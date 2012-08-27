Beyaz renkli Samsung Galaxy Beam ortaya çıktı





Samsung, MWC 2012'de resmen duyurduğu projektörlü akıllı telefonu Galaxy Beam'in beyaz renkli versiyonunu yakında satışa sunacak. İnternette yayınlanan basın görüntüleri sayesinde gün yüzüne çıkan beyaz Beam, segmentinin ilk ciddi ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

4.0 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) ekran, 1GHz hızında çift ARM Cortex-A9 çipset ve ARM Mali-400'lü ST-Ericsson NovaThor U8500 çipset, 768MB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 5MP arka, 1.3MP ön kamera, Android 2.3.6 Gingerbread işletim sistemi ve 2000mAh pilin eşlik ettiği GT-I8530, nHD (640 x 360 piksel) çözünürlüğünde bir projektöre sahip olacak.

Sarı-siyah renkli sürümün yanı sıra şimdi de beyaz renk seçeneğiyle başta Filipinler ve daha birçok ülkede önümüzdeki günlerde tüketicinin beğenisine sunulacak. Halen Gingerbread versiyonuyla çalışan projektörlü telefonun ne zaman Ice Cream Sandwich veyahut Android 4.1 Jelly Bean versiyonlarına yükseltileceği bilinmiyor.

Daha iyi düzeyde özellikler ve uluslararası pazarda önemli bölgeleri kapsayan satış ağıyla projektörlü mobil cihaz segmentinde yükselişe geçmeyi planlayan Samsung, gerek donanımdaki çeşitli yetersizlikler gerekse yazılımın güncel olmayışı sebebiyle amacına ulaşamayacak gibi görünüyor. Beyaz Galaxy Beam'un bu durumu değiştirmesi beklenmiyor.