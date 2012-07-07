Best Buy, 2400 çalışanının işine son verme kararı aldı

Küresel çapta yeniden yapılanma kararı alınması neticesinde, Türkiye ve Çin'deki faaliyetlerini sonlandırarak bu pazarlardan çekilen teknoloji mağazaları zinciri Best Buy, şimdi de iş gücünün %1.4'üyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Best Buy sözcüsü cuma günü verdiği demeçte 2400 çalışanın işine son verileceğini açıkladı. 2400 çalışanın 600'ünü Geek Squad temsilcilerinin oluşturduğu dile getiriliyor.



20.000'i Geek Squad temsilcisi olmak üzere toplam 167.000 kişiden oluşan iş gücüne sahip Best Buy, ABD'deki 50 mağazasını kapatmayı da planlamakta. Bu plan 2012 yılı dördüncü çeyrek finansal raporunda gün yüzüne çıkmıştı.



http://www.cnbc.com/id/48098403