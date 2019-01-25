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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı

Teknoloji devi Google'ın "Coral" kod adını verdiği gizemli cihazı ile ilgili detayları bilmiyoruz. Ancak Snapdragon 855 işlemci ve Android Q ile çalışan cihazın Geekbench puanı ortaya çıktı bile.
3 ay
2,9b
1
3
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın her yıl yeni Pixel akıllı telefon modelleri çıkardığını biliyoruz. Bu lansman genellikle yılın ilerleyen bölümlerinde gerçekleşir ve bu yıl şirketin yeni bir cihazı da tanıtması bekleniyor. Coral kod adına sahip olan bu cihazla ilgili detaylar çok fazla bilinmese de Geekbench raporu iyi bir cihazın yolda olduğunu gösteriyor.

Cihazın detayları belli değil

Bu cihazın Pixel akıllı telefon modellerinden biri olup olmadığı henüz belli değil. Bunun nedeni de Google'ın genellikle Pixel telefonlara balık kod adlarını vermesi. Coral ismi su temalı olsa da yeni bir Pixel akıllı telefon modeli olmasına düşük bir ihtimal veriliyor. Bunun yerine Qualcomm yonga seti ile desteklenen yeni bir Chromebook veya tablet modeli olabileceği de sızan bilgiler arasında.
Geekbench testinde cihazın 6 GB RAM, Snapdragon 855 işlemci ve Android Q işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Coral kod adlı cihaz tek çekirdek testinde 3.296, çoklu çekirdek testinde ise 9.235 puan aldı. Cihazla ilgili yeni bilgiler ve detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/11787177 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 ay
adam olana fazla bile ! :)
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Xiaomiseverim 3 ay
Belki snapdragon 845 ama çok iyi optimizasyon yapılmış ne biliyonuz
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smart1978 3 ay
Pixel 4 XL
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