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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye krizi F-35 projesini baltalıyor: 24 ay gecikecek korkusu

Türkiye ile ABD arasında yaşanan siyasi kriz, ABD’nin en büyük savunma sanayi projelerinden biri olan F-35’lerin kabusu olmuş durumda. ABD basını olayı yetkili ağızlara dayandırarak irdeliyor.
7 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye krizi F-35 projesini baltalıyor: 24 ay gecikecek korkusu
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Geride bıraktığımız Ağustos ayında Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın almasını gerekçe göstererek 100 adetlik F-35 satışını engelleyecek bir karar çıkaran kongre projenin ana yürütücüsü Lockheed Martin’in yeni kabusu olmuş durumda. Bloomberg Businessweek’te yayınlanan bir haberde ilgi çekici ifadeler var.


Türkiye’nin havacılık endüstrisine yönelik üretimde dünyanın lider ülkelerinden olduğunu belirten dergi, 10 Türk şirketinin F-35 projesinde 12 milyar dolarlık bir işi üstlendiğine değiniyor. Üretilecek parçalar arasında kilit rol oynayan modüllerinden olması işin boyutunu değiştiriyor. Örneğin kokpit ekranı için Türkiye dünyadaki tek kaynak olarak ifade edilmiş.


Teslimatlar 24 aya kadar gecikebilir 

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, kısa bir süre önce kongreye gönderdiği mektupta Türk tedarik zinciri kesintiye uğradığı andan itibaren uçak üretiminde aksamalar olacağını belirtmiş, 50-75 arası jetin teslim tarihlerinin gecikeceğini belirtmişti. Ayrıca Mattis, parçaların yeniden üretilebilmesi için gerekecek sürenin 18-24 ay süreceğini aktarmış. Derginin aktardığı bilgilere göre Jim Mattis’in Kasım ayının ortalarına kadar Türkiye’nin katılımı üzerindeki herhangi bir değişikliğin potansiyel etkisine dair bir rapor sunması gerektiği de belirtilmiş.

F-35 projesinde yer alacak Türk şirketlerin üretimde bulunduğu parçaları ifade eden çizim

F-35 Projesinde yer alan ana şirketler şöyle;

  • TUSAŞ: Northrop Grumman ile birlikte silah sistemlerini taşımak için merkez gövde, silah yuvası kapıları, hava - toprak direkleri parçalarının üretimi ve birleştirilmesinden sorumlu.
  • AYESAS: İki ana bileşen için tek tedarikçi olan AYESAS, füzelerin uzaktan yönetim arabirimlerini ve panaromik kokpip ekranlarını üretiyor.
  • Kale Havacılık: İniş takımı kilit montajlarını ve kanatçıkları üretiyor.
  • Fokker Elmo: Uçağın F135 model numaralı motoru için elektrik kabloları ara bağlantı sistemlerinin (EWIS) %40’ını yapıyor.
  • Alp Havacılık: Titanyum ile zenginleştirilmiş bıçak rotorları da dahil olmak üzere F135 motoru için 100’den fazla motor parçası, uçak gövdesi yapıları ve montajları ile iniş takımı bileşenlerini üretiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-05/lockheed-s-f-35-has-a-turkey-problem Yorum Yaz
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Farwynd 7 ay en beğenilen

lazer__
haberi ahmet yapmış arkadaşlar okumayın


Muhalif olmanın adını kötüye çıkaran senin gibiler işte. Bloomberg imzalı habere Ahmet diyebiliyorsun.
lazer__haberi ahmet yapmış arkadaşlar okumayınMuhalif olmanın adını kötüye çıkaran senin gibiler işte. Bloombe...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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transverse 7 ay
Yahu ben hayatımda bu kadar amatörce, ezbere, cahilce bir haber hazırlandığını görmedim. Mevzu bahis haber neredeyse 3 ay öncesinin haberi, üstüne onlarca kritik yapıldı, yazıldı çizildi. Lockheed Martin en kötü senaryoda bile Türkiye'deki alt yüklenicilerin çekilmesi ile proje takviminin gecikmesinin söz konusu bile olmadığını belirtti. Akıl var mantık var.
defensenews.com/...
Yahu ben hayatımda bu kadar amatörce, ezbere, cahilce bir haber hazırlandığını görmedim. Mevzu bahis haber neredeyse 3 ay öncesinin haberi, üstüne onlarca krit...
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3 Yanıt Yanıtla +34
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A. Burak 7 ay
Haberi Ahmet yapmış diyenler kaynak kısmından Robert'in haberine bakabilirler. Eğer İngilizceleri yoksa Amerika'nın Google'ının Çevirisini kullanabilirler.
1 Yanıt Yanıtla +30
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Kardelisiozi 5 ay
Tamam da Türkiye herhangi bir üretim konumunda lider ülke olsaydı şu an döviz bu denli hızlı ataklarla yukarı yönlü seyretmezdi.
Ortada kim kardishian ın mabadı kadar açık bir konu var. Türkiye üretim yapmıyor. Ürettikleri de teknolojiyi 20 yıl geriden takip ediyor. Türk haberciliğine her daim kuşkuyla baktığım için bu haber bana inandırıcı gelmedi. Söz konusu olayda lider ülke olsaydık şu an da dünyanın en iyi uçak mühendisleri bizde olurdu. Keşke olaydı ama bu neslin bu şekilde eğitimiyle çok zor. Acilen üretim ekonomisine geçmemiz gerek
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vollkan59 5 ay
Admin yazıyor, muhalefet çatlıyor

Helal olsun sana Sayın editör
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leocorte 5 ay
Offset anlaşması gereği zaten üretimi yapmak zorundayız, yapıyoruz da. Lakin yaptığımız uçakları satın alma gibi bir anlaşmamız yok. Bakımı ve tamiri tamamen şirket tarafından üstlenecek. Böyle bir anlaşmayı imzalayan ise TAI. TAI'nin içinde de askeri vakıflar ve MSB var.
Bu süre ise 2035'e kadar yapıldı.
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khytr89 7 ay
Adamlar alumina dediklerini 5 e aliyor silah diye 500 e geri bize satiyor.
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DH Misafiri 7 ay
Kronik çomarların korkusu olmuş anlaşılan her iyi haberde fenalık geçiriyorlar
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DH Misafiri 7 ay
HAZMEDEMEYEN NE KADAR CAHİL KANINDA SIKITI OLAN VARMIŞ... HAİNLER AZZDISA..DEMEKKİ İYİ YOLDAYIZ LAA.. SEVİNDİM..
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muammer816 7 ay
bu raporları çok oldu hazırladılar diye tahmin ediyorum.çeşitli gecikmeler olacak evet ve türkiyemizi bu projeden çekecekler.ayrıca siparişlerimizi de bize vermeyecekler bence.acilen çin veya rusya ile yeni uçak alımları için görüşmelere başlanmalı.f4 ve f16 larımız artık eskidi malum.bunları yeni ve son teknoloji uçaklarla değiştirmemiz gerekiyor.şimdiden çalışmalara başlanırsa bir sonraki uçaklarımız yerli üretim olabilir.
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ImRoyal 7 ay
Malum adam kalp krizinden geberse ülke aydınlığa çıkıyor. ama onun gibilerinin hepsinin kalp krizinden gebermesi bile yetmez çünkü millet aptal yine gidip kriz çıkaran adamları seçiyor. Adamın krizi çıkarma nedeni de belli. Yedikleri haltları perdelemek. Ne zaman bir halt dönse bir devletle krize giriyorlar.
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alemburda34 7 ay
Anladım ki düşmanı uzakta aramaya gerek yok
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qoqoCAN 7 ay
Amerika o f35 leri vermezse ne yapabiliriz ? HMMMMMM .... hiç :))
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