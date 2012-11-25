Beyaz renkli ASUS PadFone 2'ye ait detaylı görüntüler paylaşıldı





Akıllı telefon ve tablet bilgisayar deneyimini bir araya getiren yenilikçi ürünü PandFone'un ikinci sürümü için geçen ay Milan'da tüketicilerin karşısına çıkan ASUS, yaklaşık bir hafta sonra ilk etapta Almanya gibi bazı ülkelerde satışa sunulacak alışılmışın dışında bir yapı sunan ürününü basın mensuplarına dağıtmaya başladı.

VR-Zone'un Çin ofisine ulaşan PadFone 2'nin beyaz renkli sürümü, İtalya'daki etkinlik sırasında detaylı bir şekilde incelenememişti. A68 model numaralı aygıtın hem akıllı telefon kısmı hem de yeniden tasarlanan PadFone istasyonu adlı tablet bilgisayar aksesuarına ait görüntüler paylaşan site, siyah renk seçeneği kadar beyaz renge bürünen Padfone 2'nin de yeni dizaynıyla etkileyici bir görünüme büründüğünü gözler önüne seriyor. Tek başına 135 gram, tablet aparatıyla toplamda 649 grama ulaşan cihaz, bünyesinde 2,140 mAh'lik bir lityum polimer pil bulundururken, PadFone istasyonundaki 5,000 mAh'lik ek batarya sayesinde kullanım süresi üç katına çıkabiliyor.

4.7 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 800 piksel) Super IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 16/32/64GB dahili hafıza seçenekleri, 13MP Sony CMOS sensör, 1.2MP ön kamera, Bluetooth 4.0, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, DC-HSDPA ile 42Mbps mobil internet hızı, MHL portu, NFC çipi ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle gelen PadFone 2, satışına başlanmasından kısa süre sonra Jelly Bean güncellemesi alacak. Bu sürümün Android 4.2 olma ihtimali yüksek görünüyor.

Hafta içi Singapur'da 32GB'lık sürümü 848$, tablet aksesuarı dahil 1099$'dan satışa sunulan ASUS PadFone 2, Avrupa'dan gelen son fiyat bilgilerine göre Asya'dan yaklaşık 150$ daha pahalı piyasaya sürülecek. Türkiye'ye gelmesini ümit ettiğimiz akıllı telefon - tablet bilgisayar melezinin beyaz renk seçeneğine ait detaylı görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz. VR-Zone tarafından yayınlanan tüm medyalar için buraya tıklayın.

http://vr-zone.com/articles/asus-padfone-2-white-edition-preview/17982.html