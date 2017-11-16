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BiP uygulamasında 1 ayda 1 milyar mesaj atıldı

Turkcell'in mesajlaşma uygulaması BiP'in Ekim ayı kullanım istatistikleri açıklandı. Ekim ayında uygulama üzerinden 1 milyarı aşkın mesaj atıldı. İşte BiP'in Ekim ayı kullanımına dair istatistikler:
1 yıl
1,9b
1
11
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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BiP uygulamasında 1 ayda 1 milyar mesaj atıldı
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Turkcell tarafından geliştirilen sosyal mesajlaşma uygulaması BiP yeni bir rekora imza attı. Ekim ayında uygulama üzerinden 1 milyar 143 milyon 661 bin 594 adet mesaj atıldı. Günlük 1 milyondan fazla aramanın yapıldığı ve günde yaklaşık olarak ortalama 50 milyondan fazla mesajın iletildiği BiP’i 192 ülkede 8 milyonu aşkın kişi aktif olarak kullanıyor.
Turkcell’in açıkladığı rakamlara göre BiP en çok İstanbul’da kullanılıyor. Günlük kişi başı ortalama kullanımda ise Kilis birinci sırada. BiP’i yurt dışında en çok kullanan ülke Ukrayna.

BiP’te en çok kullanılan çıkartma ise Yiğit Özgürün çizimi oldu. Pepe ve Türkiye çıkarmaları da en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

BiP Messenger uygulaması Google Play ve App Store'da ücretsiz olarak yer alıyor. Tüm operatör kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

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SPeaky 1 yıl en beğenilen
Eminim birçoğu hediye internet için rastgele kurulmuş gruplarda atılan boş mesajlardır
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ÇevreMühendisi 1 yıl
Uctan uca sifreli mesajlasma uygulamalarindan sogutma cabalari vol1.
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mu5tafa 1 yıl SPeaky
SPeaky
Eminim birçoğu hediye internet için rastgele kurulmuş gruplarda atılan boş mesajlardır

WhatsApp oooo supper abi..gavurlar yapıyor
Bip yalan dolan abi. Türk uygulaması sonuçta.. İnanmayın.

SPeakyEminim birçoğu hediye internet için rastgele kurulmuş gruplarda atılan boş mesajlardırWhatsApp oooo supper abi..gavurla...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 1 yıl
900 milyonu beleş internet için atılan mesajlar.
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Efe 1 yıl
Ben bu uygulamaya güvenemiyorum. İşin arkaplanında sırf teknik takip amaçlı olarak oluşturulduğu ve verilerin resmi makamlara servis edildiğini düşünmeden edemiyorum
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sniper23 1 yıl
Efe

Ben bu uygulamaya güvenemiyorum. İşin arkaplanında sırf teknik takip amaçlı olarak oluşturulduğu ve verilerin resmi makamlara servis edildiğini düşünmeden edemiyorum


Tamamda zaten pazardaki bütün uygulamalar bu mantık ile gidiyor. Programları kullanmak bedava ama onun parasının bir yerden çıkması lazım. Yapımcılarda bunu programı kullananların bilgilerini satarak sağlıyorlar.
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bluelizard17 1 yıl Efe
Efe
Ben bu uygulamaya güvenemiyorum. İşin arkaplanında sırf teknik takip amaçlı olarak oluşturulduğu ve verilerin resmi makamlara servis edildiğini düşünmeden edemiyorum


whatsapp sanki başka birşey yapıyor.
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downsoon 1 yıl
Bip ilk zamanlar yabancı uygulamaydı sonradan Turkcell uygulaması oldu diye biliyorum ama internette de bununla ilgili bi yazı bulamadım. Bilen bilgilendirebilir mi
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brshr 1 yıl
Bir kız dedi kodu grubu bir ayda bu kadar mesaj yolluyor birbirine. Bir şey değil yani
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ÇevreMühendisi 1 yıl
Uctan uca sifreli mesajlasma uygulamalarindan sogutma cabalari vol1.
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SPeaky 1 yıl en beğenilen
Eminim birçoğu hediye internet için rastgele kurulmuş gruplarda atılan boş mesajlardır
1 Yanıt Yanıtla +24
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mu5tafa 1 yıl SPeaky
SPeaky
Eminim birçoğu hediye internet için rastgele kurulmuş gruplarda atılan boş mesajlardır

WhatsApp oooo supper abi..gavurlar yapıyor
Bip yalan dolan abi. Türk uygulaması sonuçta.. İnanmayın.

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