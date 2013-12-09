Bazı ABD kurumları halen disket üzerinden veri alışverişi yapıyor





Bilgisayarların yaygın kullanıma geçmeye başladığı dönemlerde yegane veri depolama ve taşıma ekipmanı olan floppy disketler daha sonra yerini optik disklere ve depolama belleklerine bırakmıştı. Her ne kadar mazide kalmış olsa da halen disketlerin kullanıldığı kurumlar mevcut.





ABD hükümetinin günlük yayın organı Federal Register, başkanlık açıklamaları, yönetici talimatları, kanun değişiklikleri gibi önemli belgelerin taşınmasında floppy disketler kullanıyor.





Yayın organını yöneten baskı ofisi, kesinlikle flash disk, SD kart veya email üzerinden belge kabul etmiyor. Belge kabulünün tek şartı disket ve CD üzerinde olması. Çünkü şartlara göre en güvenli ve en verimli taşıma yöntemi bu iki medya ortamı.





Şartları belirleyen ise bütçe yetersizliği ve teknolojik gelişmelere ayak uydurulamaması. Hükümetin güvenli eposta sistemi maliyetli olduğu için hükümet ajansları yeterli bütçe bulamıyor. Ancak ajansların güvenli sistemler kullanmaları zorunlu. Bu yüzden evraklar taranıyor ve disket içerisinde kurye ile hedef noktaya gönderiliyor. Bütçe sıkıntıları devam ettiği sürece de bu ortamların kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor.

http://www.businessinsider.com/floppy-disk-government-federal-register-2013-12