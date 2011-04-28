Bir süredir adı "Gizlilik ihlali" ile anılan Apple, yaptığı basın açıklamasıyla beyaz iPhone 4'ün 28 Nisan'da ve iPad 2'nin aralarında ülkemizinde bulunduğu 12 yeni ülkede satışa sunulacağını duyurdu.
Apple'dan beyaz iPhone 4'ün satış takvimiyle ilgili yapılan açıklamada, 10 aydır beklenen beyaz iPhone 4'ün başta 28 Nisan'dan itibaren Apple Store'lar, operatörlerin mağazaları ve Apple'ın yetkili satış noktalarından satışa sunulacağı belirtildi. Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen Apple'ın Dünya Pazarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller beyaz iPhone 4 ile ilgili bütün detayların mükemmel olana kadar çalıştıkları uzun dönemde kendilerini sabırla bekleyen minnettar olduklarını belirtti.
Açıklamada yer alan ülke bilgilerine göre beyaz iPhone 4, 28 Nisan'Dan itibaren aşağıdaki ülkelerde, ilerleyen dönemlerde ise diğer ülkelerde satışa sunulacak;
Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Makao, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsviçre, İsveç, Tayvan, Tayland, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri...
Apple, gün içersinde yaptığı ikinci basın açıklamasında ise iPad 2'nin doğal afetlerden dolayı çıkış tarihinin ertelendiği Japonya'da 28 Nisan'da, hemen ertesi gün ise aralarında ülkemizin de bulunduğu 11 yeni ülkede satışa sunulacağını duyurdu. Ülkemizde 29 Nisan saat 10:00 itibariyle Apple'ın distribitörü olan Bilkom tarafından Apple'ın yetkili satış noktaları ile teknoloji marketlerinde satışa sunulacak olan iPad 2'nin satış fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş;
Ülkemizin haricinde iPad 2'nin satışa sunulacağı ülkeler şunlar;
Japonya, Hong Kong, Hindistan, İsrail, Kore, Makao, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri
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Teşekkür ederim Shady...
"Beyaz iPhone 4 28, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor"
Bu haliyle beyaz iphone 28 ülkede ipad2 ise 12 ülkede satışa sunuluyormuş anlamı çıkıyor ama doğrusu
Beyaz iPhone 4 28 Nisanda, iPad 2 ise 12 ülkede satışa sunuluyor
olacaktı.. (Türk dili açısından bu haliyle bile yanlış ama kasdedilen anlam buydu sanırım)
:) bence sizin cikardiginiz sonuc cok daha anlamsiz.
Halbiki ip4 28 ulkede ipad2 de 12 uljede anlami daha mantikli degil mi
Açıklamada yer alan ülke bilgilerine göre beyaz iPhone 4, 28 Nisan'Dan itibaren aşağıdaki ülkelerde, ilerleyen dönemlerde ise diğer ülkelerde satışa sunulacak;
1.Avusturya, 2.Avustralya, 3.Belçika, 4.Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Makao, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsviçre, İsveç, Tayvan, Tayland, 27.İngiltere ve 28.Amerika Birleşik Devletleri...
28 nisanda 28 ülke de değilmi ?
Edit:iPad 64 WiFi 3G fiyatı da çok iyi.Fransa fiyatı 1829 TL burada 1835 TL.Ve buradan alırsanız 2 sene garantiniz ve kayıt derdiniz yok.
Piyasayı fazla bilmediğinden Türkiyede 2.000 lira yurtdışında 300 euro diye düşünüyorsun. Amerikada 600$, Avrupada 630 euro bu cihaz. Türkiyede kazığı atan vodafone ve turkcell. Bu ülke vatandaşlarına yazık derken sonuna kadar haklısın.