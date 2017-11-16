BiP uygulamasında 1 ayda 1 milyar mesaj atıldı

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Turkcell tarafından geliştirilen sosyal mesajlaşma uygulaması BiP yeni bir rekora imza attı. Ekim ayında uygulama üzerinden 1 milyar 143 milyon 661 bin 594 adet mesaj atıldı. Günlük 1 milyondan fazla aramanın yapıldığı ve günde yaklaşık olarak ortalama 50 milyondan fazla mesajın iletildiği BiP’i 192 ülkede 8 milyonu aşkın kişi aktif olarak kullanıyor.

Turkcell’in açıkladığı rakamlara göre BiP en çok İstanbul’da kullanılıyor. Günlük kişi başı ortalama kullanımda ise Kilis birinci sırada. BiP’i yurt dışında en çok kullanan ülke Ukrayna.

BiP’te en çok kullanılan çıkartma ise Yiğit Özgürün çizimi oldu. Pepe ve Türkiye çıkarmaları da en çok tercih edilenler arasında yer aldı.