Better Re ile eski bataryalar değer kazanıyor

Genelde değiştirdiğimiz akıllı telefonlarımız ya evimizin bir köşesinde kalır, ya ikinci el satış yapan firmalara gider veya çöpe atılır. Yeni teknolojiler geliştirildiği için artık kendisini kullanmak isteyen kimseyi bulamayan bu cihazların hiç eskimeyen bir bileşeni vardır ki o da bataryası.





Genelde Li-Ion bataryalar iki yıl bitiminde yüzde 80 verimlilik ile çalışmaya devam eder. Ancak cihaz artık kullanılmadığı için batarya da bir köşede çürümeye terk edilir. Better Re projesi bu bataryaları yeniden kullanıyor.





Kickstarter üzerinde başarıya ulaşan proje eski telefon bataryalarını alıyor ve kendi geliştirdiği taşınabilir şarj istasyonlarının içerisine yerleştiriyor. Böylece 2800-3400mAh arasında güç sunan taşınabilir bataryalar ortaya çıkıyor.





Projede şarj kasası ve batarya ayrı olarak imal edilmiş. Bu kasalara herhangi bir batarya uyum sağlayabiliyor. Yani kullanıcı ömrünü dolduran bataryayı çıkararak yenisini takabiliyor ve böylece şarj istasyonu verimliliğini kaybetmiyor.





Firma elde ettiği bataryaların kontrollerini yapıyor ve yüzde 80 verimlilik seviyesinde olmasına dikkat ediyor. Projede 10$ karşılığında kullanıcı istediği kadar batarya talebi yapabiliyor. Ayrıca şarj istasyonları mıknatıs ile birbirine tutturulabilir yapıda. İstenirse birkaç tane istasyon alınarak çok portlu büyük bir güç kaynağı elde edilebiliyor. Şarj istasyonlarının dağıtımına Kasım ayında başlanacak.

https://www.kickstarter.com/projects/betterre/better-re-upcycling-power-pack-reusing-smartphone?ncid=txtlnkusaolp00000595