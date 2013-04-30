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Belkin Thunderbolt Express Dock uzun bir süre sonra sonunda satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Belkin Thunderbolt Express Dock uzun bir süre sonra sonunda satışa sunuldu
Birçok farklı aksesuar ve donanım ürünü ile piyasada aktif olarak yer alan Belkin, 2011 yılında ilk duyurusu yapılan ve geçtiğimiz ayarlarda piyasaya çıkarılacağı söylenen Belkin Thunderbolt Express Dock isimli cihazının satışına başladı.
Üzerinde, 2 adet Thunderbolt, 1 adet Firewire 800, 1 adet Gigabit Ethernet, 3 adet USB3.0 portları ve 1 adet 3,5mm ses giriş/çıkış bağlantıları yer alan Belkin Thunderbolt Express Dock, Apple'ın MacBook dizüstü bilgisayar modellerine sahip kullanıcıların portlarını çoğaltmalarına yardımcı oluyor. Özellikle Apple ve Intel işbirliğinde geliştirilen yüksek hızlı Thunderbolt teknolojisi ile dikkatleri üzerine çeken cihaz, tasarımsal açıdan da göz alıcı duruyor.
Belkin tarafından geliştirilen Thunderbolt Express Dock ünitesini firmanın resmi sitesi üzerinde 299$ fiyat etiketiyle satın alabilir, ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu ise direkt olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.belkin.com/us/F4U055/p/P-F4U055 Yorum Yaz
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dirokzan 6 yıl
MacBook için şart böyle birşey
benzer bir cihaz var mi pek bilmiyorum ama fiyati yüksek gibi
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volcano2K 6 yıl
ortadan geçen kablo olayı biraz saçma olmuş.. giriş çıkışlar arkada kalsın şık dursun diyorsan usb bellek gibi çok takıp çıkarttığımız cihaz bağlantılarınden diğer tarafada koyacaktı ozaman.

birde tanıtımda usb 2.0dan şu kadar hızlı demişler. yazsana usb 3.0 ile farkını..

+ bir led koy bişey yap ne biliyim bu cihaza hoparlör bile eklenebilir mesela.Ne biliyim bir sub şık olurdu.

dahada extreme kaç üst yüzeyi extra alınan pil kiti ile birlikte fareyi kablosuz şarj edebilsin mesela...
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dreampowder 6 yıl
Gideri var alınır :)
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