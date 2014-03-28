Bekleyiş sona erdi; iPad için Word, Excel ve PowerPoint yayınlandı

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, Office yazılımlarını sonunda iPad’le buluşturdu. Yakın zamana kadar çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyan Office yazılımları, iPad’e özel tasarımlarıyla birkaç saat önce App Store’daki yerini aldı.

iPad için hazırlanan Office uygulamaları arasında Word, Excel, PowerPoint ve OneNote bulunuyor. iPad için Word, Excel ve PowerPoint, masaüstünde Office kullanmaya alışmış kullanıcıların zorluk çekmeyeceği bir arayüzle gelirken; masaüstünde yapılanların birçoğunun yapılmasına imkan sunuyor. OneNote ise aslında App Store’da uzun süredir yer alıyordu; ancak dün yayınlanan güncelleme ile daha kullanıcı dostu ve masaüstündeki ikizini andıran bir arayüze kavuşmuş oldu.

Office uygulamalarının üçü de App Store’dan ücretsiz olarak yüklenebilmekte. Ancak uygulamaların tüm gücünden yararlanmak istiyorsanız; Office 365 üyesi olmanız lazım. Aksi halde uygulamalarla sadece dosyalarınızı görüntüleyebiliyor, ancak herhangi bir düzenleme yapamıyorsunuz.

Yeri gelmişken Office 365’in Ev için olan özel paketinin fiyatını ve içeriğini hatırlatmakta fayda var. Microsoft’un yeni satış modeli olan Office 365, kullanıcılara aylık 15 TL’ye (yurtdışında 10 dolar) 5 bilgisayarda (Mac + PC) ve 5’e kadar tablette Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher ve Access’in son sürümlerini kullanabilmelerine imkan sunarken, 20GB’lık OneDrive depolama alanı ve aylık 60 dakikalık Skype araması sunuyor.

iPad için Office yazılımları, Microsoft’un resmi açıklamalarına göre, şunlarla birlikte geliyor:

iPad için Excel iPad için tasarlanan gerçek Microsoft Excel uygulaması. Artık Excel elektronik tablolarınız iPad'de mükemmel görünecek. Elektronik tabloları düzenlerken veya oluştururken PC, Mac, tablet ve telefonda tam istediğiniz gibi görüneceğinden emin olabilirsiniz. iPad için Excel uygulamasında, sezgisel dokunmatik deneyimin yanı sıra alışık olduğunuz Office görünümü ve işlevlerine erişebilir, böylece hiç zaman kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz.

iPad için Excel, Microsoft Office'in bir parçasıdır. Office 365 aboneliği ile PC, Mac, tablet ve telefonunuzda her zaman Microsoft Office'in en güncel sürümlerini kullanabilirsiniz. Excel elektronik tabloları mükemmel görünür Formüller, tablolar, grafikler, açıklamalar, köprüler, mini grafikler ve koşullu biçimlendirme, resmi tam olarak görebilmenizi sağlar.

Excel elektronik tabloları tıpkı PC veya Mac bilgisayarınızda olduğu gibi mükemmel görünür.

E-posta eklerini görüntüler ve tüm Excel elektronik tablolarınıza OneDrive, OneDrive İş veya SharePoint'ten erişirsiniz.

Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, iPad için Excel son olarak ne üzerinde çalıştığınızı bildiği için kaldığınız yerden devam edersiniz. Güvenle oluşturun ve düzenleyin Bir elektronik tabloyu düzenlerken, içerik ve biçimlendirmeniz tüm cihazlarınızda (PC, Mac, tablet ve telefon) korunur.

Formüller, grafikler, tablolar, sıralama ve filtreleme gibi özelliklerle sayıları anlaşılır hale getirin.

Sayıları ve formülleri hızla eklemenizi sağlayan özel formül klavyesinin kullanımı, standart dokunmatik klavyeden çok daha kolaydır.

Excel elektronik tablonuzu otomatik olarak kaydeder, böylece dışarıdayken çalışmalarınızı kaybetmeyeceğinizi bilirsiniz.

Köprü veya tüm elektronik tabloyu e-posta ile göndererek çalışmanızı başkalarıyla paylaşın. Alışık olduğunuz Microsoft Office deneyimi Zaten bildiğiniz Excel deneyimine benzer olduğundan uygulamayı alıp kullanmaya başlamak kolaydır.

Alışık olduğunuz gezinme ve menü seçenekleri dokunmatik kullanım için oluşturulmuştur. Klavye gerekmez. iPad için PowerPoint iPad için tasarlanan gerçek Microsoft PowerPoint uygulaması. Artık PowerPoint sunularınız iPad'de mükemmel görünecek. Belgeleri düzenlerken veya oluştururken PC, Mac, tablet ve telefonda tam istediğiniz gibi görüneceğinden emin olabilirsiniz. iPad için PowerPoint uygulamasında, sezgisel dokunmatik deneyimin yanı sıra alışık olduğunuz Office görünümü ve işlevlerine erişebilir, böylece hiç zaman kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz.

iPad için PowerPoint, Microsoft Office'in bir parçasıdır. Office 365 aboneliği ile PC, Mac, tablet ve telefonunuzda her zaman Microsoft Office'in en güncel sürümlerini kullanabilirsiniz. PowerPoint sunuları harika görünür Resimler, tablolar, grafikler, SmartArt, geçişler ve animasyonlar şık bir şekilde biçimlendirilmiş olarak sunulur.

PowerPoint sunuları tıpkı PC veya Mac bilgisayarınızda olduğu gibi mükemmel görünür.

Sunum sırasında, istediğiniz noktayı göstermek için yerleşik lazer işaretçisini, kalemleri veya vurgulayıcıları kullanın.

E-posta eklerini görüntüleyin ve tüm PowerPoint sunularınıza OneDrive, OneDrive İş veya SharePoint'ten erişin.

Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, iPad için PowerPoint son olarak ne üzerinde çalıştığınızı bildiği için kaldığınız yerden devam edersiniz. Güvenle oluşturun ve düzenleyin Bir belgeyi düzenlerken, içerik ve biçimlendirmeniz tüm cihazlarınızda (PC, Mac, tablet ve telefon) korunur.

Yazı tipleri, resimler, tablolar, metin kutuları, şekiller, geçişler, konuşmacı notları ve daha fazlasını içeren zengin biçimlendirme desteği ile düşüncelerinizi tam istediğiniz şekilde ifade edin.

Aynı sunu üzerinde başkalarıyla eşzamanlı olarak çalışın.

PowerPoint sununuzu otomatik olarak kaydeder, böylece dışarıdayken çalışmalarınızı kaybetmeyeceğinizi bilirsiniz.

Köprü veya tüm sunuyu e-posta ile göndererek çalışmanızı başkalarıyla paylaşın. Alışık olduğunuz Microsoft Office deneyimi Zaten bildiğiniz PowerPoint deneyimine benzer olduğundan uygulamayı alıp kullanmaya başlamak kolaydır.

Alışık olduğunuz gezinme ve menü seçenekleri dokunmatik kullanım için oluşturulmuştur. Klavye gerekmez. iPad için Word iPad için tasarlanan gerçek Microsoft Word uygulaması. Artık Word belgeleriniz iPad'de mükemmel görünecek. Belgeleri düzenlerken veya oluştururken, PC, Mac, tablet ve telefonda tam istediğiniz gibi görüneceğinden emin olabilirsiniz. iPad için Word uygulamasında, sezgisel dokunmatik deneyimin yanı sıra alışık olduğunuz Office görünümü ve işlevlerine erişebilir, böylece hiç zaman kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz.

iPad için Word, Microsoft Office'in bir parçasıdır. Office 365 aboneliği ile PC, Mac, tablet ve telefonunuzda her zaman Microsoft Office'in en güncel sürümlerini kullanabilirsiniz. Word belgeleri güzel görünür Resimler, tablolar, grafikler, SmartArt, dipnotlar ve denklemler şık bir şekilde biçimlendirilmiş olarak sunulur.

Word belgeleri tıpkı PC veya Mac bilgisayarınızda olduğu gibi mükemmel görünür.

E-posta eklerini görüntüler ve tüm Word belgelerinize OneDrive, OneDrive İş veya SharePoint'ten erişirsiniz.

Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, iPad için Word son olarak ne üzerinde çalıştığınızı bildiği için kaldığınız yerden devam edersiniz. Güvenle oluşturun ve düzenleyin Bir belgeyi düzenlerken, içerik ve biçimlendirmeniz tüm cihazlarınızda (PC, Mac, tablet ve telefon) korunur.

Yazı tipleri, resimler, tablolar, grafikler, metin kutuları, şekiller, dipnotlar, sayfa düzeni ve daha fazlasını içeren zengin biçimlendirme olanağıyla düşüncelerinizi tam istediğiniz şekilde ifade edin.

Değişiklikleri izleyin, yorum ekleyin ve aynı belge üzerinde başkalarıyla eşzamanlı olarak çalışın.

Word belgenizi otomatik olarak kaydeder, böylece dışarıdayken çalışmalarınızı kaybetmeyeceğinizi bilirsiniz.

Köprü veya tüm belgeyi e-posta ile göndererek çalışmanızı başkalarıyla paylaşın. Alışık olduğunuz Microsoft Office deneyimi Zaten bildiğiniz Word deneyimine benzer olduğundan uygulamayı alıp kullanmaya başlamak kolaydır.

Alışık olduğunuz gezinme ve menü seçenekleri dokunmatik kullanım için oluşturulmuştur. Klavye gerekmez.

Eğer siz de Office 365 üyesiyseniz, veya üye olmayı planlıyorsunuz; ya da en azından uygulamalar iPad'imde yüklü olsun derseniz; aşağıdaki bağlantılardan Word, Excel ve PowerPoint'in App Store'daki sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Microsoft Word for iPad - Microsoft Corporation

Microsoft PowerPoint for iPad - Microsoft Corporation

Microsoft Excel for iPad - Microsoft Corporation