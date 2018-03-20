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Belirli Migros mağazalarına elektronik atıklarını getirenler Money puan kazanıyor

Yeni bir proje kapsamında küçük ev aletleri gibi elektronik atıklar belirli Migros mağazalarında toplanıyor. Atıklarını getiren müşteriler atığın türüne göre Money puan kazanıyor.
1 yıl
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Zamazingo
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Belirli Migros mağazalarına elektronik atıklarını getirenler Money puan kazanıyor

Geri dönüşüm merkezi Elday, e-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek, sürdürülebilir sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum oluşturmak amacıyla İstanbul Ataşehir Belediyesi, Migros ve Exitcom işbirliği ile yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Proje kapsamında pilot ilçe seçilen Ataşehir’de bulunan Migros mağazaları, “Dönüştür Doğa Kazansın Money’ler Katlansın” kampanyası ile müşterilerinden elektrikli ve elektronik atıklarını toplayacak. Bu atıklar karşılığında Migros, müşterilerin Money Card’larına ekstra Money puan yükleyecek.

Migros, müşterilerinden küçük ev aletleri gibi elektrikli ve elektronik atıklarını çöpe atmak yerine Migros’a getirmelerini isteyecek. Bunun karşılığında müşteriler atığın türüne göre 5, 10, 15 TL değerinde Money kazanacak. Müşteriler bu puanları alışverişlerinde kullanabilecek. Taşıması zor, büyük atıklar için ise Ataşehir Belediyesi devreye girecek.

Proje boyunca elektronik atıklar; Ataşehir Kamelya Çarşı MM, Uphill MM Migros, Water Garden AVM İstanbul MM, Ataşehir MMM Migros, Novada AVM Ataşehir MMM Migros ve Optimum MMM Migros’a verilebilecek. 

"Her yıl 500 bin ton e-atık çıkıyor" 

Elday Genel Müdürü Muharrem Yamaç’a göre ülkemizde her yıl 500 bin ton e-atık çıkıyor ve her yıl bu rakam yüzde 10 artıyor. 1 yıl boyunca sürmesi hedeflenen bu proje ile birlikte söz konusu atıkların içerisindeki civa, kurşun, fosfor, CFC gazı gibi zararlı maddelerin ayrıştırılarak yok edilmesi; demir, bakır, alüminyum ve plastik gibi malzemelerin de geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.



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JoeyBane 1 yıl en beğenilen
Bunları belediyelerin yapması çok zor olmasa gerek. Ciddi manada gerekli ve ülkeye katma değer kazandıracak bir şey. Japonya'daki gibi çöp standartı olsa hiç fena olmaz.
Bunları belediyelerin yapması çok zor olmasa gerek. Ciddi manada gerekli ve ülkeye katma değer kazandıracak bir şey. Japonya'daki gibi çöp standartı olsa hiç fe...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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zolzauza 1 yıl
Eski/bozuk saç kurutma makinesini getirene migros yoğurt sadece 1 tl :)
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esmerbuyucu 1 yıl
Sadece elektronik atıkla olacak iş değil.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Maddi karşılığa gerek bile yok, şu kutular konulsa çoğu insanın evlerindeki elektronik çöplerden bu şekilde kurtulacağına eminim. Evde eski telefon parçaları veya bitmiş piller/bataryalar var atacak kutu yok...
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10ff 1 yıl
internette yada hurdaciya satarim daha iyi.
niye daha ucuza verelim ki?
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ImRoyal 1 yıl
Daha ne kadar alışveriş yapmam lazım bu money puanların birikmesi için. Ben iç money para sahibi olamadım. Kartı okutuyorlar biraz indirim kazanıyorum ama doğrudan kullanabileceğim money para hiç birikmiyor.
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zultaran 1 yıl ImRoyal
ImRoyal
Daha ne kadar alışveriş yapmam lazım bu money puanların birikmesi için. Ben iç money para sahibi olamadım. Kartı okutuyorlar biraz indirim kazanıyorum ama doğrudan kullanabileceğim money para hiç birikmiyor.

Money kampanyalarını takip edip kartınızıa tanımlamanız gerekiyor uygulamasını telefonunuza yükleyin burdan takip edebilirsiniz.
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nForcer 1 yıl
Bazı belediyeler birtakım noktalara elektronik atık geri dönüşüm kutularını zaten yerleştirmiş durumda. Ancak Migros'un bu kampanyası geri dönüşüm bilincinin topluma daha kolay yerleşmesini sağlaması açısından bence oldukça işlevli ve iyi düşünülmüş bir proje. O yüzden kısa zamanda bütün Migros ve Kipa'larda bu kampanyanın uygulanması yararlı olacaktır.
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JoeyBane 1 yıl en beğenilen
Bunları belediyelerin yapması çok zor olmasa gerek. Ciddi manada gerekli ve ülkeye katma değer kazandıracak bir şey. Japonya'daki gibi çöp standartı olsa hiç fena olmaz.
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JQKER 1 yıl JoeyBane
JoeyBane
Bunları belediyelerin yapması çok zor olmasa gerek. Ciddi manada gerekli ve ülkeye katma değer kazandıracak bir şey. Japonya'daki gibi çöp standartı olsa hiç fena olmaz.

japonya örneğini bir kaç videoda yüzeysel olarak izledim türkiyede olması imkansız. hatta imkansızın imkansızı ( o ne demekse)
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qtenplus 1 yıl
Keşke diğer şehirlerede gelsede bizde atsak çöpümüzü
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Simplify 1 yıl
Gayet güzel bir uygulama. Asi bireyler çöpe atabilir. : )
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