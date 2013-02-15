Belkin Thunderbolt Express Dock, sonunda satışa sunuluyor

İlk defa 2011 yılının eylül ayında tanıtılan fakat o günden bu yana bir türlü satışa sunulmayan Belkin'in merakla beklenen Thunderbolt Express Dock'u sonunda raflardaki yerini alıyor.

İnternetten ön satışa sunulan ve gelecek hafta içerisinde son kullanıcıyla buluşacak olan Thunderbolt Express Dock, Apple ve Intel birliğinde geliştirilen Thunderbolt teknolojisinden sonuna kadar faydalanarak özellikle dizüstü Mac kullanıcılarına port çoğaltma açısından büyük kolaylık sağlıyor. Satış fiyatı 299 dolar olarak belirlenen Thunderbolt Express Dock üzerinde neler yok ki:

1 tanesi bilgisayarla bağlatıda kullanılmak üzere toplam 2 adet Thunderbolt portu

1 adet Firewire 800 portu

1 adet Gigabit Ethernet portu

3 adet USB 3.0 portu

1 adet 3,5mm ses çıkışı

1 adet 3,5mm ses girişi

Amerika'da gelecek haftadan itibaren son kullanıcıyla buluşacak olan dock ünitesinin ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

http://www.belkin.com/us/p/F4U055tt