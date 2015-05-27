Bing, görsel arama motoruna yaş belirleme özelliğini dahil etti

Microsoft'un uzun yıllardır hizmet veren arama motoru Bing, resimler bölümüne eklenen yeni özelliği sayesinde kişilerin yaşlarını gösteremeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Windows Phone uyumlu uygulaması da yayınlanan tarayıcı tabanlı yaş tahmin sitesi How-old'a dayanan bu yeni özellik, Bing içerisinde yapılan görsel aramalarda faaliyet gösteriyor ve bulunan kişilerin yaşlarını özel algoritmasıyla tahmin etmeye çalışıyor. Üzerinde çalışmalar devam ettiği için çoğu zaman doğru sonuçlar veremeyen özellik, görsel üzerine gelindiği zaman çıkan "#HowOldRobot" butonuyla kullanılabiliyor.

Bu yeni yaş tahmin özelliğinin Bing içerisinde kalıcı olup olmayacağı hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.techradar.com/news/internet/web/bing-adds-how-old-age-guessing-tech-to-image-results-1295076