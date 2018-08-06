BİM uygun fiyata Lenovo Moto E4 satacak

Uygun fiyatlarla teknolojiyi ayağımıza getiren BİM mağazaları, 10 Ağustos Cuma günü itibariyle Lenovo'nun giriş seviyesi akıllı telefon modeli Lenovo Moto E4 satacak. 599 TL'den sınırlı stoklarla BİM mağazalarında yer alacak Lenovo Moto E4 neler sunuyor? Gelin hep birlikte yakından göz atalım.

Lenovo Moto E4 özellikleri

Haziran 2017'de duyurulan Lenovo Moto E4, 5 inç boyutunda 1280 x 720p (HD) çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. İnç başına düşen piksel miktarı 294 PPI olan bu ekran, NTSC renk gamının %70'ini destekliyor. Ekranın gövdeye oranı ise %65.88.

28 nm üretim sürecinden geçen ve 1.3 GHz hızında çalışan Cortex- A53 mimarisine sahip 4 çekirdekli MediaTek MT6737 yonga setine sahip Lenovo Moto E4'e donanım tarafında 2 GB RAM, microSD kart ile artırılabilir 16 GB dahili depolama birimi ve 2800 mAh kapasiteli bir batarya eşlik ediyor.

Lenovo Moto E4'te 720p (HD) video kayıt ve HDR özelliğine sahip 8 MP çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram değerinde bir adet arka kamera bulunurken, ön tarafta ise 5 MP (f/2.0) çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan Lenovo Moto E4'te parmak izi tarayıcısı da es geçilmemiş. Ayrıca telefonun çift SIM kart desteğine sahip olduğunu da belirtelim.