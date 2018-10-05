Türkiye krizi F-35 projesini baltalıyor: 24 ay gecikecek korkusu

Tam Boyutta Gör



Geride bıraktığımız Ağustos ayında Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın almasını gerekçe göstererek 100 adetlik F-35 satışını engelleyecek bir karar çıkaran kongre projenin ana yürütücüsü Lockheed Martin’in yeni kabusu olmuş durumda. Bloomberg Businessweek’te yayınlanan bir haberde ilgi çekici ifadeler var.





Türkiye’nin havacılık endüstrisine yönelik üretimde dünyanın lider ülkelerinden olduğunu belirten dergi, 10 Türk şirketinin F-35 projesinde 12 milyar dolarlık bir işi üstlendiğine değiniyor. Üretilecek parçalar arasında kilit rol oynayan modüllerinden olması işin boyutunu değiştiriyor. Örneğin kokpit ekranı için Türkiye dünyadaki tek kaynak olarak ifade edilmiş.





Teslimatlar 24 aya kadar gecikebilir

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, kısa bir süre önce kongreye gönderdiği mektupta Türk tedarik zinciri kesintiye uğradığı andan itibaren uçak üretiminde aksamalar olacağını belirtmiş, 50-75 arası jetin teslim tarihlerinin gecikeceğini belirtmişti. Ayrıca Mattis, parçaların yeniden üretilebilmesi için gerekecek sürenin 18-24 ay süreceğini aktarmış. Derginin aktardığı bilgilere göre Jim Mattis’in Kasım ayının ortalarına kadar Türkiye’nin katılımı üzerindeki herhangi bir değişikliğin potansiyel etkisine dair bir rapor sunması gerektiği de belirtilmiş.

F-35 projesinde yer alacak Türk şirketlerin üretimde bulunduğu parçaları ifade eden çizim

F-35 Projesinde yer alan ana şirketler şöyle;

TUSAŞ : Northrop Grumman ile birlikte silah sistemlerini taşımak için merkez gövde, silah yuvası kapıları, hava - toprak direkleri parçalarının üretimi ve birleştirilmesinden sorumlu.

: Northrop Grumman ile birlikte silah sistemlerini taşımak için merkez gövde, silah yuvası kapıları, hava - toprak direkleri parçalarının üretimi ve birleştirilmesinden sorumlu. AYESAS: İki ana bileşen için tek tedarikçi olan AYESAS, füzelerin uzaktan yönetim arabirimlerini ve panaromik kokpip ekranlarını üretiyor.

Kale Havacılık : İniş takımı kilit montajlarını ve kanatçıkları üretiyor.

: İniş takımı kilit montajlarını ve kanatçıkları üretiyor. Fokker Elmo : Uçağın F135 model numaralı motoru için elektrik kabloları ara bağlantı sistemlerinin (EWIS) %40’ını yapıyor.

: Uçağın F135 model numaralı motoru için elektrik kabloları ara bağlantı sistemlerinin (EWIS) %40’ını yapıyor. Alp Havacılık: Titanyum ile zenginleştirilmiş bıçak rotorları da dahil olmak üzere F135 motoru için 100’den fazla motor parçası, uçak gövdesi yapıları ve montajları ile iniş takımı bileşenlerini üretiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-05/lockheed-s-f-35-has-a-turkey-problem