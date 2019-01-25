Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Google'ın her yıl yeni Pixel akıllı telefon modelleri çıkardığını biliyoruz. Bu lansman genellikle yılın ilerleyen bölümlerinde gerçekleşir ve bu yıl şirketin yeni bir cihazı da tanıtması bekleniyor. Coral kod adına sahip olan bu cihazla ilgili detaylar çok fazla bilinmese de Geekbench raporu iyi bir cihazın yolda olduğunu gösteriyor.
Cihazın detayları belli değil
Bu cihazın Pixel akıllı telefon modellerinden biri olup olmadığı henüz belli değil. Bunun nedeni de Google'ın genellikle Pixel telefonlara balık kod adlarını vermesi. Coral ismi su temalı olsa da yeni bir Pixel akıllı telefon modeli olmasına düşük bir ihtimal veriliyor. Bunun yerine Qualcomm yonga seti ile desteklenen yeni bir Chromebook veya tablet modeli olabileceği de sızan bilgiler arasında.Geekbench testinde cihazın 6 GB RAM, Snapdragon 855 işlemci ve Android Q işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Coral kod adlı cihaz tek çekirdek testinde 3.296, çoklu çekirdek testinde ise 9.235 puan aldı. Cihazla ilgili yeni bilgiler ve detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/11787177 Yorum Yaz Paylaş Tweetle