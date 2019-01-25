Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı

Google'ın her yıl yeni Pixel akıllı telefon modelleri çıkardığını biliyoruz. Bu lansman genellikle yılın ilerleyen bölümlerinde gerçekleşir ve bu yıl şirketin yeni bir cihazı da tanıtması bekleniyor. Coral kod adına sahip olan bu cihazla ilgili detaylar çok fazla bilinmese de Geekbench raporu iyi bir cihazın yolda olduğunu gösteriyor.

Cihazın detayları belli değil

Bu cihazın Pixel akıllı telefon modellerinden biri olup olmadığı henüz belli değil. Bunun nedeni de Google'ın genellikle Pixel telefonlara balık kod adlarını vermesi. Coral ismi su temalı olsa da yeni bir Pixel akıllı telefon modeli olmasına düşük bir ihtimal veriliyor. Bunun yerine Qualcomm yonga seti ile desteklenen yeni bir Chromebook veya tablet modeli olabileceği de sızan bilgiler arasında.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/11787177

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Geekbench testinde cihazınişlemci veişletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Coral kod adlı cihaz tek çekirdek testinde, çoklu çekirdek testinde isepuan aldı. Cihazla ilgili yeni bilgiler ve detaylar geldikçe sizlerledevam edeceğiz.