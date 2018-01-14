Bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'un yeni fragmanı yayınlandı

Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, büyük bütçeli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Netflix'in merakla beklenen yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon, önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Çıkış tarihi yaklaşan yeni dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, Altered Carbon için yeni bir fragman ve poster yayınladı.

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Netflix'in bugüne kadar çektiği en pahalı dizi olma özelliğini taşıyan Altered Carbon, günümüzden 500 yıl sonrasında geçiyor ve insanların bilinçlerini farklı vücutlara aktararak sonsuza kadar yaşamanın yolunu bulduğu bir dünyayı anlatıyor. Richard K. Morgan'ın 2002 tarihli romanından uyarlanan dizide; zengin bir aristokratın cinayetini çözmek için hapishaneden çıkarılan eski bir askerin hikayesi anlatılacak.

Senaryosunu Laeta Kalogridis (Shutter Island) ve Brian Nelson (30 Days of Night)'ın kaleme aldığı Altered Carbon'un başrollerinde Joel Kinnaman, James Purefoy, Renee Elise Goldsberry, Martha Higareda, Ato Essandoh, Chris Conner, Will Yun Lee ve Dichen Lachman yer alıyor.

Dizinin ilk sezonundaki tüm bölümler 2 Şubat 2018'de yayınlanacak.