Belirli Migros mağazalarına elektronik atıklarını getirenler Money puan kazanıyor

Geri dönüşüm merkezi Elday, e-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek, sürdürülebilir sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum oluşturmak amacıyla İstanbul Ataşehir Belediyesi, Migros ve Exitcom işbirliği ile yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Proje kapsamında pilot ilçe seçilen Ataşehir’de bulunan Migros mağazaları, “Dönüştür Doğa Kazansın Money’ler Katlansın” kampanyası ile müşterilerinden elektrikli ve elektronik atıklarını toplayacak. Bu atıklar karşılığında Migros, müşterilerin Money Card’larına ekstra Money puan yükleyecek.

Migros, müşterilerinden küçük ev aletleri gibi elektrikli ve elektronik atıklarını çöpe atmak yerine Migros’a getirmelerini isteyecek. Bunun karşılığında müşteriler atığın türüne göre 5, 10, 15 TL değerinde Money kazanacak. Müşteriler bu puanları alışverişlerinde kullanabilecek. Taşıması zor, büyük atıklar için ise Ataşehir Belediyesi devreye girecek.

Proje boyunca elektronik atıklar; Ataşehir Kamelya Çarşı MM, Uphill MM Migros, Water Garden AVM İstanbul MM, Ataşehir MMM Migros, Novada AVM Ataşehir MMM Migros ve Optimum MMM Migros’a verilebilecek.

"Her yıl 500 bin ton e-atık çıkıyor"

Elday Genel Müdürü Muharrem Yamaç’a göre ülkemizde her yıl 500 bin ton e-atık çıkıyor ve her yıl bu rakam yüzde 10 artıyor. 1 yıl boyunca sürmesi hedeflenen bu proje ile birlikte söz konusu atıkların içerisindeki civa, kurşun, fosfor, CFC gazı gibi zararlı maddelerin ayrıştırılarak yok edilmesi; demir, bakır, alüminyum ve plastik gibi malzemelerin de geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.



