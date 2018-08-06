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Xiaomi Mi 8X’den görseller sızdırıldı!

Xiaomi'nin geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürmüş olduğu Mi 8 ailesine yeni bir üye geliyor. Cihazın mavi ve beyaz renklerinden görseller Çin'in en büyük sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yayıldı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
10,3b
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14
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz Mayıs ayında amiral gemisi konumundaki Mi 8’i ve daha uygun fiyatlı Mi 8SE’i piyasaya sürerek inanılmaz büyük bir sükse yapan Xiaomi, bu yılın bitiminden önce Mi 8 ailesini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Çok büyük olasılıkla yakın gelecekte Mi 8 ailesinin yeni üyesi olacak olan Mi 8X’ten bazı görüntüler Çin’in en popüler sosyal paylaşım sitesi Weibo’da yayılmaya başladı. Henüz teknik özellikleri konusunda çok fazla bilgiye sahip olmadığımız cihazın fiziksel özellikleri sızdırılan görsellerde rahatlıkla görülebiliyor.
Sol üst köşesinde dikey olarak sıralanmış 2 arka kameraya sahip olan cihaz, bu anlamda serinin diğer üyeleriyle tasarım açısından radikal farklılıklara sahip değil. Yalnızca mavi ve beyaz renklerinden görseller sızdırılan Mi 8X’in cam veya seramik bir kasaya sahip olacağı tahmin ediliyor.
Cihaz, tıpkı serinin diğer üyelerinden Mi 8SE gibi, Snapdragon 710 işlemci, Android 8.1 işletim sistemi ve 3,120mAh veya üstü bir pil ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın Mi 8SE’den farklı olarak ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna sahip olması bekleniyor.

https://hub.91mobiles.com/xiaomis-mi-8x-real-life-images-leaked-specifications-features/ Yorum Yaz
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carloska 9 ay en beğenilen
çentik gördüğüm telefon haberlerinin ayrıntısını okumuyorum.. alışamadım bi türlü...
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omeric 9 ay
Milyon tane model oldu. Bir tane de 5 inch bir telefon çıkarın.
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acrylic 9 ay
tasarım oldukça muazzam
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omeric 9 ay
Pixel Türkiye'ye gelmiyor maalesef
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Air 9 ay

Bu cihazın boyutları çok büyük olmaz umarım.
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gurkanse 9 ay
çinden neden tl-yuan şeklinde almıyoruz herşeyimizi.doları aradan tamamen çıkarsınlar işte.neticede amerika malı değil çin malını alıyoruz o zaman çin para birimini kullanalım olmazmı? ekonomist değilim ama varsa tecrübeli birileri açıklasın.yırtık dondan çıkar gibi amerika niye nasipleniyor bundan.
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DH Misafiri 9 ay
Önce siz Mi 8'i kvk garantili olarak Türkiye'ye getirin. Arkadaş bu ne ? 3 ay oldu telefon çıkalı hala garantilisi gelmedi Tr'ye.Ben bir telefona 3000 küsür TL para vereceğim , telefonda garanti olmayacak. Olur mu la böyle bir şey ? Oneplus 6 alacaktım sırf bu yüzden vazgeçtim telefonun fiyatı 3599 TL , bir sorun yaşadığımda bu seferde garantiye para mı bayılacağım ? Gider üzerine 700 TL para katarım S9 plus veya p20 pro alırım. Ya da para katmam p20 alırım.
Valla çok üzdün beni xiaomi. Seni beklemekten helak olduk vazgeçtim senden , oneplus 6'dan da vazgeçtim. Bakalım meizu 16 gelirse onda genpa garanti var , o da gelmezse s9 plus alacağım.
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MyCoDeR 9 ay
bu bildiğin X
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oliwertr 9 ay
Adamlar boyna model çıkartıyor ama sadece adı var kendisi yok sözde se diye Bi modeli var gören eden yok memlekette buda diğerleri gibi olur adını duyarız kendisi olmaz
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omeric 9 ay
Milyon tane model oldu. Bir tane de 5 inch bir telefon çıkarın.
1 Yanıt Yanıtla +6
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aycibin 9 ay omeric
Secenek cok az evet.android'ler malesef hep büyüyor.Yakinda pixel3 5.4" gelecek centiksiz ince cerceveyle.cekebilir
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Sérd@r 9 ay
Mi 8se modelinden tek farkı ekranda parmak izi okuyucu olması ise bir espirisi yok. Onun yerine şu kamera yazılımına el atıp biraz daha geliştirseler daha verimli olur herhalde. Rakiplerinden tek negatif yanı kamerası kaldı.
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carloska 9 ay en beğenilen
çentik gördüğüm telefon haberlerinin ayrıntısını okumuyorum.. alışamadım bi türlü...
1 Yanıt Yanıtla +22
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OverClocK1ng 9 ay carloska
Çentik seviyorum. Çok mantıklı bir şey.
İlk 18:9 telefonlar çıktığında kimse sevmiyordu.
Herkes çok saçma diyordu. O zaman da ben çok sevinmiştim. Telefon uzadığı için genişlik azalmıştı
ve telefon elde daha rahat tutulabilir hale gelmişti. Ayrıca büyük ekran olmasına rağmen elde tutuş
rahatlığı da korunuyordu. 16:9 telefonlarda alttan klavye çıktığında; hele ki klavyede sayısal tuş
takımı da varsa ekranın yarısından fazlasını kaplıyordu. 18:9 telefonlarda ise ekran uzadığı için
tuş takımı çıksa bile ekranın çoğu hâlâ görülebilir oluyordu.
5.8 inç 18:9 ekranlı Galaxy S9 umun elde tutuş rahatlığı, 5.1 inç 16:9 ekranlı A5 2017 telefonumdan
çok daha rahat.
Ben solağım. Bu yüzden geri tuşunun yerini değiştirebiliyorsun diye hep LG almak zorunda kalıyordum.
Fakat sağ olsun Samsung S9 da tuşları sanal ve yer değiştirilebilir yaptı. S9 aldım. İnanılmaz derecede
memnunum. Sadece pili bi 500 mAh daha yüksek olsa çiçek olurdu. Tek elde rahat tutabiliyorum.
Çentik de neden iyi söyleyeyim:
Ama iPhone X in çentiği değil. Çünkü onun çentiği amaca çok iyi hizmet edemiyor. Çünkü çok çentikli.
Çentik olduğu zaman; pil, sinyal gücü, saat ve şebeke gibi bir çok şey o çentik olan yerde duruyor.
Böylece çentik olmadığı zaman ekranda yer kaplayan bu gibi şeyler, çentikte olduğu için kalan ekranın
tamamı kullanımda olabiliyor.
Siz çentiği "Ekranın içine girerek ekrandan çalan kamera, ahize, yakınlık ve ışık sensörü" olarak görüyorsunuz.
Ben ise çentiği "Kamera ve ahizenin yanlarındaki kullanılamayan yerleri ekranla doldurarak; batarya ve saat gibi
şeylerin yer kaplamamasını sağlayan İkincil bir ekran" olarak görüyorum.
Çentiği sevmeyenler, yarım bardak suya "Bardağın yarısı boş" diyor. Ben ise seviyorum ve "Bardağın yarısı dolu" diyorum.
Bu yüzden çentiği seviyorum...
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