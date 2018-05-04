Bilim adamları açıkladı: Cep telefonunun beyin tümörü yaptığına dair kanıt yok

İngiliz Bilim Adamları, İngiltere'de son 20 yıldaki tüm yaş gruplarında görülen beyin tümörlerinin sayısındaki artışa, cep telefonu kullanımının neden olduğuna dair yayınlanan bir makaleyi ağır şekilde eleştirdiler. Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan raporda, İngiltere'de 1995 ve 2015 yılları arasında 79 bin 241 kötü huylu beyin tümörü vakasının ortaya çıktığı belirtiliyor. Araştırma Glioblastoma Multiforme (GBM) olarak bilinen agresif ve genellikle ölümcül beyin tümörlerini baz alıyor.

Araştırmacılar kötü huylu beyin tümörlerine, yaygın çevresel veya yaşamsal faktörlerin neden olduğunu belirterek, bunun en büyük nedeninin ise cep telefonlarının olabileceğini ifade ediyorlar. İngiltere Kanserli Çocuklar Vakfı lideri Alasdair Philips, konu ile ilgili olarak: "Söz konusu araştırmada, kötü huylu beyin tümörlerinde oldukça anlamlı bir yükseliş gördük. Buna paralel olarak, mobil ve kablosuz telefon kullanımının bu rahatsızlığı tetiklemede önemli bir rol oynadıklarını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

İngiliz Akademisyenler: Konuyla ilgili bilimsel kanıt yok

Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bu makale, ülkedeki birkaç kıdemli Bilim Adamı tarafından çürütüldü. Manchester Üniversitesi Moleküler Biyoloji Profesörü Andrew Sharrocks şunları söyledi: "Bu çalışma, beyin tümörlerinin nedenini araştırmıyor veya açığa çıkarmıyor. Sadece cep telefonlarından yayılan radyasyon gibi muhtemel nedenlerle ilgili spekülasyonlar yapıyor. Cep telefonları ve beyin tümörleri arasındaki bağlantı konusunda sıfır kanıt var."

Cambridge Üniversitesi'nde Kanser Epidemiyolojisi Profesörü Paul Pharoah ise araştırmanın yayınlandığı derginin kalitesinin sorgulanacağını belirterek: "Bu çığır açan bir çalışma ise, daha saygın bir dergide yayınlanmış olurdu. 1971 yılından bu yana beyin kanserinin artmakta olduğu iyi bilinmektedir. Araştırmacılar bize çok fazla yeni bir şey sunmyorlar. Yaptıkları şey sadece bu artışa neden olabilecek çeşitli risk faktörlerini belirtmek. Varsayımlarla değil, bu iddialarını destekleyecek yeni bir veri sunmalılar. Beyin tümörlerine aşırı cep telefonu kullanımının neden olabileceğine işaret etmek son derece yanıltıcıdır, çünkü bu durum herhangi bir nedenin diğerlerine göre daha muhtemel olduğunu göstermez." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın yazarlarından ve İngiltere Kanserli Çocuklar Vakfı'nın yöneticilerinden Profesör Denis Henshaw ise: "Bulgularımızla, kanser artışının arkasındaki mekanizmalara daha dikkatli odaklanılması gerektiğine dikkat çekmek istedik." derken, Vakfın başkanı Cliff O'Gorman: "Bu çalışma bağımsız olarak yayınlandı ve İngiltere Kanserli Çocuklar Vakfı tarafından finanse edilmedi. Bununla birlikte, beyin tümörü teşhisi konan çocuk sayısındaki artış endişe verici. Beyin tümörleri İngiltere'de, diğer kanser türlerine göre daha fazla ölüme sebep olmaktadır. Genç hastalar için daha güvenli tedaviler yapmak ve hastalığa yakalanma sayısını düşürmek için çok fazla araştırma yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

https://www.somersetlive.co.uk/news/somerset-news/mobile-phones-blame-surge-deadly-1528890