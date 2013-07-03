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Bilinmeyen bir Bay Trail tabanlı Android cihazı, benchmark testlerinde rekor kırıyor

5 yıl
1,1b
1
59
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilinmeyen bir Bay Trail tabanlı Android cihazı, benchmark testlerinde rekor kırıyor

Mobil cihaz pazarında hem tablet hem de akıllı telefonlara yönelik olarak optimize edilen Atom işlemcileriyle pazar payı arayan Intel, şimdilik Snapdragon 800 gibi üst seviye rakiplerinden performans konusunda biraz geride kalıyor. Bay Trail ile bu gidişatı tersine çevirmeyi düşünen Intel'in bunda ne kadar başarılı olabileceği bazı benchmark sonuçlarında ortaya çıkmaya başladı.

Bay Trail mimarisi 22nm fabrikasyon süreci ile üretilecekken, ilk 4 çekirdekli Atom işlemciler de bu sayede ortaya çıkmış olacak. HD 4000 grafik birimine yer verilecek olan yeni nesil Atom işlemciler şimdiki nesle göre önemli performans ve enerji verimliliği sunacak.

Uzmanların mobil pazarın hakimi ARM'ın sıkı bir rekabet görebileceği kanaatini taşıdığı Bay Trail işlemcilere ait ilk benchmark sonuçları da gelmeye başladı. AnTuTu veritabanına yansıyan sonuçlara göre Android işletim sistemi taşıyan Bay Trail işlemcili isimsiz bir cihaz,43416 gibi rekor bir skora ulaşıyor. 

Şu anki Snapdragon 800, Snapdragon 600, Exynos 5 Octa işlemcileri benchmark skorlarında 40 000 barajını aşabilmiş değiller. Üstelik bu yonga henüz 1.1GHz saat hızında çalışıyor. Intel'in bu işlemcileri 2GHz saat hızı civarında tutacağı tahmin edildiği için skorlar da biraz daha yükselecektir.

Bay Trail ilk cihazlarla birlikte piyasaya çıkmaya başladığında ARM tabanlı işlemcilerle gerçek anlamda bir karşılaştırmaya tabi tutulacaktır. Ancak ilk izlenimlere göre Bay Trail tabanlı işlemciler pazarda oldukça ses getirecek.

http://www.phonearena.com/news/Mysterious-Android-device-with-Intels-Bay-Trail-chip-shatters-AnTuTu-benchmark-records_id44840 Yorum Yaz
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viper17 5 yıl en beğenilen
Mobil i7 mubarek
1 Yanıt Yanıtla +46
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KalemKolik 5 yıl
Ben geçen yıl nasıl İntel server işlemcilerde zamanında şans tanımayıp rakibini sil süperme devirdi ise aynı şeyin mobil işlemcilerdede gerçekleşeceğini söylemiştim.Arm mimarisi tıkandı açıkcası, intel bu işe yeni girdi ve katlaya katlaya gelişiyor.Arm piyasadan silinirse tipik intel o zaman ortaya çıkar her yıl %10-15 performans artışı yaparak önümüze aynı plavı sunar.Şimdi ezme zamanı ve piyasayı domine etme çabasında olduğu için katlaya katlaya gelişiyor her yeni platformda.
Ben geçen yıl nasıl İntel server işlemcilerde zamanında şans tanımayıp rakibini sil süperme devirdi ise aynı şeyin mobil işlemcilerdede gerçekleşeceğini söylemi...
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Yanıtla +25
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HumbiGumbi 5 yıl
kaan_9292
Tekelin sonu geliyor

Yada yeni bir tekel geliyor...
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ErayG-TR 5 yıl
caglaratilgan
kaan_9292 Tekelin sonu geliyor
Yada yeni bir tekel geliyor...

Büyük ihtimal
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Avorlair 5 yıl
Aman Samsung duymasin, yeni bir S4 modeli yolda :D
1 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-9D2914531 5 yıl Avorlair
Avorlair
Aman Samsung duymasin, yeni bir S4 modeli yolda :D

Galaxy S4 Intel Bay Trail version :D
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Krone 5 yıl
Cihazların arkasına logo koymayı bırakırlarsa piyasaya tutunacaklardır.
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Erkansins 5 yıl
intelin arm göre daha hızlı işlemci çıkarmasına kimse şaşırmadı. ancak pil süresi ne durumda mobil cihazda en önemli olan nokta zaten bu. ben batarya tüketimi konusunda intelin arm yi yakalıyacağını zannetmiyorum.
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allking 5 yıl
bu cihazın ne olduğu biliniyor mu? ne bu tablet mi telefon mu laptopmu yoksa masaüstüne android mi kurmuşlar ne bu? ayrıca bay trail olduğu nerden biliniyor? bir tane görsel eklemişsiniz onda da 1.1ghz bir işlemcinin test sonucu yazıyor.
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Batuist 5 yıl
tabletler için yüksek performanslı çözümler geliyor demek ki..
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wolferto 5 yıl
22NM YAZIYOR SİZİ ENERJİ TÜKETİMİ NE SEVİYEDE ACABA DİYE SAÇMA Bİ MUHABBETE DALMISINIZ,
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
soğutmasını da yaparlarsa

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wolferto 5 yıl
playstyle
pil ömrü rekor kırmadıysa hadi başka kapıya gülüm !

LA 22NM DİO NE PİLİNDEN BAHSEDİOSUN 22NM NE DEMEK GBİLMİOSAN PİLE MİLE KARISMA BİKERE BENCHMARK TESTİNDE ADAM KOCAMAN PİL YAPAR 1YIL BENCHMARK YAPAR NERDEN GÖRÜYON PİLİ BURDA Kİ 22NM DE 2000MAH BİLE 10 SAAT OYUN SUNAR:)BEYİNE VA:)
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Quad core 5 yıl wolferto
wolferto
playstyle
pil ömrü rekor kırmadıysa hadi başka kapıya gülüm !

LA 22NM DİO NE PİLİNDEN BAHSEDİOSUN 22NM NE DEMEK GBİLMİOSAN PİLE MİLE KARISMA BİKERE BENCHMARK TESTİNDE ADAM KOCAMAN PİL YAPAR 1YIL BENCHMARK YAPAR NERDEN GÖRÜYON PİLİ BURDA Kİ 22NM DE 2000MAH BİLE 10 SAAT OYUN SUNAR:)BEYİNE VA:)

10 saat oyun ömrü? Oldu o zaman.
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camoka5 5 yıl
sangreal_1905
clover bay trail tabanlı çözümler büyük ses getirecek herhalde alınan skor muazzam fakat intel bekleme durumunda arm tabanlı çözümlere karşı zayıf olduğu ortada bekleme durumunda yani işlemcinin uyku zmanında fazla güç tüketmesi pil konusunda zaten sıkıntı ceken akıllı telefonlar ıcın baş belası olabılır bu işlemcilerin en az 1.5 senesi var çıkmasına ki bu uyku durumunda el atarlar herhalde.

intel işlemci kullanan motorola razr i modelinin pil kullanım verimini bir inceleyin isterseniz.
şu anda cep telefonu donanımları emekleme dönemine girdi. Büyük potansiyelin intel de google da farkında. Yedirmezler pastadan daha fazla diğer firmalara.
Kuvvetle muhtemel yakın gelecek motorola kalitesi + intel veriminin dominasyonunda devam edecek. Tekel her zaman kötüdür fakat Arm da meydanı boş buldu teknolojiyi damlalıkla sunuyor. Motorola + intel tekelinde şu anki verimden 3-5 kat fazlasını alırız her türlü.
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shadowtr 5 yıl
Enerji tüketimi ne seviyede acaba?
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ilelebet 5 yıl
İntel = Tekel = yüksek fiyat = son kullanici perişan
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