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Beyaz renkli Lumia 900 ortaya çıktı

7 yıl
4,7b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün Nokia'nın resmi olarak blogundan duyurusunu yaptığı beyaz renkli Lumia 800 modelinin yanısıra yanlışlıkla beyaz renkli Lumia 900'e ait bir görsel de blogda yayınlandı.

Kısa süre sonra kaldırılan modelin görseli buna rağmen Facebook resmi sayfasından yayınlanmaya devam ediyor. 

Lumia 900 modelinin ön incelemesi CES 2012 fuarında haber müdürümüz Erdi Özüağ tarafından sizlere ulaştırılmıştı.

Lumia 900 modeli 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon S2 işlemci, 512 MB RAM, 16GB depolama kapasitesi ve 4.3 inçlik 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED (Clear Black Display) ekran sunuyor.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSPA (HSDPA: 14 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps), LTE (4G), çizilme ve darbelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass teknolojisi, 1830mAh batarya, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1, 28 mm f/2.2 Carl Zeiss objektifli 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzünde ise 1.3 megapiksellik kamera, 720p video kaydı diğer özellikleri arasında. 

Lumia 900 modeli bahar aylarında LTE uyumlu olarak ABD'de,3G uyumlu olarak Avrupa'da piyasada olacak.

Fotoğrafta ise micro-USB girişi ve ön kamera göze çarpıyor. Bu bakımdan fotoğrafın Lumia 900 modelin ait olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca eğimli olmayan ekran da dikkat çeken başka bir özellik. 

Beyaz renkli Lumia 900 modelinin diğer modellerle aynı anda mı yoksa farklı bir zamanda mı piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

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triasfact 7 yıl en beğenilen
Nokia
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl Miasmus
Miasmus

zaten xbox da resmi olarak satışta değil hala. Microsoft korsan yüzünden Türkiye'yi sevmiyor.

Xbox 360 şuanda türkiyede tüm teknoloji marketlerinde ve sitelerinde satılıyor.Konsonlun ömrü bitecek daha yeni geldi konsol
Miasmuszaten xbox da resmi olarak satışta değil hala. Microsoft korsan yüzünden Türkiye'yi sevmiyor.Xbox 360 şuanda tür...
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K_Spartakus 7 yıl
lnfoman
Android bebeğinden kurtulmak istiyorum ama asla Nokia almam

ben androidten kısmen kurtuldum ...androidli htc desireı elden çıkartıcam zaten ama yeni aldığım wp7.5lu htc hd7 yeni gözbebeğim oldu bile :)
yani diğeceğim şu ki ; pahalı yeni nokia wp7li telefon alacağıma yarı fiyatına htc hd7.5 alırım daha iyi :)
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zaferyurt 7 yıl
ama yunanca var turkce yok ama soyle durum var bing diye bir sayfaya giriyorsunuz ordan fotograf bolume giriyor cekiyor sunuz onu turkceye ceviriyor boyle bir uygulama var
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wustti 7 yıl
nokia her zaman modelleri en kısa sürede ülkemize getiriyor hakkını yememek lazım türkiyedeki yöneticiler iyi çalışıyor ama türkçe dil desteği olmadan bu telefonu burada satamazlar satsalar bile bilinçli tüketici almaz buraya yorum yazanların yaş ortalamasını da çok merak ettim doğrusu :) yorumların bazıları çok garip. Bence bu telefonlar türkiyede başarılı olmaz win 8 geliyor destek gelirse htc samsung getirir nokia da mecbur çıkarır bunları da fahiş fiyattan satamayınca ellerinde patlar bu türkiyedeki nokia yöneticilerinden değil merkezin beceriksizliği yüzünden oluyor nokianin ceo su hiç bişeyden anlamıyor onların yüzünden burdaki yönetim zor durumda kalıyor fiyatları düşürmezlerse nokia almam aynı işletim sistemini başka markalarda getirecek nokia nin onlardan ucuz olması lazım yoksa zamanında kazık yiyen bu millet bu markayı almaz.
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zaferyurt 7 yıl
ya arukadalar nokia lumia 800 alim 710 mu
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Dark Shade 7 yıl
tasarımı çok güzel de sadece türkçe desteği yok diye ülkemize gelmiyor şu güzelim telefon...
ne yapalım yani türkçe desteği olmasa kullanamazmıyız yani...
microsoft şu türkçe dilini halletse de ülkemizde de satılsa şu wp7 li telefonlar...
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Markhov 7 yıl
Tasarımı çok hoş.
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MrSilence 7 yıl
Beyaz arka plan renginde beyaz olan kısmı görmeyince daha güzel duruyor,
beyaz olan kısmı atacak kadar küçültsünler çok satar... :)
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zultaran 7 yıl
Yanlışlıkla lumia 900'e ait beyaz renkli görsellerde verilmiş peeeh
Herkeste beyazını bekliyordu zaten çok iyi oldu bu :) ...gelsede görsek en azından beyazından vazgeçtik
amma abarttılar bu modeli nedense sanki yok satıyormuş gibi :)
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infom@n 7 yıl
Android bebeğinden kurtulmak istiyorum ama asla Nokia almam
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cagataykoroglu 7 yıl
FaruK_26
cagataykoroglu
FaruK_26
Miasmus zaten xbox da resmi olarak satışta değil hala. Microsoft korsan yüzünden Türkiyeyi sevmiyor.
Xbox 360 şuanda türkiyede tüm teknoloji marketlerinde ve sitelerinde satılıyor.Konsonlun ömrü bitecek daha yeni geldi konsol
şikayet etmek için önce orjinal oyun alıyor olmak lazım. ps3 geldi ne oldu? 120 liraya gta aldıgımı hatırlıyorum.
Oyunları ucuza getirmek için kardeşlik gibi durumlar söz konusu
Zaten konsolllarda orjinal oyun almak şart online oynayabilmek için.Banlanma riski söz konusu konsolu çöpe at ondan sonra :):) Ve ayriyeten xbox un oyunları ucuz ps3 gibi değil.

Yani ne diyorsun 800 tane x360 oyunu aldım ama bunlar daha yeni Türkiye ye geliyor mu diyorsun? oyunlar ucuz felan değil. ps3 e göre ucuz. ama ülkemiz için lüks.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

FaruK_26

cagataykoroglu
FaruK_26
Miasmus zaten xbox da resmi olarak satışta değil hala. Microsoft korsan yüzünden Türkiyeyi sevmiyor.
Xbox 360 şuanda türkiyede tüm teknoloji marketlerinde ve sitelerinde satılıyor.Konsonlun ömrü bitecek daha yeni geldi konsol
şikayet etmek için önce orjinal oyun alıyor olmak lazım. ps3 geldi ne oldu? 120 liraya gta aldıgımı hatırlıyorum.
Oyunları ucuza getirmek için kardeşlik gibi durumlar söz konusu
Zaten konsolllarda orjinal oyun almak şart online oynayabilmek için.Banlanma riski söz konusu konsolu çöpe at ondan sonra :):) Ve ayriyeten xbox un oyunları ucuz ps3 gibi değil.


Yani ne diyorsun 800 tane x360 oyunu aldım ama bunlar daha yeni Türkiye ye geliyor mu diyorsun? oyunlar ucuz felan değil. ps3 e göre ucuz. ama ülkemiz için lüks.


Sana göre değil bana göre ucuz anladın.
Zaten 2 tane adam akıllı konsol var en ucuzuda xbox.Benim demek istediğimi anlamıyorsun sen.Anlamanıda beklemiyorum zaten.Artık konsolllar grafik kalitesi iyice düşüyor.Pclerle yarışamıyor bile Xbox 360 ve ps3 ünde ömrü bitmek üzere yeni konsolllar çıkıcak ama daha ülkemize yeni geliyor xbox 360...
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