Xiaomi Mi 8X’den görseller sızdırıldı!

Geçtiğimiz Mayıs ayında amiral gemisi konumundaki Mi 8’i ve daha uygun fiyatlı Mi 8SE’i piyasaya sürerek inanılmaz büyük bir sükse yapan Xiaomi, bu yılın bitiminden önce Mi 8 ailesini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Çok büyük olasılıkla yakın gelecekte Mi 8 ailesinin yeni üyesi olacak olan Mi 8X’ten bazı görüntüler Çin’in en popüler sosyal paylaşım sitesi Weibo’da yayılmaya başladı. Henüz teknik özellikleri konusunda çok fazla bilgiye sahip olmadığımız cihazın fiziksel özellikleri sızdırılan görsellerde rahatlıkla görülebiliyor.

Sol üst köşesinde dikey olarak sıralanmış 2 arka kameraya sahip olan cihaz, bu anlamda serinin diğer üyeleriyle tasarım açısından radikal farklılıklara sahip değil. Yalnızca mavi ve beyaz renklerinden görseller sızdırılan Mi 8X’in cam veya seramik bir kasaya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Cihaz, tıpkı serinin diğer üyelerinden Mi 8SE gibi, Snapdragon 710 işlemci, Android 8.1 işletim sistemi ve 3,120mAh veya üstü bir pil ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın Mi 8SE’den farklı olarak ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna sahip olması bekleniyor.

https://hub.91mobiles.com/xiaomis-mi-8x-real-life-images-leaked-specifications-features/