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Bill Gates'in 2015 yılı kitap listesi

Her yıl beğendiği favori kitapları yayınladığı bir video ile paylaşan Bill Gates, yeni videoda 6 yeni kitaptan bahsediyor. Şimdi o kitaplara biraz daha yakından bakıyoruz.
3 yıl
5,1b
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ABD'li eski iş adamı ve Microsoft şirketinin kurucularından olan Bill Gates, uzun bir süredir eşiyle birlikte kurdukları Bill & Gates Vakfı ile tüm dünyada sıtma, açlık gibi küresel sorunları çözmeyi amaçlıyor. Ayrıca Gates tam bir kitap bağımlısı.
Özellikle son dönemlerde resmi YouTube kanalı olan 'thegatesnotes' üzerinden çeşitli videolar paylaşıyor. Altı ay önce “Yaz Ayları Kitap Listesi” adlı bir video ile sevenleriyle buluştu. Geçen yıl da “Bill Gates'in Favori İş Kitapları” videosuyla birçok insana yön vermişti.
Gates içerisinde bulunduğu yılın en iyi kitaplarını ele alan bir videoyu bu sene de çekti. Bunu bir rutine bindirmeyi amaçlayan ünlü iş adamı çok kısa bir süre önce 'Best Books of 2015' adlı videoyu YouTube kanalı üzerinden paylaştı.

Bill Gates'in genelde okuduğu kitapların ana teması “Nasıl?”. Ruhsal ve fiziksel yönden “nasıl?” sorusunun cevabını veren kitapları tercih eden Gates'in bu sene altı adet favori kitabı var. Gelin şimdi onlara birlikte bakalım:
The Road Character
New York Times'ın köşe yazarı David Brooks'un kitabı olan The Road to Character, Amerikan toplumunu eleştiriyor. Kitapta toplumun dışarıdan başarıya ulaştığını ancak kişinin kendisiyle barışık olmasını sağlayacak değerleri unuttuğu anlatılıyor.
Bill Gates'in 2015 yılı kitap listesi
 
Thing Explainer: Complicated Stuff in Simple Words
Eski bir NASA çalışanı ve aynı zamanda XKCD yazarı olan Randall Munroe imzalı bir kitap. Kitapta birçok konu ele alınmış. Akıllı telefonların nasıl çalıştığından tutun da ABD anayasasına kadar gidiyor. Gates kitabın yalın bir dille anlatılıyor olmasını oldukça sevmiş duruyor. Öyle ki Munroe da kitabında en sık kullanılan bin kelimenin dışına çıkmıyor. Gates kitabın birçok yerini kahkaha atarak okuduğunu da videoda ifade ediyor.
Being Nixon: A Man Divided

Bill Gates'e göre ABD eski Başkanı Richard Nixon'ı anlatan bu kitap diğer türlerine göre "daha adil". Evan Thomas'ın Being Nixon: A Man Divided adlı kitabı Gates'ten tam puan aldı.

Eradication: Riddin the World of Diseases Forever?

Hastalıklarla mücadelenin tarihini ele alan kitabı Nancy Leys Stepan yazdı. Kitapta birçok hastalık ele alınıyor. Bu hastalıkları ortadan kaldırmak ya da azaltmak için yapılan girişimler ve bazı girişimlerin olumsuz ve başarısızlıkları anlatılıyor. Gates kitap için dilinin oldukça akademik olduğunu ve kimisini zorlayabileceğini de ekliyor.

Mindset:The New Psychology of Success

Kişisel gelişim odaklı bir kitap. Hayattaki seçimlerimiz, becerilerimiz ve bunları nasıl öğrendiğimiz konusu üzerinde duran kitap Carol S. Dweck'in eseri. Gates bu kitabı yalnızca eğitimcilere önermiyor. Aynı zamanda yeteneği desteklemek isteyen iş insanları ve annelere ve babalara da tavsiye ediyor. 

Sustainable Materials With Both Eyes Open

Kitapta karbon emisyonunun en fazla ne kadar azaltılabileceği anlatılıyor. University of Cambridge'den Jonathan M. Cullen, Julian M. Allwood ve arkadaşları tarafından kaleme alınıyor. Kitap Gates'in 2015 yılındaki favori kitaplarının sonuncusu oluyor.
 
Bill Gates'in 2015 yılı kitap listesi
Yazar: Rabia ELMASLI 
DH Forum: Relmasli 

https://www.youtube.com/watch?v=FpocCskZL1A Yorum Yaz
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Bill gatesde youtuber olmuş
1 Yanıt Yanıtla +8
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AMERICAN 3 yıl
Adam king
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Lotusx 3 yıl
Adam emekliliğini yaşıyor.
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Seyrim 3 yıl
Adam yapacak iş bulamıyor.. Para da çok geliyor..
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Hunter_Soldier 3 yıl
yorumlarda neden dislike kalkı anlamak güc
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MrKemal17 3 yıl
patren
billgates artık microsoftdan para kazanmıyormu *

Kazanıyor.
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kadirirdem 3 yıl
Adam Youtuber Olmuş'da Haberimiz yok :D
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Patren 3 yıl
billgates artık microsoftdan para kazanmıyormu *
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GenkaNuank 3 yıl
Güzel ama ingiliççe
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Bill gatesde youtuber olmuş
1 Yanıt Yanıtla +8
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umut_baris 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Bill gatesde youtuber olmuş


Adamda ticari zeka var tabi.

Altın rezervlerini emmek için siyanür havuzlarıyla ortalığını anasını ağlatan ben miydim acaba?
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