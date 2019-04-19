Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia ilginç bir ürünün videosunu paylaştı

Twitter hesabından yapılan paylaşımda iki ekrana sahip bir dizüstü modeline vurgu yapılıyor. Video MSI ve Asus tarafından da paylaşıldı. Yeni bir konsept akımı olabilir.
1 ay
4,5b
1
2
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yakın zamanda alt seviyeye yönelik GeForce GTX 1650 ekran kartının tanıtımını yapacak olan Nvidia sosyal medya üzerinden ilginç bir ürün videosu paylaştı. Video şimdiden iddiaları tetiklemiş durumda.

Yeni bir akım olabilir

Videoda iki ekranlı bir dizüstü modeline kısa bir vurgu yapılmış. Standart ekran yanında klavyeyi ortaya çıkaran ikinci bir dokunmatik ekran daha bulunuyor. Bu tarz bir tasarım Lenovo Yoga Style gibi birkaç dizüstü modelinde karşımıza çıkmıştı.

Ayrıca Bkz. "ADATA büyük kısmı aydınlatmalı RAM belleklerini duyurdu"

Nvidia GeForce hesabı tarafından yapılan paylaşımın yeni bir Shield modeline ait olduğu düşünülüyordu ancak sonrasında MSI ve Asus da aynı paylaşımı yaptı. Bu bakımdan daha ana akım bir cihaz olduğu anlaşılıyor.

Nvidia’nın gelecek planları neler ve neden çift ekranlı dizüstü gibi şu an için pazarda kısıtlı kullanıcı kitlesine sahip bir tasarıma yer verdi bilinmiyor. Bununla birlikte oyunlara göre özelleştirilen tarzda klavye tuşları olan bir dizüstü modeli ihtimal dahilinde olabilir. Şimdilik firmalardan bununla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

 

https://twitter.com/NVIDIAGeForce/status/1118861824659808256 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 1 ay
Dizüstü sektörü yeni bir tasarım pek düşünmez. Performans odaklı, adamlar haklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Lenovo pişmanlıktır ama yoga tarzı bilgisayarlar ise kalemle gelirse süper kullanışlı grafik kartı ve işlemci(Amd) iyi olursa alına bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Renault, geleceğin ticari aracı EZ-FLEX'i görücüye çıkardı 1 ay 3 milyon dolarlık Fortnite World Cup Creative etkinliği başlıyor 1 ay Mate 20 Pro'nun sınıfta kaldığı sağlamlık testinin yeni konuğu Huawei P30 Pro 1 ay Savunma sanayisinden 2018'de rekor ihracat 1 ay İzmir bölgesi BİM mağazalarında Anker robot süpürge satılacak 1 ay Xiaomi yeni 100 W hızlı şarj teknolojisini seri üretim aşamasına getirmeye çalışıyor 1 ay YouTube Premium aboneleri, geliri yayıncılara gitmek üzere süper sohbet özelliği alabilecek 1 ay Captain Marvel ve Audi e-tron'u buluşturan yeni reklam filmi 1 ay Samsung Galaxy Fold parçalarına ayrıldı: Katlanır mekanizmaya ilk yakından bakış 1 ay Amazon Music'in reklamlı versiyonu, Alexa kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu 1 ay Kırılan telefon ucuza nasıl güzelleştirilir? 1 ay Dahili tarayıcı ile Google'da oturum açmak yasaklanıyor 1 ay Hobbs & Shaw filminden aksiyon dolu yeni fragman 1 ay Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor 1 ay Facebook’tan bir açık daha: Instagram şifreleri de düz metin olarak saklanmış 1 ay Hava durumu canlı yayını fidye yazılımı yüzünden kesildi 1 ay Google Pixel 3a ve 3a XL render görüntüleri sızdı 1 ay Instagram’da 'like' peşinde koşanların sonu geldi 1 ay 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı belli oldu 1 ay Twitter, alıntı paylaşım uygulaması Highly'yi satın aldı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Nvidia ilginç bir ürünün videosunu paylaştı Sonraki HP’den ilk büyük Chromebook: 15 inç IPS ekran ve tam boyut klavye 1 ay Zen 2 mimarisinin üretim verimliliği Zen'den düşük seyrediyor 1 ay Apple uzlaşma için Qualcomm’a 6 milyar dolar ödeyebilir 1 ay Notre Dame yangınının söndürülmesinde rol alan robot, “Colossus” 1 ay 29 TL değerindeki Transistor, Epic Store'da ücretsiz oldu 1 ay NASA, Ay'ın 'buzla kaplı' kutuplarına astronot gönderecek 1 ay Bir dönem sona erdi: BlackBerry Messenger (BBM), 31 Mayıs itibarıyla kapanıyor 1 ay Epic Store, 400 TL'lik oyunun ön sipariş fiyatını 99 TL'ye indirdi 1 ay Masaüstü Chrome için okuma modu geliyor - Gelene kadar en iyi alternatif Pocket 1 ay ADATA büyük kısmı aydınlatmalı RAM belleklerini duyurdu 1 ay Dört arka kamera ve Snapdragon 855'li Lenovo Z6 Pro geliyor 1 ay Xiaomi'den Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2 kullanıcılarına kötü haber 1 ay NASA, evrenin en eski molekülünün izini 3,000 ışık yılı uzaklıkta buldu 1 ay ABD yüz tanıma sistemleri ülkeden çıkanların %97’sini tanıyacak 1 ay Halo TV dizisinde Master Chief karakterini canlandıracak aktör bulundu 1 ay Daha küçük ve ucuz Nintendo Switch Sonbahar’da geliyor 1 ay Sürekli ertelenen Minecraft filmi, 2022 yılında vizyona girecek 1 ay Epic Games, hesap güvenliğini iki aşamalı doğrulama ve e-posta onayıyla arttırıyor 1 ay Sosyal medyanın gözde rotası Doğu Ekspresi yenileniyor 1 ay Motorola’dan One adı altında dört yeni telefon geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim