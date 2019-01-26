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Bing arama motoru Çin'de yeniden erişime açıldı

Geçtiğimiz günlerde yazılım devi Microsoft'un arama motoru Bing'in Çin'de erişime kapatıldığını duyurmuştuk. Gelen haberlere göre Çin'deki kullanıcılar Bing'e yeniden erişebiliyor.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sizin de bildiğiniz gibi birkaç gün önce Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de erişime kapatılmıştı. Bu durumun Çin hükümetinin sansür politikasının bir sonucu olarak uygulandığı düşünülse de durumun DNS'lerden kaynaklandığı ve teknik sorundan başka bir durum olmadığı belirtiliyor.

Microsoft, Çin hükümetiyle iyi geçiniyor

Bloomberg'in raporuna göre Bing arama motoru Çin'de bir kez daha erişilebilir durumda ve bu sorun tamamen teknik kaynaklıydı. Zira Microsoft'un çoğu zaman Çin'deki çeşitli düzenlemelere ve yasalara uyduğu göz önüne alınınca Çin hükümetinin Bing'i aniden sansürlemesinin garip görüldüğü ifade ediliyor.
Facebook, Youtube, Google ve Twitter gibi dünya devi şirketler Çin'de yasaklı durumda. En azından kullanıcıların bu siteleri ziyaret etmesinin tek yolu VPN hizmetlerinden geçiyor. Microsoft ise Çin hükümetiyle iyi geçinen nadir birkaç ABD'li şirketten biri.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-24/microsoft-s-bing-accessible-in-china-after-hours-of-outages Yorum Yaz
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Bay Robot 3 ay
Çin abd'ye ne veri ne para kazandırmak istiyor. Ben olsam bende kendi platformlarım harici yasaklarım...
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