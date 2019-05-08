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Binance hacklendi, 7000 BTC kayboldu

Sistemde bir açık keşfeden saldırganlar farklı yöntemler kullanarak yatırımcıların API anahtarı, 2 aşamalı doğrulama anahtarı gibi kritik öneme sahip verilerini ele geçirdi.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsası durumundaki Binance siber saldırganların hışmından kurtulamadı. Çevrim içi cüzdanlara sızan saldırganlar yaklaşık 7000 BTC ile kayıplara karıştı.

Büyük kayıp

Dün akşam saatlerinde Binance borsasının beklenmedik bakım sürecine alınmasının ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Changpeng “CZ” Zhao, siber saldırıya uğradıkları iddiasını doğruladı.

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Zhao saldırganların sistemde yer alan bir açığı kullanarak borsaya sızdıklarını ve kullanıcı API anahtarları ile 2 aşamalı doğrulama kodları gibi hassas bilgileri çaldıklarını belirtti. Bunun sonucunda çevrim içi cüzdanlardan yaklaşık 7000 BTC çalındı. Hali hazırdaki değer ile kayıp 40 milyon dolar civarında.

Saldırganların oltalama, virüs ve diğer farklı yöntemler kullanarak anahtarları elde ettikleri ifade ediliyor. Borsa teknik ekibi kullanılan tüm yöntemleri ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir araştırma yürütüyor. Halen tespit edilememiş cüzdanlar olabileceği de vurgulanıyor.

Soğuk cüzdan olarak tabir edilen çevrim dışı cüzdanlarda ise bir sıkıntı bulunmuyor. Borsanın saldırıya uğradığı haberinden sonra kripto para piyasalarında düşüş yaşandı. 6000$ seviyesine çıkan BTC hali hazırda 5880$ seviyesinde iken diğer para birimlerinde de büyük düşüşler görüldü. BNB de bir ara 19$ seviyesine kadar geriledi.

 

https://www.ccn.com/hackers-steal-7000-btc-binance Yorum Yaz
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Virtual Reality 1 hf. en beğenilen
Çevrim içi cüzdanlar her daim hacklenmeye açık. Bitcoin uzmanları, coinlerinizi bırakın harddiskte saklamayı sadece usb flash bellekte veya hafıza kartında saklayın diye zamanında sık sık dile getirdi. Sırf bu işler için uzun ömürlü flash bellekler üretildi. Hatta içindeki veriyi 100 yıl koruduğunu vadeden, suya, darbeye dayanıklı, üzerinde ekranı olan ve erişim için donanımsal şifre dahi konulabilen USB flash bellekler satışa çıktı. Pahalı ürünler tabii ki ama bu tür üst düzey güvenlikli flash bellek kullanmanız şart değil. Coinlerinizi, orta kalite flash bellek veya hafıza kartında saklamanız bile hem harddiskte hem de çevrim içi cüzdanlarda saklamaktan daha güvenli bir yol. Hatta en güvensiz saklama yöntemi çevrim içi cüzdanlar. İçi virüs, trojan dolu harddiskiniz bile çevrim içi cüzdanlardan daha güvenli.

Dikkat etmeniz gereken 3 nokta var, coinlerinizi sakladığınız flash bellek veya hafıza kartını kaybetmemeniz, çaldırmamanız, zarar görmemesini sağlamanız. Her koşulda kontrol sizde oluyor. Çevrim içi cüzdanda saklayıpta elin sunucusuna elin güvenlik yazılımına emanet etmekten çok daha iyidir.
Çevrim içi coin cüzdanları bankalar gibi hak iddia edebileceğiniz kurumlar olsa amenna ama maalesef coinleriniz uçup gittiğinde hiç bir hak iddia edemiyorsunuz. Ya bu yatırım türüne hiç girmeyin ya da girecekseniz coinlerinizi usb flash bellek veya hafıza kartında saklayın.
Çevrim içi cüzdanlar her daim hacklenmeye açık. Bitcoin uzmanları, coinlerinizi bırakın harddiskte saklamayı sadece usb flash bellekte veya hafıza kartında sakl...
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Yanıtla +17
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uzayl300 1 hf.
Ben artık bunlara pek fazla inanmıyorum bence bu soygunların çoğu içerden bağlantılı gerçekleşiyor.
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IhtiyarDelikanli 1 hf.
kullanılan bütün elektroniklerde çipler var ve üreticileri mutlaka bir arka kapı bırakıyor kısacası sanalda güvenlik diye birşey yok. yok usb diskte sakla vs bunlar boş muhabbet. ayşe teyze, bakkal necati bitcoin kullanmak istediğinde Trezor kullanmayımı öğrenecek. bitcoin çok merkezli bir hale gelmek durumunda bir hack durumunda uluslararası Konsensus oluşturulup hesap dondurulabilmeli. bu tarz blokzinciler geliyor
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redoano 1 hf.
Yersen
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Askaparta 1 hf.
Sanalın riski sanal olur.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
iyi ki minimum 50$ sınırı koymuşlar,
az kalsın sembolik olsun diye 50 TL param yalan olacaktı !
ucuz atlatmışız !
peki ya çok parası olanlar ne oldu !
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Orange dragon 1 hf. MK*
Bana inandırıcı gelmedi
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Orange dragon 1 hf.
Niye bu kadar az çalmışlar çalan adam milyarlık çalar
2 Yanıt Yanıtla +1
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MK* 1 hf. Orange dragon
Belki fark etmezler diye o kadar çalmışlardır.
1 Yanıt Yanıtla
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aktorun 1 hf. Orange dragon
>> Çevrim içi cüzdanlara sızan saldırganlar yaklaşık 7000 BTC ile kayıplara karıştı.
>> Soğuk cüzdan olarak tabir edilen çevrim dışı cüzdanlarda ise bir sıkıntı bulunmuyor.
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Virtual Reality 1 hf. en beğenilen
Çevrim içi cüzdanlar her daim hacklenmeye açık. Bitcoin uzmanları, coinlerinizi bırakın harddiskte saklamayı sadece usb flash bellekte veya hafıza kartında saklayın diye zamanında sık sık dile getirdi. Sırf bu işler için uzun ömürlü flash bellekler üretildi. Hatta içindeki veriyi 100 yıl koruduğunu vadeden, suya, darbeye dayanıklı, üzerinde ekranı olan ve erişim için donanımsal şifre dahi konulabilen USB flash bellekler satışa çıktı. Pahalı ürünler tabii ki ama bu tür üst düzey güvenlikli flash bellek kullanmanız şart değil. Coinlerinizi, orta kalite flash bellek veya hafıza kartında saklamanız bile hem harddiskte hem de çevrim içi cüzdanlarda saklamaktan daha güvenli bir yol. Hatta en güvensiz saklama yöntemi çevrim içi cüzdanlar. İçi virüs, trojan dolu harddiskiniz bile çevrim içi cüzdanlardan daha güvenli.

Dikkat etmeniz gereken 3 nokta var, coinlerinizi sakladığınız flash bellek veya hafıza kartını kaybetmemeniz, çaldırmamanız, zarar görmemesini sağlamanız. Her koşulda kontrol sizde oluyor. Çevrim içi cüzdanda saklayıpta elin sunucusuna elin güvenlik yazılımına emanet etmekten çok daha iyidir.
Çevrim içi coin cüzdanları bankalar gibi hak iddia edebileceğiniz kurumlar olsa amenna ama maalesef coinleriniz uçup gittiğinde hiç bir hak iddia edemiyorsunuz. Ya bu yatırım türüne hiç girmeyin ya da girecekseniz coinlerinizi usb flash bellek veya hafıza kartında saklayın.
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gurkanse 1 hf.
hack değil o,( içeriden birilerinin yaptığı yolsuzluktur).Hack olsa duramazsınız
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uzayl300 1 hf.
Ben artık bunlara pek fazla inanmıyorum bence bu soygunların çoğu içerden bağlantılı gerçekleşiyor.
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