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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bekleyiş sona erdi; iPad için Word, Excel ve PowerPoint yayınlandı

5 yıl
17,1b
1
30
iPad
Shady
Haber Editörü
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Bekleyiş sona erdi; iPad için Word, Excel ve PowerPoint yayınlandı

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, Office yazılımlarını sonunda iPad’le buluşturdu. Yakın zamana kadar çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyan Office yazılımları, iPad’e özel tasarımlarıyla birkaç saat önce App Store’daki yerini aldı.

iPad için hazırlanan Office uygulamaları arasında Word, Excel, PowerPoint ve OneNote bulunuyor. iPad için Word, Excel ve PowerPoint, masaüstünde Office kullanmaya alışmış kullanıcıların zorluk çekmeyeceği bir arayüzle gelirken; masaüstünde yapılanların birçoğunun yapılmasına imkan sunuyor. OneNote ise aslında App Store’da uzun süredir yer alıyordu; ancak dün yayınlanan güncelleme ile daha kullanıcı dostu ve masaüstündeki ikizini andıran bir arayüze kavuşmuş oldu.

Office uygulamalarının üçü de App Store’dan ücretsiz olarak yüklenebilmekte. Ancak uygulamaların tüm gücünden yararlanmak istiyorsanız; Office 365 üyesi olmanız lazım. Aksi halde uygulamalarla sadece dosyalarınızı görüntüleyebiliyor, ancak herhangi bir düzenleme yapamıyorsunuz.

Yeri gelmişken Office 365’in  Ev için olan özel paketinin fiyatını ve içeriğini hatırlatmakta fayda var. Microsoft’un yeni satış modeli olan Office 365, kullanıcılara aylık 15 TL’ye (yurtdışında 10 dolar) 5 bilgisayarda (Mac + PC) ve 5’e kadar tablette Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher ve Access’in son sürümlerini kullanabilmelerine imkan sunarken, 20GB’lık OneDrive depolama alanı ve aylık 60 dakikalık Skype araması sunuyor.

iPad için Office yazılımları, Microsoft’un resmi açıklamalarına göre, şunlarla birlikte geliyor:

iPad için Excel

iPad için tasarlanan gerçek Microsoft Excel uygulaması. 

  • Artık Excel elektronik tablolarınız iPad'de mükemmel görünecek. Elektronik tabloları düzenlerken veya oluştururken PC, Mac, tablet ve telefonda tam istediğiniz gibi görüneceğinden emin olabilirsiniz. iPad için Excel uygulamasında, sezgisel dokunmatik deneyimin yanı sıra alışık olduğunuz Office görünümü ve işlevlerine erişebilir, böylece hiç zaman kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz. 
  • iPad için Excel, Microsoft Office'in bir parçasıdır. Office 365 aboneliği ile PC, Mac, tablet ve telefonunuzda her zaman Microsoft Office'in en güncel sürümlerini kullanabilirsiniz. 
Excel elektronik tabloları mükemmel görünür 
  • Formüller, tablolar, grafikler, açıklamalar, köprüler, mini grafikler ve koşullu biçimlendirme, resmi tam olarak görebilmenizi sağlar. 
  • Excel elektronik tabloları tıpkı PC veya Mac bilgisayarınızda olduğu gibi mükemmel görünür. 
  • E-posta eklerini görüntüler ve tüm Excel elektronik tablolarınıza OneDrive, OneDrive İş veya SharePoint'ten erişirsiniz.
  • Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, iPad için Excel son olarak ne üzerinde çalıştığınızı bildiği için kaldığınız yerden devam edersiniz.
Güvenle oluşturun ve düzenleyin 
  • Bir elektronik tabloyu düzenlerken, içerik ve biçimlendirmeniz tüm cihazlarınızda (PC, Mac, tablet ve telefon) korunur.
  • Formüller, grafikler, tablolar, sıralama ve filtreleme gibi özelliklerle sayıları anlaşılır hale getirin. 
  • Sayıları ve formülleri hızla eklemenizi sağlayan özel formül klavyesinin kullanımı, standart dokunmatik klavyeden çok daha kolaydır. 
  • Excel elektronik tablonuzu otomatik olarak kaydeder, böylece dışarıdayken çalışmalarınızı kaybetmeyeceğinizi bilirsiniz. 
  • Köprü veya tüm elektronik tabloyu e-posta ile göndererek çalışmanızı başkalarıyla paylaşın.
Alışık olduğunuz Microsoft Office deneyimi
  • Zaten bildiğiniz Excel deneyimine benzer olduğundan uygulamayı alıp kullanmaya başlamak kolaydır. 
  • Alışık olduğunuz gezinme ve menü seçenekleri dokunmatik kullanım için oluşturulmuştur. Klavye gerekmez.

iPad için PowerPoint

iPad için tasarlanan gerçek Microsoft PowerPoint uygulaması. 

  • Artık PowerPoint sunularınız iPad'de mükemmel görünecek. Belgeleri düzenlerken veya oluştururken PC, Mac, tablet ve telefonda tam istediğiniz gibi görüneceğinden emin olabilirsiniz. iPad için PowerPoint uygulamasında, sezgisel dokunmatik deneyimin yanı sıra alışık olduğunuz Office görünümü ve işlevlerine erişebilir, böylece hiç zaman kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • iPad için PowerPoint, Microsoft Office'in bir parçasıdır. Office 365 aboneliği ile PC, Mac, tablet ve telefonunuzda her zaman Microsoft Office'in en güncel sürümlerini kullanabilirsiniz. 
PowerPoint sunuları harika görünür
  • Resimler, tablolar, grafikler, SmartArt, geçişler ve animasyonlar şık bir şekilde biçimlendirilmiş olarak sunulur. 
  • PowerPoint sunuları tıpkı PC veya Mac bilgisayarınızda olduğu gibi mükemmel görünür.
  • Sunum sırasında, istediğiniz noktayı göstermek için yerleşik lazer işaretçisini, kalemleri veya vurgulayıcıları kullanın.
  • E-posta eklerini görüntüleyin ve tüm PowerPoint sunularınıza OneDrive, OneDrive İş veya SharePoint'ten erişin.
  • Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, iPad için PowerPoint son olarak ne üzerinde çalıştığınızı bildiği için kaldığınız yerden devam edersiniz.

Güvenle oluşturun ve düzenleyin 

  • Bir belgeyi düzenlerken, içerik ve biçimlendirmeniz tüm cihazlarınızda (PC, Mac, tablet ve telefon) korunur.
  • Yazı tipleri, resimler, tablolar, metin kutuları, şekiller, geçişler, konuşmacı notları ve daha fazlasını içeren zengin biçimlendirme desteği ile düşüncelerinizi tam istediğiniz şekilde ifade edin. 
  • Aynı sunu üzerinde başkalarıyla eşzamanlı olarak çalışın.
  • PowerPoint sununuzu otomatik olarak kaydeder, böylece dışarıdayken çalışmalarınızı kaybetmeyeceğinizi bilirsiniz. 
  • Köprü veya tüm sunuyu e-posta ile göndererek çalışmanızı başkalarıyla paylaşın.
Alışık olduğunuz Microsoft Office deneyimi
  • Zaten bildiğiniz PowerPoint deneyimine benzer olduğundan uygulamayı alıp kullanmaya başlamak kolaydır. 
  • Alışık olduğunuz gezinme ve menü seçenekleri dokunmatik kullanım için oluşturulmuştur. Klavye gerekmez. 

iPad için Word

iPad için tasarlanan gerçek Microsoft Word uygulaması. 

  • Artık Word belgeleriniz iPad'de mükemmel görünecek. Belgeleri düzenlerken veya oluştururken, PC, Mac, tablet ve telefonda tam istediğiniz gibi görüneceğinden emin olabilirsiniz. iPad için Word uygulamasında, sezgisel dokunmatik deneyimin yanı sıra alışık olduğunuz Office görünümü ve işlevlerine erişebilir, böylece hiç zaman kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • iPad için Word, Microsoft Office'in bir parçasıdır. Office 365 aboneliği ile PC, Mac, tablet ve telefonunuzda her zaman Microsoft Office'in en güncel sürümlerini kullanabilirsiniz. 

Word belgeleri güzel görünür 

  • Resimler, tablolar, grafikler, SmartArt, dipnotlar ve denklemler şık bir şekilde biçimlendirilmiş olarak sunulur. 
  • Word belgeleri tıpkı PC veya Mac bilgisayarınızda olduğu gibi mükemmel görünür.
  • E-posta eklerini görüntüler ve tüm Word belgelerinize OneDrive, OneDrive İş veya SharePoint'ten erişirsiniz.
  • Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, iPad için Word son olarak ne üzerinde çalıştığınızı bildiği için kaldığınız yerden devam edersiniz.

Güvenle oluşturun ve düzenleyin

  • Bir belgeyi düzenlerken, içerik ve biçimlendirmeniz tüm cihazlarınızda (PC, Mac, tablet ve telefon) korunur.
  • Yazı tipleri, resimler, tablolar, grafikler, metin kutuları, şekiller, dipnotlar, sayfa düzeni ve daha fazlasını içeren zengin biçimlendirme olanağıyla düşüncelerinizi tam istediğiniz şekilde ifade edin. 
  • Değişiklikleri izleyin, yorum ekleyin ve aynı belge üzerinde başkalarıyla eşzamanlı olarak çalışın.
  • Word belgenizi otomatik olarak kaydeder, böylece dışarıdayken çalışmalarınızı kaybetmeyeceğinizi bilirsiniz. 
  • Köprü veya tüm belgeyi e-posta ile göndererek çalışmanızı başkalarıyla paylaşın.

Alışık olduğunuz Microsoft Office deneyimi

  • Zaten bildiğiniz Word deneyimine benzer olduğundan uygulamayı alıp kullanmaya başlamak kolaydır. 
  • Alışık olduğunuz gezinme ve menü seçenekleri dokunmatik kullanım için oluşturulmuştur. Klavye gerekmez. 

Eğer siz de Office 365 üyesiyseniz, veya üye olmayı planlıyorsunuz; ya da en azından uygulamalar iPad'imde yüklü olsun derseniz; aşağıdaki bağlantılardan Word, Excel ve PowerPoint'in App Store'daki sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Microsoft Word for iPad - Microsoft Corporation

Microsoft PowerPoint for iPad - Microsoft Corporation

Microsoft Excel for iPad - Microsoft Corporation

Bekleyiş sona erdi; iPad için Word, Excel ve PowerPoint yayınlandı
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Bekleyiş sona erdi; iPad için Word, Excel ve PowerPoint yayınlandı
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Bekleyiş sona erdi; iPad için Word, Excel ve PowerPoint yayınlandı
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 5 yıl en beğenilen
Ayda 15, yılda 180 TL, 3 yılda 550 TL vereceksin, ofisin ofis olabilmesi için. Bedava yada ömürboyu 15 $ - 25 $ olanlardan daha az şey yaptığınıda düşünürsek, harika olmuş :)
Ayda 15, yılda 180 TL, 3 yılda 550 TL vereceksin, ofisin ofis olabilmesi için. Bedava yada ömürboyu 15 $ - 25 $ olanlardan daha az şey yaptığınıda düşünürsek, h...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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mehmedaltair 5 yıl
Office 365 üyeliği programı direk çöp etti
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat çok ucuk
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rorschach_ 5 yıl
hahahahah ''nasıl olsa para *ok gibi bunlarda'' fiyatı.
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The Catalyst 5 yıl
iwork serisi varken gereksiz. iwork serisi bedava olmadan çıkarmaları lazımdı o zaman iyi olurdu işte.
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Umutcan 5 yıl
Windows rt fanları ipad'de resmi office yazılımının olmayışını koz olarak kullanıyordu bizde office var diyorlardı. O koz da kalmadı şimdi kötü oldu...
Neyseki microsoft fanlık yapmıyor para neredeyse oraya gidiyor.
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Automobilista 5 yıl
İphone'a gelecek mi?
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Rebellious25 5 yıl
microsoftun yaptığı gelmiş geçmiş en başarılı yazılım bence.. herkes tarafından kullanılıyor.. herkes seviyor.. eksik yanı yok.. keşke şu başarıyı başka şeylere de yansıtabilseler. bu arada androide gelirse direk apksını yükleriz :))
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etlik 5 yıl
Herzamanki gibi fiyatı pahalı olmuş.
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|erdem| 5 yıl
Worldle excel Üniversite öğrencilerine bir ara ücretsiz dağıtılıyordu hala devam ediyor mu?
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SİYAH SANCAK 5 yıl
Fiyat fazla olmuş
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Kitmaker 5 yıl
o değil de çok sağlam olmuş yalnız
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DonjuanTR 5 yıl
Çok şık ve kullanışlı olmuş
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koyunsavar 5 yıl
al sana sagggyyy play.google.com/...
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BekirTemel 5 yıl
Sonra dedin ki ;iyi ki Universiteliyim.
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Max_Kolesne 5 yıl
Yeni apple cihaz aktivite edenlere bedava Pages, Numbers ve Keynote veriliyor. Bunlar bedava olmadan önce çıkarsaydı iş yapardı belki ama şu an ihtiyaç yok bence.
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DSGNRY 5 yıl
dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft muymuş? Ana işi olan Windows'un bu haline rağmen hemde, valla bravo
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kurtay 5 yıl Max_Kolesne
Max_Kolesne

Yeni apple cihaz aktivite edenlere bedava Pages, Numbers ve Keynote veriliyor. Bunlar bedava olmadan önce çıkarsaydı iş yapardı belki ama şu an ihtiyaç yok bence.

Haklısınız.
MS office Pages, Numbers ve Keynote tan fazla birşey yapabiliyormu?
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XPerience 5 yıl
Öğrenciler için Office 365, 4 yıllık 2 kullanıcı 119 TL. Tek kullanıcı 60 TL ye gelmiş oluyor. Aylık Skype kontörleri ve konuda belirtilen aylık ücretli Android, iOS uygulamaları da ücretsiz. Kaçırılmaması gereken bir fırsat eğer sürekli kullanıcıysanız.
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