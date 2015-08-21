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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bing Android uygulaması artık ekrandaki içerikle ilgili hızlı arama yapabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Bing Android uygulaması artık ekrandaki içerikle ilgili hızlı arama yapabiliyor
 
Her gün milyonlarca insan akıllı telefonları ile milyonlarca içeriği internette araştırıyor. Genellikle araştırdığımız içerikler ise o an meşgul olduğumuz konuyla ilgili. Microsoft bu konuyu ele alarak arama moturu Bing'e önemli bir özellik eklemiş durumda.
"Bing snapshots" adı verilen bu özellik akıllı telefonunuzla herhangi bir metin yapmadan arama yapmanızı sağlıyor. O an ilgilendiğiniz içerik ekranda ise ana sayfa butonuna basılı tutmanız arama yapmak için yeterli. Örneğin bir tatil fotoğrafı gördüğünüzde ana ekran butonuna basılı tutarak fotoğrafın nereye ait olduğunu ve bölgedeki hostel fiyatlarına kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Bing Snapshot, Youtube gibi video uygulamalarında da çalışıyor. İzlediğiniz bir film fragmanı sırasında ana ekran butonuna basılı tuttuğunuz takdirde film hakkındaki diğer bilgiler ve seanslar arama yapmışsınız gibi sizlere ulaştırılıyor.
Uygulamayı indirdikten sonra kullanabilmek için Google Now'ı devre dışı bırakmak gerekiyor. Ekrandaki verileri analiz ederek sizin için arama yapan Bing Snapshots uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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SevgilisiOlanMan 4 yıl
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xAli05 4 yıl
ilginç bir özellik.
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grandcross 4 yıl
Bu iyiymiş umarım windows phone da gelir
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catlion 4 yıl
güzel özellik ama az kullanılıyor
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