sunuluyor.