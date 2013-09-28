Belkin'den Mac kullanıcılarına kablosuz nümerik tuş takımı: YourType Wireless Keypad

Bilgisayarlarında matematiksel işlemleri yoğun şekilde yaptıkları için nümerik tuş takımından vazgeçemeyenlere Belkin'den yeni çözüm: YourType Wireless Keypad.

Hedef kitlesini Mac kullanıcılarının oluşturduğu YourType Wireless Keypad, tasarımıyla Apple'ın alüminyum klavyesiyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Bilgisayar ile bağlantısını Bluetooth üzerinden gerçekleştiren YourType üzerinde fonksiyon ve döküman navigasyon tuşları da dahil olmak üzere 28 tuş bulunuyor. Tuşlar, düşük vuruş mesafeli olarak yerleştirilirken; gerekli olan enerji ihtiyacını 2 adet AA pilinden karşılıyor.

Şu anda Belkin'in internet sayfasından satışa sunulan ve ilerleyen dönemlerde mağazalardaki yerini alacak olan YourType Wireless Keypad'in tavsiye edilen satış fiyatı ise 59 dolar olarak belirlenmiş.