Bin megavatlık güneş enerjisi ihalesi için duyuru yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, YEKA(Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihalesine ilişkin aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili karara göre Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de kurulacak ve toplamda bin megavat gücüne sahip olacak üç güneş enerjisi santrali için üç farklı ihale yapılacak. İhaleyle birlikte YEKA kapsamındaki sahalar 30 yıl boyunca enerji üretimi için ihaleyi kazanan şirket veya şirketler topluluğuna tahsis edilecek.

Üç santralin toplam gücü bin megavat

İhale sonucunda Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurulacak. Tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumların katılabileceği ihalelere katılmak için son gün 31 Ocak 2019 olarak belirlendi.

İhaleye katılacak olan tüzel kişilerin ve konsorsiyumların, başvuru öncesinde; Şanlıurfa'da kurulacak olan santral için 3 milyon dolar, Hatay'da kurulacak olan santral için 1 milyon 500 bin dolar, Niğde'de kurulacak santral içins 2 milyon dolar tutarında teminat mektubu sunması gerekiyor. İhalenin başlangıç tavan fiyatı ise kWh başına 6.5 cent olarak belirlenmiş durumda. Yani ihaleye katılan tüzel kişiler veya konsorsiyumlar bu tavan fiyattan aşağıya doğru tekliflerini sunarak ihaleyi kazanmak için birbirleriyle yarışacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005.htm