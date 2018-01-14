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Bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'un yeni fragmanı yayınlandı

Netflix, önümüzdeki ay yayınlanacak yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'un yeni fragmanını yayınladı. Altered Carbon, Netflix'in bugüne kadar çektiği en pahalı dizi olma özelliğini taşıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,9b
1
18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, büyük bütçeli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Netflix'in merakla beklenen yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon, önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Çıkış tarihi yaklaşan yeni dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, Altered Carbon için yeni bir fragman ve poster yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Apple'dan yeni bilim-kurgu dizisi: See"
Netflix'in bugüne kadar çektiği en pahalı dizi olma özelliğini taşıyan Altered Carbon, günümüzden 500 yıl sonrasında geçiyor ve insanların bilinçlerini farklı vücutlara aktararak sonsuza kadar yaşamanın yolunu bulduğu bir dünyayı anlatıyor. Richard K. Morgan'ın 2002 tarihli romanından uyarlanan dizide; zengin bir aristokratın cinayetini çözmek için hapishaneden çıkarılan eski bir askerin hikayesi anlatılacak.
Senaryosunu Laeta Kalogridis (Shutter Island) ve Brian Nelson (30 Days of Night)'ın kaleme aldığı Altered Carbon'un başrollerinde Joel Kinnaman, James Purefoy, Renee Elise Goldsberry, Martha Higareda, Ato Essandoh, Chris Conner, Will Yun Lee ve Dichen Lachman yer alıyor.
Dizinin ilk sezonundaki tüm bölümler 2 Şubat 2018'de yayınlanacak.

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hanımneder 1 yıl en beğenilen
Blade runner’dan esinlenme gibi geldi.
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silver1978 1 yıl
çoh gozel bir dizi olmuş.
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DH Misafiri 1 yıl
2500 yılında büyük ihtimalle biyolojik olarak ölümsüzlüğün yolunu çoktan bulmuş oluruz ayrıca 500 yılda hiç mi yeni silah çeşidi çıkmaz düzgün kurgulayın şu dizileri a**
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10ff 1 yıl
sacma sapan bisey daha. bunu izleyecegime belgesel izlerim daha iyi
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sarıkanaryam 1 yıl
yeni bir dizimi?
yayın nerede olacak?
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Astforum 1 yıl
Bayılıyorum böyle filmlere...
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hanımneder 1 yıl Astforum
Astforum
Bayılıyorum böyle filmlere...

Ben de sana
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pUnduli 1 yıl
Pratikte ölümsüzlüğü bulmazsak insanlığın sonu pek iç açıcı değil, önceliğimiz olması lazımken pek sallayan yok ama :)
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hanımneder 1 yıl pUnduli
pUnduli
Pratikte ölümsüzlüğü bulmazsak insanlığın sonu pek iç açıcı değil, önceliğimiz olması lazımken pek sallayan yok ama :)

Kardeş bul, tutan yok
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hanımneder 1 yıl en beğenilen
Blade runner’dan esinlenme gibi geldi.
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MaFiAMaX 1 yıl
Çok karanlık.
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hanımneder 1 yıl MaFiAMaX
MaFiAMaX
Çok karanlık.

Gece olduğu için o
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mementopolis 1 yıl
1:29 Alan Poe :D o rogar kapaktan istiyorum :P
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