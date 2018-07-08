Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Binance, Japonya'daki sel mağdurları için bağış programı başlattı

İşlem hacmi itibariyla dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Japonya'da yaşanan ve 50 kişinin hayatı kaybetmesine yol açan sel felaketi için bağış programı başlattı.
10 ay
1,1b
1
3
kripto para
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Binance, Japonya'daki sel mağdurları için bağış programı başlattı
Tam Boyutta Gör
 

Dün Japonya'nın batısını etkisini alan şiddetli yağış, sel felaketine dönüşmüş ve toprak kaymasıyla birlikte 50 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Çok sayıda kişini kaybolduğu sel bölgesinde arama çalışmaları sürerken 4.7 milyon kişinin evlerini terk edilmesi istendi. Ülkedeki pek çok birimin izlerini silmek için seferber olduğu felaket karşısında işlem hacmi itibariyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance de destek sağlayacağını açıkladı. Bağış programı başlatan borsa 1 milyon dolar bağış hedefi belirledi.


1 milyon doların üzerinde bağış 

Bağış kampanyası için bir Ethereum adresi oluşturan borsa, bağışta bulunmak isteyen kullanıcıların bu adrese Ether veya ERC20 jetonlarıyla bağışta bulunabileceğini belirtiyor. Kullanıcıların anonim olarak bağış yapabileceğini kaydeden Binance'e göre isteyen kullanıcıların mail atarak isimlerini ve bağış tutarlarını da paylaşabilecek. Adreste toplanan kripto paraların tamamen hayır amaçlı kullanılacağının altını çizen borsa hedeflenen bağışa ulaşılmasının ardından bütün bağış işlemlerinin detaylıca açıklanacağını da ekledi.


Tabi Binance hedefe ulaşılıncaya kadar bağış programının devam edeceğini belirtse de programın Binance'in tahmin ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar bağış adresinde 189 Ether ve 70 bin adet Binance Coin toplanmış durumda. Böylece sadece 7 saat önce duyurulan bağış programı kapsamında 1.1 milyon doların biraz üzerinde değere sahip kripto paranın yer aldığı bağış adresi misyonunu tamamladı. 


https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360007069891 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 10 ay
Bağış bahane güzel reklam yapmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemkuru 10 ay
bağış toplamasına gerek yok her zamanki gibi suni bir dalgalanma yapar atlayan sazanların da parasını götürür. klasik binance tuzağı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 10 ay
Ne kadar büyük bir felaket yaşarsa yaşasın Japonya için para toplamayı saçma buluyorum. Şirketlerin reklam amaçlı yardım kampanyaları yapmasına karşı değilim yeter ki yardım moda olsun çıkarı olup olmaması umrumda olmaz ama bu samimi gelmiyor. Japonya'nın kriptodaki ağırlığından dolayı şirin görünmeye çalışmaktan başka bir şey değil.
Bizde de esnafın dükkanına zengin biri geldi mi tam tersi onlara daha çok indirim yaparlar. Aynı hesap bu da. 1 trilyon dolar param olsa bağışlamak için 1 doları için demem ki bunu da Japonya'ya ayırayım. Niye ayırayım ki?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Nissan, emisyon ve yakıt tüketimi sonuçlarında usulsüzlük yapıldığını itiraf etti 10 ay Elon Musk Twitter'daki kripto para dolandırıcılarından övgüyle söz etti 10 ay Samsung Galaxy S10+ çift selfie kamerası ile gelebilir 10 ay ABD-Çin ticaret savaşından Tesla da nasibini aldı: Otomobil fiyatları yüzde 20 arttı 10 ay Yeni KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu 10 ay Youtube'daki kanallar vergi takibi altında 10 ay Pokemon Go iki yılda 1.8 milyar dolar kazanç sağladı 10 ay Pikes Peak yarışında rekor kıran elektrikli Volkswagen I.D. R'ın yeni görüntüleri paylaşıldı 10 ay NASA ve Almanya'nın ikiz uydu sistemi GRACE-FO göreve hazır 10 ay Gizli madencilik yazılımları patlama yaptı 10 ay Verimlilik odaklı Ryzen işlemciler geliyor 10 ay App Store da 10 yaşında 10 ay Virgin Galactic, 'uzay turizmini' Avrupa'ya getiriyor: İşte fiyatı 10 ay İskoçya'nın açık denizdeki rüzgar türbinleri elektrik üretmeye başladı 10 ay Futbol hakemlerinin teknolojik dönüşümünü destekliyor musunuz? [Anket] 10 ay İspanya, Arjantin ve Venezuela'da Blockchain eğitimi verilmeye başlandı. 10 ay Piyasalar yükselişe geçti, Bitcoin 6.800 doların üzerinde 10 ay Asus Zenfone 5z'nin fiyatı l Mobilite 10 ay Dünyanın en büyük dikey çiftliği Dubai'de kuruluyor 10 ay Booking.com “kurumsal üye” düzenlemesiyle yeniden açılacak 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Binance, Japonya'daki sel mağdurları için bağış programı başlattı Sonraki New York Borsası'nın eski başkanı artık Gemini'de 10 ay Çift kameralı yeni orta seviye akıllı telefon Oppo A5 duyuruldu 10 ay Bakterilerle dolu güneş paneli bulutlu havalarda bile elektrik üretebiliyor 10 ay 2 milyon indirilen eklentide gizli tehlike 10 ay Exynos işlemcilere masaüstü yolu gözüktü 10 ay Ethereum'un yaratıcısı Vitelik Buterin merkezi borsalardan şikayetçi 10 ay Mars, son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor 10 ay ASUS ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı [Ön siparişe açıldı] 10 ay Geniş alanda kesintisiz kablosuz ağ sunan Tenda Nova MW6 Türkiye’ye geliyor 10 ay Enstrümanın sesini görüntüsünden anlayan yapay zeka: PixelPlayer 10 ay Tron'dan 380 dolarlık Dünya Kupası oyunu 10 ay 'Gezegen avcısı' Kepler son günlerini yaşıyor: Uyku moduna alındı 10 ay İki yeni Samsung tableti onay sürecinde görüntülendi 10 ay Tesla bataryaları başka otomobillere ve konutlara enerji verebilir 10 ay 2si1 | Teknosa Satılıyor mu? 10 ay Konsollar için geliştirilen Philips Momentum monitör serisi satışa çıkıyor 10 ay Google, insan gibi konuşan Duplex teknolojisini çağrı merkezlerine satacak 10 ay Jurassic World: Fallen Kingdom gişede 1 milyar dolara ulaştı 10 ay Google ve Facebook telekomünikasyon firması gibi muamele görebilir 10 ay Testosteron hormonu erkeklerin tüketim alışkanlıklarını etkiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim