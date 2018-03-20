Belirli Migros mağazalarına elektronik atıklarını getirenler Money puan kazanıyor

Proje kapsamında pilot ilçe seçilen Ataşehir’de bulunan Migros mağazaları, “Dönüştür Doğa Kazansın Money’ler Katlansın” kampanyası ile müşterilerinden elektrikli ve elektronik atıklarını toplayacak. Bu atıklar karşılığında Migros, müşterilerin Money Card’larına ekstra Money puan yükleyecek.
Migros, müşterilerinden küçük ev aletleri gibi elektrikli ve elektronik atıklarını çöpe atmak yerine Migros’a getirmelerini isteyecek. Bunun karşılığında müşteriler atığın türüne göre 5, 10, 15 TL değerinde Money kazanacak. Müşteriler bu puanları alışverişlerinde kullanabilecek. Taşıması zor, büyük atıklar için ise Ataşehir Belediyesi devreye girecek.
"Her yıl 500 bin ton e-atık çıkıyor"
Elday Genel Müdürü Muharrem Yamaç’a göre ülkemizde her yıl 500 bin ton e-atık çıkıyor ve her yıl bu rakam yüzde 10 artıyor. 1 yıl boyunca sürmesi hedeflenen bu proje ile birlikte söz konusu atıkların içerisindeki civa, kurşun, fosfor, CFC gazı gibi zararlı maddelerin ayrıştırılarak yok edilmesi; demir, bakır, alüminyum ve plastik gibi malzemelerin de geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
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Money kampanyalarını takip edip kartınızıa tanımlamanız gerekiyor uygulamasını telefonunuza yükleyin burdan takip edebilirsiniz.
japonya örneğini bir kaç videoda yüzeysel olarak izledim türkiyede olması imkansız. hatta imkansızın imkansızı ( o ne demekse)
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elday, elektronik atıklar ve