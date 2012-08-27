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Beyaz renkli Samsung Galaxy Beam ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
1
34
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Beyaz renkli Samsung Galaxy Beam ortaya çıktı
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Samsung, MWC 2012'de resmen duyurduğu projektörlü akıllı telefonu Galaxy Beam'in beyaz renkli versiyonunu yakında satışa sunacak. İnternette yayınlanan basın görüntüleri sayesinde gün yüzüne çıkan beyaz Beam, segmentinin ilk ciddi ürünü olarak karşımıza çıkıyor.
4.0 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) ekran, 1GHz hızında çift ARM Cortex-A9 çipset ve ARM Mali-400'lü ST-Ericsson NovaThor U8500 çipset, 768MB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 5MP arka, 1.3MP ön kamera, Android 2.3.6 Gingerbread işletim sistemi ve 2000mAh pilin eşlik ettiği GT-I8530, nHD (640 x 360 piksel) çözünürlüğünde bir projektöre sahip olacak.
Sarı-siyah renkli sürümün yanı sıra şimdi de beyaz renk seçeneğiyle başta Filipinler ve daha birçok ülkede önümüzdeki günlerde tüketicinin beğenisine sunulacak. Halen Gingerbread versiyonuyla çalışan projektörlü telefonun ne zaman Ice Cream Sandwich veyahut Android 4.1 Jelly Bean versiyonlarına yükseltileceği bilinmiyor.
Daha iyi düzeyde özellikler ve uluslararası pazarda önemli bölgeleri kapsayan satış ağıyla projektörlü mobil cihaz segmentinde yükselişe geçmeyi planlayan Samsung, gerek donanımdaki çeşitli yetersizlikler gerekse yazılımın  güncel olmayışı sebebiyle amacına ulaşamayacak gibi görünüyor. Beyaz Galaxy Beam'un bu durumu değiştirmesi beklenmiyor. 
Beyaz renkli Samsung Galaxy Beam ortaya çıktı
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Beyaz renkli Samsung Galaxy Beam ortaya çıktı
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AppleFans 6 yıl
La konu tarihine baksaniza önce

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senersongur 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz








Samsung, MWC 2012'de resmen duyurduğu projektörlü akıllı telefonu Galaxy Beam'in beyaz renkli versiyonunu yakında satışa sunacak. İnternette yayınlanan basın görüntüleri sayesinde gün yüzüne çıkan beyaz Beam, segmentinin ilk ciddi ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

 

4.0 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) ekran, 1GHz hızında çift ARM Cortex-A9 çipset ve ARM Mali-400'lü ST-Ericsson NovaThor U8500 çipset, 768MB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 5MP arka, 1.3MP ön kamera, Android 2.3.6 Gingerbread işletim sistemi ve 2000mAh pilin eşlik ettiği GT-I8530, nHD (640 x 360 piksel) çözünürlüğünde bir projektöre sahip olacak.

 

Sarı-siyah renkli sürümün yanı sıra şimdi de beyaz renk seçeneğiyle başta Filipinler ve daha birçok ülkede önümüzdeki günlerde tüketicinin beğenisine sunulacak. Halen Gingerbread versiyonuyla çalışan projektörlü telefonun ne zaman Ice Cream Sandwich veyahut Android 4.1 Jelly Bean versiyonlarına yükseltileceği bilinmiyor.

 

Daha iyi düzeyde özellikler ve uluslararası pazarda önemli bölgeleri kapsayan satış ağıyla projektörlü mobil cihaz segmentinde yükselişe geçmeyi planlayan Samsung, gerek donanımdaki çeşitli yetersizlikler gerekse yazılımın  güncel olmayışı sebebiyle amacına ulaşamayacak gibi görünüyor. Beyaz Galaxy Beam'un bu durumu değiştirmesi beklenmiyor. 

 








Tutmamış bir teknoloji.

Bu telefonu 600 TL civarına satsalar bile az kişi alır. Özellikleri zayıf.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben siyahini kullaniyorum bundan once iphone nun 5 dahil butun serisini kullandim aka bunun kadar guzel olmadigini gordum dusunsenize yattiginiz yerden sinema izliyorsunuz sanki tavana tv koymus gibi cok keyifli ve bir o kadar da hizli
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komutan_maximus 6 yıl
hocam etki mesafesi o kadar iyi degil max 102 ekran goruntu verebiliyor gun daha gelistirilmeye ihtiyaci var ama bin tl ye hem telefon hemde mini projeksyon cihazi ideal kotu projeksynlar zaten 600 lira
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komutan_maximus 6 yıl
herkes hayran kaliyor ama goruyorumki bura kuru kalabalik..
bende bunu anlamiyorum :@ keske bu model yayginlasabilseydi..
beam yayginlassa iyi satilsaydi samsung pazar payini artirip
daha incesini 100 inch goruntu yansitabilenini
ve tv lisini cikartacakti ama olmadi
o cebe sigmayan elde durmyan okuz kafasi
diger telefonlari, samsunglari alin anca isiniz gucunuz
hava atma 5110 ile s4, one xperia ayni ise kullaniyorsunuz
anca tuket egoist insanoglu
1 Yanıt Yanıtla
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Illustrious. 6 yıl komutan_maximus
komutan_maximus

herkes hayran kaliyor ama goruyorumki bura kuru kalabalik..
bende bunu anlamiyorum :@ keske bu model yayginlasabilseydi..
beam yayginlassa iyi satilsaydi samsung pazar payini artirip
daha incesini 100 inch goruntu yansitabilenini
ve tv lisini cikartacakti ama olmadi
o cebe sigmayan elde durmyan okuz kafasi
diger telefonlari, samsunglari alin anca isiniz gucunuz
hava atma 5110 ile s4, one xperia ayni ise kullaniyorsunuz
anca tuket egoist insanoglu

Utandık reyis,

1 sene geçmiş üzerinden ama bildiğin İphone terkmiş buarada cihaz..
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kasim33 7 yıl
şarj süresi 5 dakika :D
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Mr Worldwide 7 yıl
çok güzel
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Mr Worldwide 7 yıl
çok güzel
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Evivva 7 yıl
Bu arada S3 de olan Mali 400 ün frekansı yükseltilmiş :) iFanlar eski nesil donanim diye ortanığı yıkmasın :)
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Evivva 7 yıl
galaxy beam sanırım S2 deki ve S3 teki aynı GPU yu kullanıyor ve DualCore A-9 niye oynatması hatta bu Orta Üstseviyede
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