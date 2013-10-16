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Belkin "Dual Video Docking Stand" artık Apple'ın MacBook Air ve MacBook Pro modellerine de destek veriyor

5 yıl
950
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Belkin
Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlara yönelik aksesuarlar geliştiren Belkin, geçtiğimiz Haziran ayında Windows 8 tabletler ve Ultrabook'lar için tanıttığı Dual Video Docking Stand modelinin artık MacBook Air ve MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarla da uyumlu olarak çalışabildiğini duyurdu.
Windows 8 tabletler, Ultrabook'lar ve artık Apple MacBook Air ve MacBook Pro dizüstü bilgisayar modellerini iş istasyonuna dönüştürmek amacıyla geliştirilen "Dual Video Docking Stand" isimli stand modeli, oldukça şık modern bir yapıda hazırlanan gövdesi üzerinde destekli cihazları rahatlıkla sağlam bir şekilde taşıyabiliyor. USB 3.0 / DVI portları ve DisplayLink teknolojisi üzerinden bir ya da iki ekrana görüntü aktarımı yapabilen ve klavye / fare, yazıcı / tarayıcı ya da ağ bağlantılarının yapılmasına imkan veren Dual Video Docking Stand, genel olarak bağlı mobil cihazlara masaüstü bilgisayarların sunduğu esnekliği getirebiliyor.
Belkin tarafından hazırlanan Dual Video Docking Stand yardımcı ünitesi, 199$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. 

http://www.belkin.com/us/B2B044-Belkin/p/P-B2B044/ Yorum Yaz
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GokhanMaths 5 yıl
Süper haber kapış kapış olmuş bitti stoklar heralde
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AhmetSelçuk 5 yıl
Güzel ürün ama nerdeyse bize Türkiye piyasasına 500 TL ye gelecek, biraz pahalı değilmi.
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