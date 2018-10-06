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Bin megavatlık güneş enerjisi ihalesi için duyuru yayımlandı

Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de kurulacak ve toplamda bin megavat gücünde olacak güneş enerjisi santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ihale duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
7 ay
9,2b
1
14
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, YEKA(Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihalesine ilişkin aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili karara göre Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de kurulacak ve toplamda bin megavat gücüne sahip olacak üç güneş enerjisi santrali için üç farklı ihale yapılacak. İhaleyle birlikte YEKA kapsamındaki sahalar 30 yıl boyunca enerji üretimi için ihaleyi kazanan şirket veya şirketler topluluğuna tahsis edilecek.

Üç santralin toplam gücü bin megavat 

İhale sonucunda Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurulacak. Tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumların katılabileceği ihalelere katılmak için son gün 31 Ocak 2019 olarak belirlendi.
İhaleye katılacak olan tüzel kişilerin ve konsorsiyumların, başvuru öncesinde; Şanlıurfa'da kurulacak olan santral için 3 milyon dolar, Hatay'da kurulacak olan santral için 1 milyon 500 bin dolar, Niğde'de kurulacak santral içins 2 milyon dolar tutarında teminat mektubu sunması gerekiyor. İhalenin başlangıç tavan fiyatı ise kWh başına 6.5 cent olarak belirlenmiş durumda. Yani ihaleye katılan tüzel kişiler veya konsorsiyumlar bu tavan fiyattan aşağıya doğru tekliflerini sunarak ihaleyi kazanmak için birbirleriyle yarışacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005.htm Yorum Yaz
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emre1393 7 ay en beğenilen
İhaleyi dolarla mı açmışlar, hani bizim Allah'ımız vardı?
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pspoor 7 ay
Kwh basina 6.5 centtir o, dolar olsa duramazsin...
Isin bir baska komik tarafi, dolarla ne isimiz var diyen sapik zihniyetin elektrigi dolarla almasi, sonra sallasinlar tabi millete, nasil olsa halkta beyin yok.
Bu arada gecen sene Arabistan gunes enerjisi ihalesini 1.71 cent/kwh olarak kapatti. Sili ise 1.9 cent/kwh, bakalim bizde ne kadar cebe indireckler gercek fiyatina ek olarak...
Kwh basina 6.5 centtir o, dolar olsa duramazsin...Isin bir baska komik tarafi, dolarla ne isimiz var diyen sapik zihniyetin elektrigi dolarla almasi, sonra ...
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MehmetNY 7 ay WB
Valla bizde yapmadı da. "Egmeği dolarlan mı alıyog" diyenlere bir hazımsızlık yapabilir.
Sözleşme dolar cinsinden hesaplanmış.
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Murat.Ak 7 ay
İnsan hep tükürdüğünü mü yalar?
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CMteria 7 ay
daha cok sabır cekersin sen it ürür kervan yürür alışsan iyi edersin
yerde dolar gorsen devletine ulkene soversin anca bi kerede amerikaya lanet okuda
gören gözler sevinsin ben konuyla ilgilenenler için güzel bilgiler paylaştım okuması olana
karlı bir yatırım güneş enerjisi dedim detay verdim ama gözleri vaaaarrr görmezz ...
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Olgi 7 ay
kaçan elektrik kullan kürt çok sevinecek
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İtalyada ilticacı 7 ay
Sen ve bazı balıklar hariç herkes iyi biliyorki Türkiye'de kaçak elektiriği en çok kullanan sehirlerin batıda olduğunu koca koca sanayi fabrikaları ev kadar fatura ödediğini iyi biliyor. Ama Kürt düşmanlığı yapıcanya nereden vuracağını şaşıyorsun.
boşuna politika yapıp algı oluşturma, politika konusunda senden daha zeki hamburgerler yedim
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CMteria 7 ay
ekmek değil arkadaşlar enerji bu ve ihalelerde fiyat kurtarmıcaksa teklif verilmez ve tavan fiyat yukselir benim birkac akrabam tarlalarını kurdu ve getirisinden cok memnunlar parasının neyle odendiği alan satan razıysa bazı siz sapıkları hiç baglamaz karlı bir yatırım karlı bir yatırımdır acaba yolun basından beri dolar alın diyen bay kemaller sapık olmasın laa...
bu arada eleketrik alacaz diye kac milyon dolar yatırım yaptırmıssın neyle odicen dolarla odemicende yerel paralarla alışveriş henuz hayata gecmedi riyallemi odesinler devletin kasasına dolar girsin diye yapılmış teminat mektubu odeme cinsi
bu arada Kayseride gunes paneli fabrikası var gayet kaliteli uretim yapılıyor
ve tesisi kuran elektrik sirketleride uc sene garantili kuruyor ustelik doluya
karsıda sigorta yaptırıyorsunuz tamamdır geriyede her sabah gunes duasına cıkmak
kalıyor birde gunes takipli motorize bi tarla kurulursa uff tadından yenmez
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emre1393 7 ay
Bu arada, ruslara yaptırılan nükleer santralden elektrik alım garantisi 12 cent/kWh, bizdeki bademlerde jeton köşeli olduğu için anca düşmüş belli ki.
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WB 7 ay
Ne o, hazimsizlik mi yapti? :))))
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MehmetNY 7 ay WB
Valla bizde yapmadı da. "Egmeği dolarlan mı alıyog" diyenlere bir hazımsızlık yapabilir.
Sözleşme dolar cinsinden hesaplanmış.
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simbolmina 7 ay
Al hizmet, ağzına sokarsın.
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interwap 7 ay
Az önce okuduğum haber :
SON DAKİKA: TL ile sözleşme tebliği yürürlükte
NTV Haber 06.10.2018 - 08:23 Son Güncelleme : 06.10.2018 - 08:55 Türkiye
Sözleşmeleri TL'ye çevirme esaslarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık kira, satış, danışmanlık vb sözleşmeler TL ile yapılacak. Mevcut sözleşmeler ise 2 Ocak'taki kurdan TL'ye çevrilecek. İşte bazı istisnaların da olduğu tebliğin detayları...
Anlaşılan bu tebliğin kapsama alanı düşük. Bazı yerlerde çekmiyor. Yeni istasyon kurulmasına da müsaade edilmiyor olsa gerek.
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pspoor 7 ay
Kwh basina 6.5 centtir o, dolar olsa duramazsin...
Isin bir baska komik tarafi, dolarla ne isimiz var diyen sapik zihniyetin elektrigi dolarla almasi, sonra sallasinlar tabi millete, nasil olsa halkta beyin yok.
Bu arada gecen sene Arabistan gunes enerjisi ihalesini 1.71 cent/kwh olarak kapatti. Sili ise 1.9 cent/kwh, bakalim bizde ne kadar cebe indireckler gercek fiyatina ek olarak...
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emre1393 7 ay en beğenilen
İhaleyi dolarla mı açmışlar, hani bizim Allah'ımız vardı?
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