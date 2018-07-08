Binance, Japonya'daki sel mağdurları için bağış programı başlattı

1 milyon doların üzerinde bağış
Bağış kampanyası için bir Ethereum adresi oluşturan borsa, bağışta bulunmak isteyen kullanıcıların bu adrese Ether veya ERC20 jetonlarıyla bağışta bulunabileceğini belirtiyor. Kullanıcıların anonim olarak bağış yapabileceğini kaydeden Binance'e göre isteyen kullanıcıların mail atarak isimlerini ve bağış tutarlarını da paylaşabilecek. Adreste toplanan kripto paraların tamamen hayır amaçlı kullanılacağının altını çizen borsa hedeflenen bağışa ulaşılmasının ardından bütün bağış işlemlerinin detaylıca açıklanacağını da ekledi.
Tabi Binance hedefe ulaşılıncaya kadar bağış programının devam edeceğini belirtse de programın Binance'in tahmin ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar bağış adresinde 189 Ether ve 70 bin adet Binance Coin toplanmış durumda. Böylece sadece 7 saat önce duyurulan bağış programı kapsamında 1.1 milyon doların biraz üzerinde değere sahip kripto paranın yer aldığı bağış adresi misyonunu tamamladı.
https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360007069891 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizde de esnafın dükkanına zengin biri geldi mi tam tersi onlara daha çok indirim yaparlar. Aynı hesap bu da. 1 trilyon dolar param olsa bağışlamak için 1 doları için demem ki bunu da Japonya'ya ayırayım. Niye ayırayım ki?