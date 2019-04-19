Nvidia ilginç bir ürünün videosunu paylaştı

Yakın zamanda alt seviyeye yönelik GeForce GTX 1650 ekran kartının tanıtımını yapacak olan Nvidia sosyal medya üzerinden ilginç bir ürün videosu paylaştı. Video şimdiden iddiaları tetiklemiş durumda.

Yeni bir akım olabilir

Videoda iki ekranlı bir dizüstü modeline kısa bir vurgu yapılmış. Standart ekran yanında klavyeyi ortaya çıkaran ikinci bir dokunmatik ekran daha bulunuyor. Bu tarz bir tasarım Lenovo Yoga Style gibi birkaç dizüstü modelinde karşımıza çıkmıştı.

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Nvidia GeForce hesabı tarafından yapılan paylaşımın yeni bir Shield modeline ait olduğu düşünülüyordu ancak sonrasında MSI ve Asus da aynı paylaşımı yaptı. Bu bakımdan daha ana akım bir cihaz olduğu anlaşılıyor.

Nvidia’nın gelecek planları neler ve neden çift ekranlı dizüstü gibi şu an için pazarda kısıtlı kullanıcı kitlesine sahip bir tasarıma yer verdi bilinmiyor. Bununla birlikte oyunlara göre özelleştirilen tarzda klavye tuşları olan bir dizüstü modeli ihtimal dahilinde olabilir. Şimdilik firmalardan bununla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.