Beyaz renkli Lumia 900 ortaya çıktı

Dün Nokia'nın resmi olarak blogundan duyurusunu yaptığı beyaz renkli Lumia 800 modelinin yanısıra yanlışlıkla beyaz renkli Lumia 900'e ait bir görsel de blogda yayınlandı.





Kısa süre sonra kaldırılan modelin görseli buna rağmen Facebook resmi sayfasından yayınlanmaya devam ediyor.





Lumia 900 modelinin ön incelemesi CES 2012 fuarında haber müdürümüz Erdi Özüağ tarafından sizlere ulaştırılmıştı.





Lumia 900 modeli 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon S2 işlemci, 512 MB RAM, 16GB depolama kapasitesi ve 4.3 inçlik 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED (Clear Black Display) ekran sunuyor.





Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSPA (HSDPA: 14 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps), LTE (4G), çizilme ve darbelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass teknolojisi, 1830mAh batarya, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1, 28 mm f/2.2 Carl Zeiss objektifli 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzünde ise 1.3 megapiksellik kamera, 720p video kaydı diğer özellikleri arasında.





Lumia 900 modeli bahar aylarında LTE uyumlu olarak ABD'de,3G uyumlu olarak Avrupa'da piyasada olacak.





Fotoğrafta ise micro-USB girişi ve ön kamera göze çarpıyor. Bu bakımdan fotoğrafın Lumia 900 modelin ait olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca eğimli olmayan ekran da dikkat çeken başka bir özellik.





Beyaz renkli Lumia 900 modelinin diğer modellerle aynı anda mı yoksa farklı bir zamanda mı piyasaya sürüleceği bilinmiyor.