Belkin'den iPad'e özel ayarlanabilir stand ünitesi: Express Dock

iPad için geliştirilen çoğu stand ünitesi cihazların kılıf ile şarj edilmesine izin vermiyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için yola çıkan Belkin, Express Dock isimli yeni stand modelinin satışına başlamış durumda.

Bilgisayar sistemleri ya da destekli prizler ile USB üzerinden işletişim kuran ve Lightning bağlantı yapısına sahip Apple cihazlar ile kullanılabilen Belkin Express Dock, birçok benzer modelden modüler yapısı ile ayrılıyor. Üzerinde yer alan özel bir ayar tekerleği ile Lightning bağlantı noktası yükseltilebilen ve böylece iPad, iPad Mini, iPhone ve iPod Touch gibi cihazları üzerlerinde kılıf varken dahi şarj edebilen ürün, şık tasarım yapısıyla da konumlandırıldığı ortamlarda kötü bir görüntü oluşturmuyor.

Belkin tarafından hazırlanan ve kullanışlı yapısıyla dikkat çeken Express Dock, firmanın resmi sitesi üzerinden 60$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.belkin.com/us/pressreleases/8800123782204