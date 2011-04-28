Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beyaz iPhone 4 28, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,3b
1
57
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Beyaz iPhone 4 28, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Bir süredir adı "Gizlilik ihlali" ile anılan Apple, yaptığı basın açıklamasıyla beyaz iPhone 4'ün 28 Nisan'da ve iPad 2'nin aralarında ülkemizinde bulunduğu 12 yeni ülkede satışa sunulacağını duyurdu.

Apple'dan beyaz iPhone 4'ün satış takvimiyle ilgili yapılan açıklamada, 10 aydır beklenen beyaz iPhone 4'ün başta 28 Nisan'dan itibaren Apple Store'lar, operatörlerin mağazaları ve Apple'ın yetkili satış noktalarından satışa sunulacağı belirtildi. Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen Apple'ın Dünya Pazarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller beyaz iPhone 4 ile ilgili bütün detayların mükemmel olana kadar çalıştıkları uzun dönemde kendilerini sabırla bekleyen minnettar olduklarını belirtti.

Açıklamada yer alan ülke bilgilerine göre beyaz iPhone 4, 28 Nisan'Dan itibaren aşağıdaki ülkelerde, ilerleyen dönemlerde ise diğer ülkelerde satışa sunulacak;

Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Makao, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsviçre, İsveç, Tayvan, Tayland, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri...

Apple, gün içersinde yaptığı ikinci basın açıklamasında ise iPad 2'nin doğal afetlerden dolayı çıkış tarihinin ertelendiği Japonya'da 28 Nisan'da, hemen ertesi gün ise aralarında ülkemizin de bulunduğu 11 yeni ülkede satışa sunulacağını duyurdu. Ülkemizde 29 Nisan saat 10:00 itibariyle Apple'ın distribitörü olan Bilkom tarafından Apple'ın yetkili satış noktaları ile teknoloji marketlerinde satışa sunulacak olan iPad 2'nin satış fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş;

Beyaz iPhone 4 28, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Ülkemizin haricinde iPad 2'nin satışa sunulacağı ülkeler şunlar;

Japonya, Hong Kong, Hindistan, İsrail, Kore, Makao, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
imagoodman 8 yıl
Hayır apple Store sordum belkide gelmeyebilir bile dedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali coşkun 8 yıl
bence bilkom iphone beyaz getirmez ancak iphonun bi üst modeli çıktıgında getirecektir diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kizil__sakal 8 yıl
ben hong kong dan beyaz sipariş ettim apple storeden 650$ enişte sağolsun alıp gönderecek birileriyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
Haber sayesinde iPad 2 alabildim, yoksa tarihi kacirabilirdim...
Teşekkür ederim Shady...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Haber başlığında yazım hatası var..
"Beyaz iPhone 4 28, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor"
Bu haliyle beyaz iphone 28 ülkede ipad2 ise 12 ülkede satışa sunuluyormuş anlamı çıkıyor ama doğrusu
Beyaz iPhone 4 28 Nisanda, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor
olacaktı.. (Türk dili açısından bu haliyle bile yanlış ama kasdedilen anlam buydu sanırım)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sinyore 8 yıl
beyaz iphone'u gevey sim veya rebel'le calistirabiliyormuyuz? baseband'i kurtariyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kutri 8 yıl

Batuist
Haber başlığında yazım hatası var..
"Beyaz iPhone 4 28, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor"
Bu haliyle beyaz iphone 28 ülkede ipad2 ise 12 ülkede satışa sunuluyormuş anlamı çıkıyor ama doğrusu
Beyaz iPhone 4 28 Nisanda, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor
olacaktı.. (Türk dili açısından bu haliyle bile yanlış ama kasdedilen anlam buydu sanırım)

:) bence sizin cikardiginiz sonuc cok daha anlamsiz.
Halbiki ip4 28 ulkede ipad2 de 12 uljede anlami daha mantikli degil mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr.Serdar 8 yıl

Batuist

Haber başlığında yazım hatası var..

"Beyaz iPhone 4 28, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor"

Bu haliyle beyaz iphone 28 ülkede ipad2 ise 12 ülkede satışa sunuluyormuş anlamı çıkıyor ama doğrusu

Beyaz iPhone 4 28 Nisanda, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor

olacaktı.. (Türk dili açısından bu haliyle bile yanlış ama kasdedilen anlam buydu sanırım)


Açıklamada yer alan ülke bilgilerine göre beyaz iPhone 4, 28 Nisan'Dan itibaren aşağıdaki ülkelerde, ilerleyen dönemlerde ise diğer ülkelerde satışa sunulacak;

1.Avusturya, 2.Avustralya, 3.Belçika, 4.Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Makao, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsviçre, İsveç, Tayvan, Tayland, 27.İngiltere ve 28.Amerika Birleşik Devletleri...


28 nisanda 28 ülke de değilmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
römercan 8 yıl
Arkadaslar simdi istanbul palladium lydiadaki adama sordum stoklari sinirli ve 1-2 saate biter dedi ve 1 ay sonra gelir dedi yeni parti yani yarin saat 10 da alicaklar tetikte olsun.Eger on siparis yapabiliyorsaniz yapin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 8 yıl
iPad2 16 gb WiFi fiyatı çok iyi.Fransa'da 485€ bugünkü kurdan 1.100,25 TL ediyor.Burada 1.080 TL den satılıyor.Artı 2 yıl garanti var.
Edit:iPad 64 WiFi 3G fiyatı da çok iyi.Fransa fiyatı 1829 TL burada 1835 TL.Ve buradan alırsanız 2 sene garantiniz ve kayıt derdiniz yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 8 yıl
iPhone 4'e beyaz renk çok yakışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 8 yıl
Beyaz iphone4 ün kendien göre bir güzelliği var bence klas gözüküyor tabiri caizse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 8 yıl
fiyatlar gerçekmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HackAv 8 yıl
Benim iphone'nu satim mi ne yapim arada kaldım yaw beyazın hastasıyım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haliser 8 yıl
acaba turkıyede fıyatı nekadar olur:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiggestNiko 8 yıl
Masallah masallah keriz silkeleme operasyonu baslamis benim canim ulkemde.iphone 4 beyaz operator ile anlasmali 40 euro pesinatla satiliyor su an.ipad 2 en pahalisi int stick ile 64 gb 3gs beyaz 299 euro pesinat ile satiliyor.Yazik ya bu ulkenin vatandasinin haline yazik gercekten yazik!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myfranco 8 yıl

BiggestNiko

Masallah masallah keriz silkeleme operasyonu baslamis benim canim ulkemde.iphone 4 beyaz operator ile anlasmali 40 euro pesinatla satiliyor su an.ipad 2 en pahalisi int stick ile 64 gb 3gs beyaz 299 euro pesinat ile satiliyor.Yazik ya bu ulkenin vatandasinin haline yazik gercekten yazik!

Piyasayı fazla bilmediğinden Türkiyede 2.000 lira yurtdışında 300 euro diye düşünüyorsun. Amerikada 600$, Avrupada 630 euro bu cihaz. Türkiyede kazığı atan vodafone ve turkcell. Bu ülke vatandaşlarına yazık derken sonuna kadar haklısın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21312 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Türkiye Gündemi ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS WAVI "FULL HD görüntü ve sesi kablosuz aktarın!" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -15- 8 yıl HTC Incredible S video inceleme 8 yıl Nvidia'dan Daniel Saison ile Türkiye pazarını ve son gelişmeleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim