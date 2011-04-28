"Beyaz iPhone 4 28, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor"

Bir süredir adı "Gizlilik ihlali" ile anılan Apple, yaptığı basın açıklamasıyla beyaz iPhone 4'ün 28 Nisan'da ve iPad 2'nin aralarında ülkemizinde bulunduğu 12 yeni ülkede satışa sunulacağını duyurdu.

Apple'dan beyaz iPhone 4'ün satış takvimiyle ilgili yapılan açıklamada, 10 aydır beklenen beyaz iPhone 4'ün başta 28 Nisan'dan itibaren Apple Store'lar, operatörlerin mağazaları ve Apple'ın yetkili satış noktalarından satışa sunulacağı belirtildi. Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen Apple'ın Dünya Pazarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller beyaz iPhone 4 ile ilgili bütün detayların mükemmel olana kadar çalıştıkları uzun dönemde kendilerini sabırla bekleyen minnettar olduklarını belirtti.

Açıklamada yer alan ülke bilgilerine göre beyaz iPhone 4, 28 Nisan'Dan itibaren aşağıdaki ülkelerde, ilerleyen dönemlerde ise diğer ülkelerde satışa sunulacak;

Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Makao, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsviçre, İsveç, Tayvan, Tayland, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri...

Apple, gün içersinde yaptığı ikinci basın açıklamasında ise iPad 2'nin doğal afetlerden dolayı çıkış tarihinin ertelendiği Japonya'da 28 Nisan'da, hemen ertesi gün ise aralarında ülkemizin de bulunduğu 11 yeni ülkede satışa sunulacağını duyurdu. Ülkemizde 29 Nisan saat 10:00 itibariyle Apple'ın distribitörü olan Bilkom tarafından Apple'ın yetkili satış noktaları ile teknoloji marketlerinde satışa sunulacak olan iPad 2'nin satış fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş;

Ülkemizin haricinde iPad 2'nin satışa sunulacağı ülkeler şunlar;

Japonya, Hong Kong, Hindistan, İsrail, Kore, Makao, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri