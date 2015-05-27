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Bing, görsel arama motoruna yaş belirleme özelliğini dahil etti

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bing, görsel arama motoruna yaş belirleme özelliğini dahil etti
 
Microsoft'un uzun yıllardır hizmet veren arama motoru Bing, resimler bölümüne eklenen yeni özelliği sayesinde kişilerin yaşlarını gösteremeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde Windows Phone uyumlu uygulaması da yayınlanan tarayıcı tabanlı yaş tahmin sitesi How-old'a dayanan bu yeni özellik, Bing içerisinde yapılan görsel aramalarda faaliyet gösteriyor ve bulunan kişilerin yaşlarını özel algoritmasıyla tahmin etmeye çalışıyor. Üzerinde çalışmalar devam ettiği için çoğu zaman doğru sonuçlar veremeyen özellik, görsel üzerine gelindiği zaman çıkan "#HowOldRobot" butonuyla kullanılabiliyor.
Bu yeni yaş tahmin özelliğinin Bing içerisinde kalıcı olup olmayacağı hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.techradar.com/news/internet/web/bing-adds-how-old-age-guessing-tech-to-image-results-1295076 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 3 yıl
1 hit, 1 hittir diyip herzaman bingede kayit ederim sitelerimi
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