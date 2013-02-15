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Belkin Thunderbolt Express Dock, sonunda satışa sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Belkin Thunderbolt Express Dock, sonunda satışa sunuluyor
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İlk defa 2011 yılının eylül ayında tanıtılan fakat o günden bu yana bir türlü satışa sunulmayan Belkin'in merakla beklenen Thunderbolt Express Dock'u sonunda raflardaki yerini alıyor.

İnternetten ön satışa sunulan ve gelecek hafta içerisinde son kullanıcıyla buluşacak olan Thunderbolt Express Dock, Apple ve Intel birliğinde geliştirilen Thunderbolt teknolojisinden sonuna kadar faydalanarak özellikle dizüstü Mac kullanıcılarına port çoğaltma açısından büyük kolaylık sağlıyor. Satış fiyatı 299 dolar olarak belirlenen Thunderbolt Express Dock üzerinde neler yok ki:

  • 1 tanesi bilgisayarla bağlatıda kullanılmak üzere toplam 2 adet Thunderbolt portu
  • 1 adet Firewire 800 portu
  • 1 adet Gigabit Ethernet portu
  • 3 adet USB 3.0 portu
  • 1 adet 3,5mm ses çıkışı
  • 1 adet 3,5mm ses girişi

Amerika'da gelecek haftadan itibaren son kullanıcıyla buluşacak olan dock ünitesinin ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Belkin Thunderbolt Express Dock, sonunda satışa sunuluyor
Belkin Thunderbolt Express Dock, sonunda satışa sunuluyor

http://www.belkin.com/us/p/F4U055tt Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tunlab 6 yıl
fiyat çok yüksek 300 $ eski mac üstüne eklenir değiştirilir, bu arada apple bu thunderbolt işine çok önem veriyor hatta yeni maclerde 2 kapı var, eski powerbook G4 makinamda bile firewire 400 ve 800 kapısı vardı, umarım thunderbolt uyumlu monitör, hdd, hatta ses kartları çoğalır.
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Sajuuk 6 yıl
299 dolar. Ve sadece 7 veri portu var. Bu kadar kazık bir şey yok.
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zodd 6 yıl
portlar cok fazla ozellikle macbook air kullanicilari icin sahane olmus ama o fiyat nedir oyle onu anlayamadim.
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carman1tr 6 yıl
Thunderbolt destekli harici hdd görmek istiyoruz.
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tadrenal 6 yıl
10 gb/sn veri akışı sağlar bu port
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APOLL0 6 yıl
Nedir bu aletin görevi ne işe yarar?
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