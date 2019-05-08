Binance hacklendi, 7000 BTC kayboldu

İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsası durumundaki Binance siber saldırganların hışmından kurtulamadı. Çevrim içi cüzdanlara sızan saldırganlar yaklaşık 7000 BTC ile kayıplara karıştı.

Büyük kayıp

Dün akşam saatlerinde Binance borsasının beklenmedik bakım sürecine alınmasının ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Changpeng “CZ” Zhao, siber saldırıya uğradıkları iddiasını doğruladı.

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Zhao saldırganların sistemde yer alan bir açığı kullanarak borsaya sızdıklarını ve kullanıcı API anahtarları ile 2 aşamalı doğrulama kodları gibi hassas bilgileri çaldıklarını belirtti. Bunun sonucunda çevrim içi cüzdanlardan yaklaşık 7000 BTC çalındı. Hali hazırdaki değer ile kayıp 40 milyon dolar civarında.

Saldırganların oltalama, virüs ve diğer farklı yöntemler kullanarak anahtarları elde ettikleri ifade ediliyor. Borsa teknik ekibi kullanılan tüm yöntemleri ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir araştırma yürütüyor. Halen tespit edilememiş cüzdanlar olabileceği de vurgulanıyor.

Soğuk cüzdan olarak tabir edilen çevrim dışı cüzdanlarda ise bir sıkıntı bulunmuyor. Borsanın saldırıya uğradığı haberinden sonra kripto para piyasalarında düşüş yaşandı. 6000$ seviyesine çıkan BTC hali hazırda 5880$ seviyesinde iken diğer para birimlerinde de büyük düşüşler görüldü. BNB de bir ara 19$ seviyesine kadar geriledi.