Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilim adamları açıkladı: Cep telefonunun beyin tümörü yaptığına dair kanıt yok

İngiliz Bilim Adamları, Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yer alan cep telefonunun beyin tümörüne yol açtığı iddialarını, bununla ilgili net bir kanıt yok diyerek çürüttüler.
1 yıl
2,4b
1
30
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İngiliz Bilim Adamları, İngiltere'de son 20 yıldaki tüm yaş gruplarında görülen beyin tümörlerinin sayısındaki artışa, cep telefonu kullanımının neden olduğuna dair yayınlanan bir makaleyi ağır şekilde eleştirdiler. Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan raporda, İngiltere'de 1995 ve 2015 yılları arasında 79 bin 241 kötü huylu beyin tümörü vakasının ortaya çıktığı belirtiliyor. Araştırma Glioblastoma Multiforme (GBM) olarak bilinen agresif ve genellikle ölümcül beyin tümörlerini baz alıyor.
Araştırmacılar kötü huylu beyin tümörlerine, yaygın çevresel veya yaşamsal faktörlerin neden olduğunu belirterek, bunun en büyük nedeninin ise cep telefonlarının olabileceğini ifade ediyorlar. İngiltere Kanserli Çocuklar Vakfı lideri Alasdair Philips, konu ile ilgili olarak: "Söz konusu araştırmada, kötü huylu beyin tümörlerinde oldukça anlamlı bir yükseliş gördük. Buna paralel olarak, mobil ve kablosuz telefon kullanımının bu rahatsızlığı tetiklemede önemli bir rol oynadıklarını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

İngiliz Akademisyenler: Konuyla ilgili bilimsel kanıt yok

Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bu makale, ülkedeki birkaç kıdemli Bilim Adamı tarafından çürütüldü. Manchester Üniversitesi Moleküler Biyoloji Profesörü Andrew Sharrocks şunları söyledi: "Bu çalışma, beyin tümörlerinin nedenini araştırmıyor veya açığa çıkarmıyor. Sadece cep telefonlarından yayılan radyasyon gibi muhtemel nedenlerle ilgili spekülasyonlar yapıyor. Cep telefonları ve beyin tümörleri arasındaki bağlantı konusunda sıfır kanıt var."
Cambridge Üniversitesi'nde Kanser Epidemiyolojisi Profesörü Paul Pharoah ise araştırmanın yayınlandığı derginin kalitesinin sorgulanacağını belirterek: "Bu çığır açan bir çalışma ise, daha saygın bir dergide yayınlanmış olurdu. 1971 yılından bu yana beyin kanserinin artmakta olduğu iyi bilinmektedir. Araştırmacılar bize çok fazla yeni bir şey sunmyorlar. Yaptıkları şey sadece bu artışa neden olabilecek çeşitli risk faktörlerini belirtmek. Varsayımlarla değil, bu iddialarını destekleyecek yeni bir veri sunmalılar. Beyin tümörlerine aşırı cep telefonu kullanımının neden olabileceğine işaret etmek son derece yanıltıcıdır, çünkü bu durum herhangi bir nedenin diğerlerine göre daha muhtemel olduğunu göstermez." ifadelerini kullandı.
Araştırmanın yazarlarından ve İngiltere Kanserli Çocuklar Vakfı'nın yöneticilerinden Profesör Denis Henshaw ise: "Bulgularımızla, kanser artışının arkasındaki mekanizmalara daha dikkatli odaklanılması gerektiğine dikkat çekmek istedik." derken, Vakfın başkanı Cliff O'Gorman: "Bu çalışma bağımsız olarak yayınlandı ve İngiltere Kanserli Çocuklar Vakfı tarafından finanse edilmedi. Bununla birlikte, beyin tümörü teşhisi konan çocuk sayısındaki artış endişe verici. Beyin tümörleri İngiltere'de, diğer kanser türlerine göre daha fazla ölüme sebep olmaktadır. Genç hastalar için daha güvenli tedaviler yapmak ve hastalığa yakalanma sayısını düşürmek için çok fazla araştırma yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

https://www.somersetlive.co.uk/news/somerset-news/mobile-phones-blame-surge-deadly-1528890 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 1 yıl en beğenilen benhuraxu
Bilim adamıysan ıspatlarıyla açıkla SAYIN @benhuraxu
Çevrende kaç tane cep telefonu kullanan insan var? Kaç tanesinde beyin tümörü görüldü?
Bilim adamları çıktı yapabilir dedi hemen inanındınızda, bilim adamları yapmaz deyince neden inanmıyorsunuz?
Bilim adamıysan ıspatlarıyla açıkla SAYIN@benhuraxuÇevrende kaç tane cep telefonu kullanan insan var? Kaç tanesinde beyin tümörü görüldü?Bil...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhuraxu 1 yıl
Birde şifa olduğunu söyleseydiler.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil 1 yıl
Zamanında sigara için de aynı şeyler söylenmiş, hatta sağlığa faydalı vs şeklinde pazarlanmıştı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ali.kose 3 ay
Ama her halükarda çok fazla uğraşmak baş ağrısı yapmıyormu sizdede?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FONTEN LA 3 ay
Yapmadığına dair de kanıt yok...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Eyvah! Böyle bir açıklama yapıldıysa kesin tam tersi geçerlidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tgezer 1 yıl
1 yıl xiaomi mi5 kullandım. Telefonda genelde sol kulağımı kullanırım. Sol tükürük bezinde 3.5 cm tümör çıktı. Çok şükür iyi huyluydu aldırdım.
Açıkçası genel olarak değil de xiaomi den şüphelenmedim değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qkhn83 1 yıl
Zamanın da cep telefonları otobüslerin fren sistemini bozuyor dediler o da yalan çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 1 yıl
Derste hoca vücudumuzun aldığı toplam radyasyonun %3 kadarının dış etkilerden (telefon , tv, wifi felan) kaynaklandığını söylemişti. Oran bu karar küçükken tabi ki telefonların kanser yaptığını söylemek hele ki kanıt göstermeden, saçmalık olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
birinci keci sebo 1 yıl
yapsa ne olur yapmazsa ne olur ona sıra gelene kadar !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 yıl
o bilim adamları kaç para aldı acaba
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 1 yıl huseyincarnege
Bilim adamları tas mi yesin? Adamin mesleği araştırma yapmak tabii ki para kazanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 1 yıl

Bir zamanlar sigara, şimdinin şeker kullanımı araştırmaları gibi olmuş. En kötü biraz mantık kullanılsa zararlı olduğunu anlar insan. Telefonu 15 dk dan fazla kulağıma koyup konuştuğumda başım ağrıyor en basitinden. Direk beyin tümörü yapmaz belki ama ihtimalini arttırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gizanagi 1 yıl
Bakmayın siz telefonların SAR değerlerine takılanlara. Samimilerse Güneş'e de çıkmasınlar, geceleri evlerini de aydınlatmasınlar, bilgisayar ve televizyon da kullanmasınlar, çamaşır da yıkamasınlar. Daha devam edilir ama hiç gerek yok.
Radyasyon hakkında bilgileri olmayan, açıp 3 makale okusa anlayacak ama bunu da yapmayan insanlara laf anlatmaya değmez. Makaleleri de geçtim, skalaya baksa zaten görünen ışığın bile daha zararlı olduğunu görecekler ama kafa farklı çalışıyor işte. Ne söylerseniz söyleyin, ne gösterirseniz gösterin telefon, radyasyon, rerörö diye geri dönüş alacaksınız.
İş güvenliği uzmanı birinden böyle yanıt almıştım ve bana sürekli kendi unvanını hatırlatıp benim bir şey bilmediğimi söylüyordu. O gün bugündür bu konuda laf anlatmayı bıraktım. Size de aynısını tavsiye ederim, hiç uğraşmayın. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2414 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cep telefonu, beyin kanseri ve
6 etiket daha beyin tümörü ingiliz bilim adamları ingiliz araştırmacılar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Huawei oyuncu odaklı bir akıllı saat üzerinde çalışıyor 1 yıl Google Gazetelik uygulaması yenileniyor 1 yıl Ripple'a bir dava daha 1 yıl Dizel araçların Avrupa'daki gerilemesi sürüyor 1 yıl Avengers: Infinity War, 1 milyar dolara rekor sürede ulaşacak 1 yıl iPhone 7 ve 7 Plus'ların mikrofonu iOS 11.3 güncellemesinden sonra çalışmıyor 1 yıl Huawei P20 serisi için özel ekran garantisi 1 yıl Telegram ve Rusya arasındaki soğuk savaşın ardında neler yaşanıyor? 1 yıl Netflix’in distopik yeni dizisi The Rain’den özel bir video paylaşıldı 1 yıl Instagram'a uygulama içi satın alma özelliği geliyor 1 yıl Çocukların sosyal ağ kullanımına karşı ebeveynler ne gibi önlemler almalı? 1 yıl LG G7 ThinQ vs Galaxy S9 Plus karşılaştırması 1 yıl Yerli otomobil CEO'su sonunda açıklanıyor 1 yıl Bugüne kadar 46 milyon Apple Watch satıldığı tahmin ediliyor 1 yıl Tek seferde bir yıl boyunca uçabilen güneş enerjili Drone üretildi 1 yıl Samsung’un yeni tak çalıştır kamera sensörleri zaman tasarrufu sağlayacak 1 yıl 2si1 "Zihin Okuma mümkün mü?" | Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Monster dizüstüleri Coffe Lake tabanlı Intel işlemcilere terfi etti 1 yıl Amerika, Mars'a nükleer enerji santrali götürüyor "Kilopower" 1 yıl LG, G7'nin Google Assistant tuşuna farklı işlev atanmasına izin verebilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bilim adamları açıkladı: Cep telefonunun beyin tümörü yaptığına dair kanıt yok Sonraki Dungeon Hunter Champions indirmeye sunuldu 1 yıl Google Assistant artık 5.000'den fazla akıllı ev cihazıyla uyumlu 1 yıl Volkswagen Golf GTI TCR, serinin en hızlısı olacak 1 yıl Cepte taşınabilir Bitcoin | Kripto Para Günlüğü 1 yıl Elektrikli araç kullanımını yaygınlaştıracak teknoloji 1 yıl Türkiye’de üretilen "taşınabilir kan pompası" ticarileştiriliyor 1 yıl Startup Carnival 6 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te 1 yıl Battlefield 1'in "They Shall Not Pass" DLC paketi kısa bir süreliğine ücretsiz 1 yıl 13 Reasons Why dizisinin 2. sezonundan ilk görüntüler geldi 1 yıl HTML ve CSS ile sanat yapan kadın: Diana Smith 1 yıl NASA, WALL-E ve Eva'yı Mars'a "gönderiyor" 1 yıl Apple Watch bir kişinin daha hayatını kurtardı 1 yıl Intel'e büyük şok: Dördü yüksek riskli, sekiz yeni Spectre açığı keşfedildi 1 yıl Aydın'da ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan hastane 1 yıl YouTube aylık 1.8 milyar aktif kullanıcıya ulaştı 1 yıl Samsung’dan yeni PRO Endurance hafıza kartları 1 yıl General Mobile 8 GO satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Yeni Peugeot 508 Wagon, Paris'teki fuarda ortaya çıkabilir 1 yıl Sony yeni harici SSD serisini duyurdu 1 yıl OnePlus 6 TENAA'da listelendi, tüm detaylar belli oldu: İşte OnePlus 6 özellikleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim