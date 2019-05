Bill Gates'in 2015 yılı kitap listesi

Özellikle son dönemlerde resmi YouTube kanalı olan 'thegatesnotes' üzerinden çeşitli videolar paylaşıyor. Altı ay önce “Yaz Ayları Kitap Listesi” adlı bir video ile sevenleriyle buluştu. Geçen yıl da “Bill Gates'in Favori İş Kitapları” videosuyla birçok insana yön vermişti.

Gates içerisinde bulunduğu yılın en iyi kitaplarını ele alan bir videoyu bu sene de çekti. Bunu bir rutine bindirmeyi amaçlayan ünlü iş adamı çok kısa bir süre önce 'Best Books of 2015' adlı videoyu YouTube kanalı üzerinden paylaştı.

Bill Gates'in genelde okuduğu kitapların ana teması “Nasıl?”. Ruhsal ve fiziksel yönden “nasıl?” sorusunun cevabını veren kitapları tercih eden Gates'in bu sene altı adet favori kitabı var. Gelin şimdi onlara birlikte bakalım:

The Road Character

New York Times'ın köşe yazarı David Brooks'un kitabı olan The Road to Character, Amerikan toplumunu eleştiriyor. Kitapta toplumun dışarıdan başarıya ulaştığını ancak kişinin kendisiyle barışık olmasını sağlayacak değerleri unuttuğu anlatılıyor.

Thing Explainer: Complicated Stuff in Simple Words Eski bir NASA çalışanı ve aynı zamanda XKCD yazarı olan Randall Munroe imzalı bir kitap. Kitapta birçok konu ele alınmış. Akıllı telefonların nasıl çalıştığından tutun da ABD anayasasına kadar gidiyor. Gates kitabın yalın bir dille anlatılıyor olmasını oldukça sevmiş duruyor. Öyle ki Munroe da kitabında en sık kullanılan bin kelimenin dışına çıkmıyor. Gates kitabın birçok yerini kahkaha atarak okuduğunu da videoda ifade ediyor. Tam Boyutta Gör Being Nixon: A Man Divided



Bill Gates'e göre ABD eski Başkanı Richard Nixon'ı anlatan bu kitap diğer türlerine göre "daha adil". Evan Thomas'ın Being Nixon: A Man Divided adlı kitabı Gates'ten tam puan aldı. Tam Boyutta Gör

Eradication: Riddin the World of Diseases Forever?



Hastalıklarla mücadelenin tarihini ele alan kitabı Nancy Leys Stepan yazdı. Kitapta birçok hastalık ele alınıyor. Bu hastalıkları ortadan kaldırmak ya da azaltmak için yapılan girişimler ve bazı girişimlerin olumsuz ve başarısızlıkları anlatılıyor. Gates kitap için dilinin oldukça akademik olduğunu ve kimisini zorlayabileceğini de ekliyor. Tam Boyutta Gör

Mindset:The New Psychology of Success



Kişisel gelişim odaklı bir kitap. Hayattaki seçimlerimiz, becerilerimiz ve bunları nasıl öğrendiğimiz konusu üzerinde duran kitap Carol S. Dweck'in eseri. Gates bu kitabı yalnızca eğitimcilere önermiyor. Aynı zamanda yeteneği desteklemek isteyen iş insanları ve annelere ve babalara da tavsiye ediyor. Tam Boyutta Gör

Sustainable Materials With Both Eyes Open



Kitapta karbon emisyonunun en fazla ne kadar azaltılabileceği anlatılıyor. University of Cambridge'den Jonathan M. Cullen, Julian M. Allwood ve arkadaşları tarafından kaleme alınıyor. Kitap Gates'in 2015 yılındaki favori kitaplarının sonuncusu oluyor. Yazar: Rabia ELMASLI DH Forum: Relmasli

https://www.youtube.com/watch?v=FpocCskZL1A

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

ABD'li eski iş adamı ve Microsoft şirketinin kurucularından olan Bill Gates, uzun bir süredir eşiyle birlikte kurdukları Bill & Gates Vakfı ile tüm dünyada sıtma, açlık gibi küresel sorunları çözmeyi amaçlıyor. Ayrıca Gates tam bir kitap bağımlısı.