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Bazı ABD kurumları halen disket üzerinden veri alışverişi yapıyor

5 yıl
3,2b
1
39
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bazı ABD kurumları halen disket üzerinden veri alışverişi yapıyor

Bilgisayarların yaygın kullanıma geçmeye başladığı dönemlerde yegane veri depolama ve taşıma ekipmanı olan floppy disketler daha sonra yerini optik disklere ve depolama belleklerine bırakmıştı. Her ne kadar mazide kalmış olsa da halen disketlerin kullanıldığı kurumlar mevcut.

ABD hükümetinin günlük yayın organı Federal Register, başkanlık açıklamaları, yönetici talimatları, kanun değişiklikleri gibi önemli belgelerin taşınmasında floppy disketler kullanıyor. 

Yayın organını yöneten baskı ofisi, kesinlikle flash disk, SD kart veya email üzerinden belge kabul etmiyor. Belge kabulünün tek şartı disket ve CD üzerinde olması. Çünkü şartlara göre en güvenli ve en verimli taşıma yöntemi bu iki medya ortamı.

Şartları belirleyen ise bütçe yetersizliği ve teknolojik gelişmelere ayak uydurulamaması. Hükümetin güvenli eposta sistemi maliyetli olduğu için hükümet ajansları yeterli bütçe bulamıyor. Ancak ajansların güvenli sistemler kullanmaları zorunlu. Bu yüzden evraklar taranıyor ve disket içerisinde kurye ile hedef noktaya gönderiliyor. Bütçe sıkıntıları devam ettiği sürece de bu ortamların kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor.

http://www.businessinsider.com/floppy-disk-government-federal-register-2013-12 Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
oyunların kısayollarını oyun zannedip atmadıkları sürece kullanılabilir



1 Yanıt Yanıtla +60
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Hasan07-36 5 yıl Bradley Cooper
VanpeL[TR]

oyunların kısayollarını oyun zannedip atmadıkları sürece kullanılabilir





Yapmayın yaa... Geçmişe döndüm resmen. Bilgisayarı kullanmaya başladığım ilk yıllar koskoca GTA San Andreas'ı bir diskete sığdırdığımı sanıp nasıl da sevinmiştim. Hatta bir kaç oyunun daha kısayolunu atmıştım da başka bilgisayarda açmayı denediğimde açılmayınca ne yapacağımı şaşırmıştım. Ne günlerdi...
VanpeL[TR]oyunların kısayollarını oyun zannedip atmadıkları sürece kullanılabilir...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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pegasus1881 5 yıl
bırde bunların son zamanlarda muzik yapmak ıcın kullanılması moda oldu



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muratkaya 5 yıl
1.44 mb.
Adamlarda israfın da tasarrufun da kralı var :)
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LilTunechi 5 yıl
Mantıklı bir hareket
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ulmel 5 yıl
güneş tutulmasını izlicez diye mındar etmeyedik disketleri şimdi bizde kullanırdık ne var bunda
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umut_baris 5 yıl ulmel
ulaslaslas

güneş tutulmasını izlicez diye mındar etmeyedik disketleri şimdi bizde kullanırdık ne var bunda

Kırtasiyelerde satılıyor hala. Alabilirsiniz isterseniz.

Ama o sürücünün sesine hayatta katlanamıyordum.
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teramit 5 yıl
virüs dediğin diskete de bulaşır ki..
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CertificatedStaff 5 yıl
hala disket
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bellair 5 yıl
Biri onlara takvimi göstersin
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ensar_cakmak 5 yıl
1.40 mb ta ne koyabilirlerki
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kankatree 5 yıl
ya bu disketler çok pahalı bende çalıştığım şirkette kullanıyorum ama gizli belge falan taşımıyoruz kullandığımız makineler 95 model olunca birde sadece dos ile çalıştığı için öyle cd usb bellek falan kabul etmiyor :)) mecbur disket yanlız çok pahalı bu melet yolda görsen tekme atarsın ama ben bir kutusuna 20 tl veriyorum (10 adet) 1 haftada gitmiyor hemen bozuluyor melet

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OverClocK1ng 5 yıl
Saçmalık. Hadi disket kullanmamış birisi olsam belki inanırım.
CD güvenli deseler hadi tamam. Koy CD zarfına ve istediğin gibi taşı.
Ama disket öyle değil. Diskete at. Sonra disketi taşırken en ufak bir manyetik alan yaklaşsa tüm disket siliniyor. Hatta cep telefonunun hoparlör kısmı bile yaklaşsa içindekiler silinebilir.
Şahsen ben eskiden normal teyp kasetlerini ve bu disketleri bir mıknatıs yaklaştırıp silerdim. Boş kaset gerektiği zaman, kaseti alır, mıknatısı üzerinde gezdirir boş kaset yapardım. Disketler de öyle. Bu zamanda pek çok yerde manyetik alanlar var.
Üstelik o disketleri alan kişiler hükümetin yayın dosyalarını götürdükleri yerlerdeki metal dedektörlerinden cambaz gibi mi geçmeye çalışıyorlar?
Zira disket dediğimiz şey onun altından veya yanından geçse bile silinir...
Disket = Saçmalık.
Flash bellek = Güvensiz, kopyalanabilir.
CD = En güvenlisi.
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Kongor 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Saçmalık. Hadi disket kullanmamış birisi olsam belki inanırım.
CD güvenli deseler hadi tamam. Koy CD zarfına ve istediğin gibi taşı.
Ama disket öyle değil. Diskete at. Sonra disketi taşırken en ufak bir manyetik alan yaklaşsa tüm disket siliniyor. Hatta cep telefonunun hoparlör kısmı bile yaklaşsa içindekiler silinebilir.
Şahsen ben eskiden normal teyp kasetlerini ve bu disketleri bir mıknatıs yaklaştırıp silerdim. Boş kaset gerektiği zaman, kaseti alır, mıknatısı üzerinde gezdirir boş kaset yapardım. Disketler de öyle. Bu zamanda pek çok yerde manyetik alanlar var.
Üstelik o disketleri alan kişiler hükümetin yayın dosyalarını götürdükleri yerlerdeki metal dedektörlerinden cambaz gibi mi geçmeye çalışıyorlar?
Zira disket dediğimiz şey onun altından veya yanından geçse bile silinir...
Disket = Saçmalık.
Flash bellek = Güvensiz, kopyalanabilir.
CD = En güvenlisi.

Tamam iyi güzel de adamlar kullanıyormuş işte neden hala haberi yapanı yalancı çıkarma çabaları :)
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umut_baris 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Saçmalık. Hadi disket kullanmamış birisi olsam belki inanırım.

CD güvenli deseler hadi tamam. Koy CD zarfına ve istediğin gibi taşı.

Ama disket öyle değil. Diskete at. Sonra disketi taşırken en ufak bir manyetik alan yaklaşsa tüm disket siliniyor. Hatta cep telefonunun hoparlör kısmı bile yaklaşsa içindekiler silinebilir.

Şahsen ben eskiden normal teyp kasetlerini ve bu disketleri bir mıknatıs yaklaştırıp silerdim. Boş kaset gerektiği zaman, kaseti alır, mıknatısı üzerinde gezdirir boş kaset yapardım. Disketler de öyle. Bu zamanda pek çok yerde manyetik alanlar var.

Üstelik o disketleri alan kişiler hükümetin yayın dosyalarını götürdükleri yerlerdeki metal dedektörlerinden cambaz gibi mi geçmeye çalışıyorlar?
Zira disket dediğimiz şey onun altından veya yanından geçse bile silinir...


Disket = Saçmalık.
Flash bellek = Güvensiz, kopyalanabilir.
CD = En güvenlisi.

Veriye ulaşamadıktan sonra bozulması daha iyidir.
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ioz 5 yıl
yaw disket halen tekstil sektöründe (nakış özellike) kullanılıyor. ek olarak meteoroloji halen hava verilerini disketle veriyor.
usb harici floppy mevcut
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Evet, İsyan! 5 yıl
40 tane kadar disketim var; hala saklıyorum...

DH'nin "ikinci eli" takip ediyorlar mıdır acaba
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interwap 5 yıl
Aynı şekilde ülkemizde TSK halen disket kullanıyor.
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Dovahkiin 5 yıl
Şu üstteki metal kısmı 2 kere çekip bıraksan bozulurdu bu zımbırtılar.
Güvenliği ön planda tutup disket kullanmak saçma.
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