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Bilim insanları çıldırdı: Güneşi karartarak küresel ısınmayı önleme planı!

Bilim insanları küresel ısınmayla mücadele etmek için tartışmalı bir yöntem önerdi: Dünya atmosferine güneş ışığını azaltacak kimyasallar püskürtmek. Çılgın projenin detayları haberimizde...
5 ay
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49
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD'li bilim insanları iklim değişikliğiyle mücadele etmek için oldukça değişik bir yöntem önerdiler. Uzmanlar küresel ısınma oranını yüzde 50'ye kadar azaltacak stratosferik aerosol enjeksiyonu (SAI) olarak bilinen bir teknik kullanmanın uygun olduğunu düşünüyorlar. Yani atmosfere aerosol püskürterek güneşi karartmak.
Ayrıca Bkz. "Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası"
Küresel ısınmayı yavaşlatmak için Dünya atmosferine güneş karartıcı kimyasallar püskürtmenin, 15 yıllık bir süre için yılda 2.25 milyar dolar gibi nispeten düşük bir maliyetle yapılabileceği belirtiliyor. Bazı araştırmacılar SAI olarak bilinen jeo-mühendislik tekniğinin iklim değişikliğine neden olan "sıcaklık artışını" sınırlayabileceğini iddia ediyorlar.

Başlama maliyeti 3.5 milyar dolar

Güneş ışığını yansıtacak bir bariyer oluşturabilmek için devasa hortumlar, toplar veya özel olarak tasarlanmış uçaklar kullanılarak atmosferin üst tabakasına büyük miktarda sülfat parçacıkları püskürtülmesi planlanıyor. Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından hazırlanan raporda, projenin 3.5 milyar dolar maliyetle başlatılabileceği belirtildi. Tamamlanmasının ise 15 yıl sürebileceği ifade ediliyor.
Ayrıca 15 yıl boyunca bakımını sürdürmek için yılda 2.25 milyar dolar masraf yapılması gerekecek. Bununla birlikte araştırmanın, yaklaşık 20 km yükseklikte uçabilecek ve 25 ton yük taşıyabilecek özel bir uçak geliştirilebileceğini varsaydığını da belirtmek gerekir.
Birçok bilim insanı ise istenmeyen sonuçlar doğurabileceği için bu fikre karşı çıkıyor. Uzmanlar, hükümetlerin iklim değişikliği ile mücadele için kendi jeo-mühendislik programlarına başlamadan önce, güneş ışığını engelleyen parçacıklar gibi projelerin etkilerini araştırmalarının zorunlu olduğunu söylüyor.

https://edition.cnn.com/2018/11/23/health/sun-dimming-aerosols-global-warming-intl-scli/index.html Yorum Yaz
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gbzlim 5 ay en beğenilen
Balçıkla sivamak ?
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tobepeople 5 ay
Tüm Dünya'da Yol kenarlarına 2 metre arayla uzun Kiri ağacı dikmek zorunlu olsun(9 Metre kadar büyüyorlar) sağlı sollu hem daha az maliyetli olur hem de havayı temizler , bence bu daha mantıklı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tüm Dünya'da Yol kenarlarına 2 metre arayla uzun Kiri ağacı dikmek zorunlu olsun(9 Metre kadar büyüyorlar) sağlı sollu hem daha az maliyetli olur hem de havayı ...
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dark_hell_86 5 ay
Matrix de denediler olay moka sardı :D Flim ile bilim bir değil tabi ama aklıma geldi.
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ShadowWyvern 5 ay
kimsede çıkıp dememiş ki sülfat parçacıkları ağırdır dünya aşağı çektikten sonra yağmurlara karışarak asit yağmurlarına neden olur yok güneşi karartınca ölcez felan adamlar tamamiyle kapatmıyorlar ki fikir iyi ama yan etkisinden dolayı yapılamaz
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Krone 5 ay
Önce karbon salınımını azaltsınlar. Fosil yakıtların kullanılmaması lazım.
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a.f.y. 5 ay
Zorlamayın fazla gözünüzü seveyim. İş yapacaz derken çiş yaparsınız ( babaanne sözü )
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huseyincarnege 5 ay
küresel ısınma diye bişey yok buzul çağ gelcek
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doguqhan 5 ay
Matrix gerçekleşicek mi yoksa :)
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DH Misafiri 5 ay
güneşi kapatarak küresel ısınmayı durdurmak maymunların akıl ettikleri birşeydir...insan zekası doğayı koruyarak doğal yöntemlerle bunu başarır,zira dünya milyarlarca yıl güneş tarafından ısıtılıyor ve hiçbir zaman insanın yaptığı zararı güneş yapmamıştır...insan önce kendine çeki düzen versin,zararlarını yoketsin,tabiat kendini yeniler...insanoğlu kendi hatasıyla yokolacaktır...
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DH Misafiri 5 ay
Chemtrails (Geoengineering)
ZATEN YILLARDIR SPREYLEME YAPILIYOR ALÜMİNYUM VB MİLLETİ YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLİYORLAR.
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Kayrabey 5 ay
İşte bunlar fazla evrilmenin sonucu :)
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engineer037 5 ay
Matrix mi gerçekleşiyor yoksa?
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RoNNeZ 5 ay
tamam bi güneş kaldı ona da el atın bi yerlerimiz donsun
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