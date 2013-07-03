Bilinmeyen bir Bay Trail tabanlı Android cihazı, benchmark testlerinde rekor kırıyor





Mobil cihaz pazarında hem tablet hem de akıllı telefonlara yönelik olarak optimize edilen Atom işlemcileriyle pazar payı arayan Intel, şimdilik Snapdragon 800 gibi üst seviye rakiplerinden performans konusunda biraz geride kalıyor. Bay Trail ile bu gidişatı tersine çevirmeyi düşünen Intel'in bunda ne kadar başarılı olabileceği bazı benchmark sonuçlarında ortaya çıkmaya başladı.





Bay Trail mimarisi 22nm fabrikasyon süreci ile üretilecekken, ilk 4 çekirdekli Atom işlemciler de bu sayede ortaya çıkmış olacak. HD 4000 grafik birimine yer verilecek olan yeni nesil Atom işlemciler şimdiki nesle göre önemli performans ve enerji verimliliği sunacak.





Uzmanların mobil pazarın hakimi ARM'ın sıkı bir rekabet görebileceği kanaatini taşıdığı Bay Trail işlemcilere ait ilk benchmark sonuçları da gelmeye başladı. AnTuTu veritabanına yansıyan sonuçlara göre Android işletim sistemi taşıyan Bay Trail işlemcili isimsiz bir cihaz,43416 gibi rekor bir skora ulaşıyor.





Şu anki Snapdragon 800, Snapdragon 600, Exynos 5 Octa işlemcileri benchmark skorlarında 40 000 barajını aşabilmiş değiller. Üstelik bu yonga henüz 1.1GHz saat hızında çalışıyor. Intel'in bu işlemcileri 2GHz saat hızı civarında tutacağı tahmin edildiği için skorlar da biraz daha yükselecektir.





Bay Trail ilk cihazlarla birlikte piyasaya çıkmaya başladığında ARM tabanlı işlemcilerle gerçek anlamda bir karşılaştırmaya tabi tutulacaktır. Ancak ilk izlenimlere göre Bay Trail tabanlı işlemciler pazarda oldukça ses getirecek.

http://www.phonearena.com/news/Mysterious-Android-device-with-Intels-Bay-Trail-chip-shatters-AnTuTu-benchmark-records_id44840