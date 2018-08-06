Xiaomi Mi 8X’den görseller sızdırıldı!

Geçtiğimiz Mayıs ayında amiral gemisi konumundaki Mi 8’i ve daha uygun fiyatlı Mi 8SE’i piyasaya sürerek inanılmaz büyük bir sükse yapan Xiaomi, bu yılın bitiminden önce Mi 8 ailesini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Çok büyük olasılıkla yakın gelecekte Mi 8 ailesinin yeni üyesi olacak olan Mi 8X’ten bazı görüntüler Çin’in en popüler sosyal paylaşım sitesi Weibo’da yayılmaya başladı. Henüz teknik özellikleri konusunda çok fazla bilgiye sahip olmadığımız cihazın fiziksel özellikleri sızdırılan görsellerde rahatlıkla görülebiliyor.
Sol üst köşesinde dikey olarak sıralanmış 2 arka kameraya sahip olan cihaz, bu anlamda serinin diğer üyeleriyle tasarım açısından radikal farklılıklara sahip değil. Yalnızca mavi ve beyaz renklerinden görseller sızdırılan Mi 8X’in cam veya seramik bir kasaya sahip olacağı tahmin ediliyor.
Cihaz, tıpkı serinin diğer üyelerinden Mi 8SE gibi, Snapdragon 710 işlemci, Android 8.1 işletim sistemi ve 3,120mAh veya üstü bir pil ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın Mi 8SE’den farklı olarak ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna sahip olması bekleniyor.
https://hub.91mobiles.com/xiaomis-mi-8x-real-life-images-leaked-specifications-features/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu cihazın boyutları çok büyük olmaz umarım.
Valla çok üzdün beni xiaomi. Seni beklemekten helak olduk vazgeçtim senden , oneplus 6'dan da vazgeçtim. Bakalım meizu 16 gelirse onda genpa garanti var , o da gelmezse s9 plus alacağım.
İlk 18:9 telefonlar çıktığında kimse sevmiyordu.
Herkes çok saçma diyordu. O zaman da ben çok sevinmiştim. Telefon uzadığı için genişlik azalmıştı
ve telefon elde daha rahat tutulabilir hale gelmişti. Ayrıca büyük ekran olmasına rağmen elde tutuş
rahatlığı da korunuyordu. 16:9 telefonlarda alttan klavye çıktığında; hele ki klavyede sayısal tuş
takımı da varsa ekranın yarısından fazlasını kaplıyordu. 18:9 telefonlarda ise ekran uzadığı için
tuş takımı çıksa bile ekranın çoğu hâlâ görülebilir oluyordu.
5.8 inç 18:9 ekranlı Galaxy S9 umun elde tutuş rahatlığı, 5.1 inç 16:9 ekranlı A5 2017 telefonumdan
çok daha rahat.
Ben solağım. Bu yüzden geri tuşunun yerini değiştirebiliyorsun diye hep LG almak zorunda kalıyordum.
Fakat sağ olsun Samsung S9 da tuşları sanal ve yer değiştirilebilir yaptı. S9 aldım. İnanılmaz derecede
memnunum. Sadece pili bi 500 mAh daha yüksek olsa çiçek olurdu. Tek elde rahat tutabiliyorum.
Çentik de neden iyi söyleyeyim:
Ama iPhone X in çentiği değil. Çünkü onun çentiği amaca çok iyi hizmet edemiyor. Çünkü çok çentikli.
Çentik olduğu zaman; pil, sinyal gücü, saat ve şebeke gibi bir çok şey o çentik olan yerde duruyor.
Böylece çentik olmadığı zaman ekranda yer kaplayan bu gibi şeyler, çentikte olduğu için kalan ekranın
tamamı kullanımda olabiliyor.
Siz çentiği "Ekranın içine girerek ekrandan çalan kamera, ahize, yakınlık ve ışık sensörü" olarak görüyorsunuz.
Ben ise çentiği "Kamera ve ahizenin yanlarındaki kullanılamayan yerleri ekranla doldurarak; batarya ve saat gibi
şeylerin yer kaplamamasını sağlayan İkincil bir ekran" olarak görüyorum.
Çentiği sevmeyenler, yarım bardak suya "Bardağın yarısı boş" diyor. Ben ise seviyorum ve "Bardağın yarısı dolu" diyorum.
Bu yüzden çentiği seviyorum...
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