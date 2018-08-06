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BİM uygun fiyata Lenovo Moto E4 satacak

BİM'de bu hafta da Lenovo Moto E4 satılacak. 10 Ağustos Cuma günü satışa çıkacak olan Lenovo Moto E4'ün özelliklerine ve BİM'deki satış fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
7,7b
1
52
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Uygun fiyatlarla teknolojiyi ayağımıza getiren BİM mağazaları, 10 Ağustos Cuma günü itibariyle Lenovo'nun giriş seviyesi akıllı telefon modeli Lenovo Moto E4 satacak. 599 TL'den sınırlı stoklarla BİM mağazalarında yer alacak Lenovo Moto E4 neler sunuyor? Gelin hep birlikte yakından göz atalım.

Lenovo Moto E4 özellikleri

Haziran 2017'de duyurulan Lenovo Moto E4, 5 inç boyutunda 1280 x 720p (HD) çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. İnç başına düşen piksel miktarı 294 PPI olan bu ekran, NTSC renk gamının %70'ini destekliyor. Ekranın gövdeye oranı ise %65.88.
28 nm üretim sürecinden geçen ve 1.3 GHz hızında çalışan Cortex- A53 mimarisine sahip 4 çekirdekli MediaTek MT6737 yonga setine sahip Lenovo Moto E4'e donanım tarafında 2 GB RAM, microSD kart ile artırılabilir 16 GB dahili depolama birimi ve 2800 mAh kapasiteli bir  batarya eşlik ediyor. 
BİM uygun fiyata Lenovo Moto E4 satacak
Lenovo Moto E4'te 720p (HD) video kayıt ve HDR özelliğine sahip 8 MP çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram değerinde bir adet arka kamera bulunurken, ön tarafta ise 5 MP (f/2.0) çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. 
Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan Lenovo Moto E4'te parmak izi tarayıcısı da es geçilmemiş. Ayrıca telefonun çift SIM kart desteğine sahip olduğunu da belirtelim.  

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damn2u 9 ay en beğenilen
Bu tarz marketlerden telefon, tablet, televizyon vs vs elektronik ürünler alırken ısrarla fatura kesmelerini isteyin. Garanti belgelerini doğru şekilde dolduruyoruz, yanında fiş ile birlikte geçerli olur demelerine sakın aldanmayın. Teknik servislik durumunuz olduğunda servis kesinlikle FİŞ KABUL ETMİYOR. Bu yüzden FATURA KESTİRMENİZ ŞART. Yoksa ben ve şikayetvar sitesinde ki bir yığın örnek gibi paranızla rezil olursunuz.
Bu tarz marketlerden telefon, tablet, televizyon vs vs elektronik ürünler alırken ısrarla fatura kesmelerini isteyin. Garanti belgelerini doğru şekilde dold...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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psicik96 9 ay
o değilde 67xx serisi MTK işlemcilerden memleket bir kurtulamadı yahu . Dandik işlemciler. Bende 3 sene önce 6753 vardı ve halandaha satışı devam ediyor bu serinin ilginç ...
o değilde 67xx serisi MTK işlemcilerden memleket bir kurtulamadı yahu . Dandik işlemciler. Bende 3 sene önce 6753 vardı ve halandaha satışı devam ediyor bu seri...
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ozbey08 9 ay
hepsiburada da da aynı fiyata 625tl ye satılıyor 25tl ucuz diye avantajlı sayılmaz
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AC@DC 9 ay
Bugün iki telefon aldık bu fiyatları zor buluruz diye gittigidiyor n11de iyi telefon satıldı.
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marine-gear 9 ay
Gittigidiyorda 604 TL kargo ücretsiz + 25 TL word puan veriyor.
urun.gittigidiyor.com/...
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agtr 9 ay
Bu telefonlar akıllı filan değil, yarım akıllı. Ninenize filan alacaksanız ok, ama giriş seviyesi bunlar olmamalı artık. Verilen paralara yazık ya. Gidin iphone x alın demiyorum da, bunlar vasat bile değil. Ülkede ne satsan gidiyor, ithali bile yasak olmalı oysa. 600 lira az mı ya
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KoşanBalık 9 ay agtr
An itibari ile 110 dolara falan denk geliyor. Bu paraya garantili olarak daha iyisini bulmak imkansiz malesef
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spartakuez 9 ay
Hayatimda ilk defa telefon satin alayim dedim internetten plus modelini( normalde cokcok pahali urunlerde internetden satin alirim laptop,ekran kartı vs) kutu acılmış ekran jelatini acılmış arka kapagı cizik kullanilmis urun gibiydi yani oan evde ben olmasam bir baska yakinim teslim alsa elimizde patlayacaktı belkide telefon neyseki sorunsuz para iadesi yapıldı onbinlerce alışverişim oluyor netden ama telefonlardaki riski bilmeme rağmen bir deneyim dedim belki abartıyorumdur dedim daha ilk telefon alışverişimde bu başıma geldi artik bedava olsa telefon almam artik sanal ortamdan :) birileride bimden elektronik alinmaz diyor 80 li yıllardan kalma yorumlar olsa gerek artik bu tarz yerler iphone dahi satiyor tencere tavadan ibaret degil dehsetle okuyorum yorumlari yahu belkide rakip firmalardır bilemiyorum artik :) en guvenilir alisveris yerleri bu tarz yerler bana gore vatan olur mediamarkt olur vs acip gozunun onunde dokunarak test ederek satin aliyorsun örnek vermek adına söylüyorum a101den 5 tane tv aldim bimden 2 telefon 2 tv aldim laptop vs aldim bir cok elektronik urunde satin aldim en ufak problem yasamadım yasadiklarimda iade edip parami aldim bilinçli tüketici olduktan sonra problem yasama ihtimalini en aza indirgeyebiliyorsun bana göre ,Saygılar
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aycibin 9 ay
duyan da telefon aslında 5000TL sanır.kaça satılacaktıki?
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Master_Evil 9 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

a101e yarın gelen telefonla kıyaslarsak hangisini almak gerekir?
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hareketliperde 9 ay Master_Evil
Bim'deki bence daha iyi. en azından ram 2gb. İşlemcileri yakın zaten
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AC@DC 9 ay
900e satanda var garantisiz
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AC@DC 9 ay
Redmi 5plus varken bunu almam. Hergün telefon almıyoruz. 2.5 yıldır redmi note3 pro kullanıyorum ben böyle sağlam telefon görmedim. Telefon bir kere bile donmadı o kadar çocuk yere attı ilk gün kü gibi çalışıyor.
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hareketliperde 9 ay AC@DC
hocam yazdığınız cihaz bu cihazın tam 2 katı fiyatta farkındasınız değil mi ?
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xlspread 9 ay
+ 200 tl verip kaan n2 gibi bir telefon almak mantıklı olur mu sizce ? yoksa iki telefonda hemen hemen ayni performansta mıdır ?
kaan n2
mtk 6750m islemci
3-32 ram-dahili
3000 mah pil
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mu5tafa 9 ay xlspread
Vestel Venüs v3 e bakın. Hepsiburada da yorumlar hep olumlu. Sadece 649 tl..
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hareketliperde 9 ay
cihazı dün medimarkt inceledim. sanal tuşları kapatıp parmak izi okuyucuyu home tuşu gibi kullanabiliyorsun. gerisi düz mtk telefon işte.
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