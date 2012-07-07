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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Best Buy, 2400 çalışanının işine son verme kararı aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
knight
Haber Editörü
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Küresel çapta yeniden yapılanma kararı alınması neticesinde, Türkiye ve Çin'deki faaliyetlerini sonlandırarak bu pazarlardan çekilen teknoloji mağazaları zinciri Best Buy, şimdi de iş gücünün %1.4'üyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Best Buy sözcüsü cuma günü verdiği demeçte 2400 çalışanın işine son verileceğini açıkladı. 2400 çalışanın 600'ünü Geek Squad temsilcilerinin oluşturduğu dile getiriliyor.
20.000'i Geek Squad temsilcisi olmak üzere toplam 167.000 kişiden oluşan iş gücüne sahip Best Buy, ABD'deki 50 mağazasını kapatmayı da planlamakta. Bu plan 2012 yılı dördüncü çeyrek finansal raporunda gün yüzüne çıkmıştı.

http://www.cnbc.com/id/48098403 Yorum Yaz
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alpa07 6 yıl
Sen fiyatını ucuz tuttuktan sonra sürümden kazanırsın.ama nerde
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Essentiel 6 yıl
SpawnOnur
Yakın zamanda Turkiyedede yerli teknoloji firmalari rekabetten ayni duruma gelir..

Rekabeti fiyatlara yansıtsalar aslında alan da satan da mutlu olacak.
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SpawnOnur 6 yıl
Yakın zamanda Turkiyede'de yerli teknoloji firmalari rekabetten ayni duruma gelir..
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GaMeLeCtROniCa 6 yıl
yıl sonuna dogru komple iflas eder
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