Binance, Japonya'daki sel mağdurları için bağış programı başlattı

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Dün Japonya'nın batısını etkisini alan şiddetli yağış, sel felaketine dönüşmüş ve toprak kaymasıyla birlikte 50 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Çok sayıda kişini kaybolduğu sel bölgesinde arama çalışmaları sürerken 4.7 milyon kişinin evlerini terk edilmesi istendi. Ülkedeki pek çok birimin izlerini silmek için seferber olduğu felaket karşısında işlem hacmi itibariyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance de destek sağlayacağını açıkladı. Bağış programı başlatan borsa 1 milyon dolar bağış hedefi belirledi.





1 milyon doların üzerinde bağış

Bağış kampanyası için bir Ethereum adresi oluşturan borsa, bağışta bulunmak isteyen kullanıcıların bu adrese Ether veya ERC20 jetonlarıyla bağışta bulunabileceğini belirtiyor. Kullanıcıların anonim olarak bağış yapabileceğini kaydeden Binance'e göre isteyen kullanıcıların mail atarak isimlerini ve bağış tutarlarını da paylaşabilecek. Adreste toplanan kripto paraların tamamen hayır amaçlı kullanılacağının altını çizen borsa hedeflenen bağışa ulaşılmasının ardından bütün bağış işlemlerinin detaylıca açıklanacağını da ekledi.





Tabi Binance hedefe ulaşılıncaya kadar bağış programının devam edeceğini belirtse de programın Binance'in tahmin ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar bağış adresinde 189 Ether ve 70 bin adet Binance Coin toplanmış durumda. Böylece sadece 7 saat önce duyurulan bağış programı kapsamında 1.1 milyon doların biraz üzerinde değere sahip kripto paranın yer aldığı bağış adresi misyonunu tamamladı.

https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360007069891