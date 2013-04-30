Belkin Thunderbolt Express Dock uzun bir süre sonra sonunda satışa sunuldu

Birçok farklı aksesuar ve donanım ürünü ile piyasada aktif olarak yer alan Belkin, 2011 yılında ilk duyurusu yapılan ve geçtiğimiz ayarlarda piyasaya çıkarılacağı söylenen Belkin Thunderbolt Express Dock isimli cihazının satışına başladı.

Üzerinde, 2 adet Thunderbolt, 1 adet Firewire 800, 1 adet Gigabit Ethernet, 3 adet USB3.0 portları ve 1 adet 3,5mm ses giriş/çıkış bağlantıları yer alan Belkin Thunderbolt Express Dock, Apple'ın MacBook dizüstü bilgisayar modellerine sahip kullanıcıların portlarını çoğaltmalarına yardımcı oluyor. Özellikle Apple ve Intel işbirliğinde geliştirilen yüksek hızlı Thunderbolt teknolojisi ile dikkatleri üzerine çeken cihaz, tasarımsal açıdan da göz alıcı duruyor.

Belkin tarafından geliştirilen Thunderbolt Express Dock ünitesini firmanın resmi sitesi üzerinde 299$ fiyat etiketiyle satın alabilir, ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu ise direkt olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.belkin.com/us/F4U055/p/P-F4U055